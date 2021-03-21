〈銘記人生〉無字天書寫在背上

朱自清先生的《背影》，我讀初中的時候就是語文教科書中的一課，現在依然。算來80多年了，多少老師教過，多少名家談過，多少少年子弟老來回味過。今天重讀，古人說「老年讀書如登台望月」，我這一望，望見許多人情世故，倒是還沒人寫過。

《背影》一開始寫的是祖母去世，父親失業，「我」在外面讀書，和父親一同回家奔喪。這位「父親」對上是孝子，對下是慈父，自己孤立無援，正是今人所謂「三文治一代」的核心人口獨木撐大廈。朱先生那一代年輕人沒有這個觀念，今天的中學生應該有了，不論讀《背影》，還是寫背影，「你」看得見「他」背上的壓力。今天的「你」應該想到，怎樣可以給「他」一點安慰，一點支持。

朱先生說，他當年找到父親的住處，看見「滿院狼藉的東西」。可想而知，父親既然離開他的工作，當然也要離開他住的地址，許多東西都不打算帶走，也沒有心思收拾。這房間究竟是臨時租來、還是公家分配的宿舍？人走了，留下這麼多的垃圾，也會留下壞的名聲。如果是今天的你，父親心情惡劣，管不了那麼多，你這個兒子要為他管一管。如果兒子彎下腰來，讓父親也看見背影，就會感覺兒子分擔他的壓力，得到莫大的安慰。

讀《背影》…洞見人情世故

當年我在台北的時候，有一個朋友移民 出國，動身前夕，也是家中滿地狼藉。他有一個朋友提前來送行，看了又看，一語不發，出去買了幾個大尺寸的塑膠袋，把地上的東西分門別類裝起來，有幾袋可以丟掉，放在門外等垃圾車運走，有幾袋不必馬上丟掉，替他找個地方放著，這種塑膠袋很結實，密封以後不怕傾盆大雨。兩年以後，這個移民出國的人回來找他的垃圾袋，他說「心如死灰的時候想丟棄的東西，死灰復燃後又用得著」。他也告诉我，那位買垃圾袋的朋友是他永遠不會忘記的人。

《背影》記述，父親辦完喪事，不但失業，而且負債，「家中光景很是慘淡」。論人情世故，如果是今天的你，這是你多跟父親作伴的時候，你得找件事情爺兒兩個一起做，找個話題爺兒兩個一起談。朱先生這篇文章聚焦在背影，這些都在畫框以外，他沒有寫，今天的你心中有數。當年朱先生老家不能久居，爺兒兩個又各奔前程，第一站南京。他們在南京只有一天停留，論人情世故，兒子這一天要陪著父親到處散散心，朱先生那年才20歲，他還不懂，也没人提醒他，他一個人跟朋友遊逛去了，我在這裡特地說一句「如果今天是你」，……。

在《背影》裡，朱先生要從南京到北京 求學，他到浦口去坐火車，南京浦口之間隔著長江，那時候，他得先坐船過江再上火車。朱家老太爺叮囑南京旅館的一個茶房送公子上車，（「茶房」這個稱呼早已淘汰了，顧名思義，他們是為顧客端茶送水，現在叫做服務生。）公子認為沒有必要，茶房也不會盡心，「其實我那年已二十歲，北京已來往過兩三次」，一切可以自己料理，父親何以不信任他、反而信任茶房？朱老爺子思來想去又變卦，決定親自出馬，他更再三反對。

朱先生的想法沒錯，我有聯想。那一代父母到了兒子讀書的學校，或者到了兒子工作的單位，總是對他兒子身旁的長官同事作揖，要人家多照顧他的孩子，這也是中國的世故人情。第一，這是應酬話，向對方表示禮貌，雙方都不會認真，但是對方感覺到善意。第二，你這句話倒也不是全無用處，開水沒開你不能喝，油漆沒乾你不能摸，也是照顧。你有這句話，他心裡就有這個念頭，我們常說一轉念間，有一天因緣湊巧不湊巧，你給他的這一念浮上來，你的孩子正好用得著。

人情世故是千年智慧，現在有新學說，上一代人對下一代照顧得太周到，下一代會沒有自尊自信，失去奮發圖強的動力。是這樣嗎？新學說我不排斥，但是仍然思考，我真想做個測驗，請問你，你坐汽車的時候，有人叮囑你繫好安全帶，你是否覺得喪失了自尊？抑或任憑你忘記了安全帶，置身於車禍 傷亡的危險之中，你更有自尊？「不要再划手機了，該歇歇了，」這話是否使你喪失自信？抑或漫無節制，傷害了眼睛，傷害了頸椎，你才更有自信？

朱老太爺把公子送進車站，托運了行李，又把公子送上火車，替他挑選座位，座位上舖好大衣，看著公子坐下，轉臉看見另一座月台上有小販，還要再去買幾個橘子。老先生好像做事沒個計畫，忽然這樣，忽然那樣，其實眼耳鼻舌身意隨處觸機都是兒子。可憐天下父母心！兒子只覺得老爸管得太多。

超催淚…父「兜」橘爬月台

買橘子，老先生顯出背影，有人認為背影出現是這篇文章的高潮，我認為他走出車廂，張力已經在膨脹了，那年代火車說開就開，乘客入座以後不敢再離開，所以老先生堅持自己去買。為了買橘子，老先生走下月台，越過鐵軌，再爬上另一座月台，張力隨著膨脹，因為火車說來就來，直接越過鐵軌爬月台是極其危險的動作。他買了橘子，再越過鐵軌爬月台回來，那年代小販並沒有什麼塑膠袋給你裝著橘子，他得抄起衣服「兜」著橘子，回程中添了累贅，老先生的難度增加，文章的張力膨脹得更厲害，到達頂點。火車站禁止乘客徒步越軌，特地在兩月台之間架設天橋，保障乘客的安全，老先生為什麼不加以利用？這要回顧前文，走天橋要繞一個大圈子，他惟恐買到橘子趕不回來，火車開了，他要節省時間，走捷徑，畢竟走捷徑撞上火車的可能性比較小，走大道誤了事的可能性比較大。這個過程，朱先生一步一步寫出來，老先生的心念，一點一點顯現出來，作者和讀者的眼淚也一滴一滴掉下來。

《背影》最後說，父親晚年脾氣不好，常常因小事發怒，待兒子不如從前。寫到此處，顯出作者洞明世事，練達人情：「他少年出外謀生，獨力支持，做了許多大事。那知老境却如此頽唐！他觸目傷懷，自然情不能自已。情鬱於中，自然要發之於外。」朱家老太爺顯示了共同的人性，設身處地，如果那個父親是「我」，我也大概是這個樣子，事有必至，理有固然，古人說「天下無不是的父母」，可以從這個角度去理解。兒女也有一個反抗期，到了某個年龄，抽菸、逃課，跟父母頂嘴，教育家說這也是他的必經階段，父母也都有過這個階段，「天下無不是的子女」。

當年我在軍中受訓，長官要我們有共信，有互信。後來入世漸深，我更改了一個字，加上兩句，有共諒，有互諒，四句並存。我结婚60周年那天，朋友來問夫妻相處之道，我說：她大聲講話的時候，我不作聲，我大聲講話的時候，她不作聲。朋友大笑，然後在沉默中回味。人，有時候總要大聲講話的，這是共諒。我大聲講話的時候，你讓我講，你大聲講話的時候，我讓你講，這是互諒。人，總不能永遠大聲講话，這是共信。我可以等你聲音小了再談，你也可以等我聲音小了再談，這是互信。這並非最好的辦法，但是可以避免最壞的結局。