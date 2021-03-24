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一艘長榮貨輪堵死世界經濟？癱瘓蘇伊士運河事件

角落

蘭若
（蘭若．攝影）
（蘭若．攝影）

冬日，晏晝時分，總喜在前院那個小小的角落裡，那張藍木椅上獨自坐一會。角落四周環繞著米蘭、青竹、玉堂春、紫紅色的睡蓮，劃出一個安寧的小天地，可以靜靜地在陽光下坐一會，背對著世界。

一路從北京帶回的那只碩大的老瓦缸裡，三兩條胖乎乎的紅色金魚正扭著大尾巴在睡蓮之間穿梭浮沉。不遠處，高高的綠色枝葉間，鳥兒正不停地鳴唱，時而嘹亮，時而輕柔。風過樹梢，宛轉若低語。遙遙的天穹有鷹高飛。

不久前新聞報導，北美冬季歷來溫煦的德州在突如其來的一場暴雪之後，當地一些民居竟然變成冰雪水簾洞般，真是可怖。在稍稍施威的大自然面前，人類何其渺小。同時，當地一些自顧不暇的居民，卻依然願意對落難的動物們施以援手，紛紛開車將三千多隻凍慘僵硬的海龜送到救援中心救護。如此慈心，令人感佩。

「唯有至尊長存，眾生不斷變幻實乃過客；

天堂之光永遠明亮，塵世暗影飛逝若電；

生命，宛如鑲嵌於穹頂之上的眾多璀璨的彩色琉璃，

將光華淨白的永恆改變了模樣。」

雪萊在詩歌中如此吟道。

此時此地，與自然為伍。身處世外，宛若天堂。有時，望著眼前平安靜謐的庭院，陽光溫柔，恍若一場夢境。

人世間倏忽如白駒過隙，片時半刻的平安靜寧皆當好好珍重愛惜。（寄自香港

北京 德州 香港

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