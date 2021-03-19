加大戴維斯植物園內的雄銀杏樹。（大邱．圖片提供）

去年十一月初的小組雲端會中，李姊妹問大家，知不知道銀杏樹有公母之分？有沒有見過長在樹上的銀杏果？她的鄰居門前即種有一棵母銀杏樹，現正結果而且有臭味。銀杏樹我見過，銀杏果我吃過，但從不知銀杏樹有公母之分，更沒見過樹上的銀杏果，頓時勾起了我的好奇心。

根據文獻，銀杏是落葉喬木，樹高百呎以上，壽長兩千五百餘歲，其歷史更可追溯至兩億七千萬年前，號稱為植物界的活化石。銀杏雖長壽但生長卻非常緩慢，由栽種到結果要二十多年，四十年後才能大量結果，因此又被稱為「公孫樹」，即「公種而孫得食」之意。此外又因葉形近似鴨掌，又別名「鴨掌樹」。

銀杏種子有止咳化痰的功效，但因含有氫氰酸等有毒物質，不宜生吃和大量食用。銀杏葉子有治療哮喘、眩暈、頭痛及提高記憶力等多種藥效，自古以來即為中國 的傳統藥材。銀杏雖原產於中國，現已推廣至全世界，因它除了食用和醫療功用外還有很高的觀賞價值。

至於如何分辨雌雄，綜合網上各家所言，無外乎看葉片、枝條及樹冠。葉片中心裂缺雌株淺而雄株深（似裂成兩半）。雌株主枝常橫生，與主幹夾角50°左右，枝條分布雜亂，樹冠多呈卵形；雄株主枝挺拔向上，主幹與主枝夾角30°左右，層次分明，樹冠多呈塔形。整體來說就是雌株矮胖而雄株高大。

為了一辨雌雄，我走遍了附近的大街小巷和加州大學 戴維斯分校植物園。所見銀杏樹多長得枝繁葉茂且高過兩層樓，根部多只有一根主幹，其上橫生枝節，叢叢密葉包裹整個樹身，根本看不到夾角，更遑論度數。葉緣皆有微小鋸齒缺刻，可是沒有深裂成兩半的。樹冠既非卵形亦非塔形，而是不規則的多邊形。黃葉爍金，似有千萬隻蝴蝶棲息於上，隨時都會翩翩起舞。這片澄黃美則美矣，可惜俱皆無果無臭，顯然是一群光棍。

無意中在網上看到一篇2005年的舊文章，一一列出柏克萊 校園內的銀杏所在地。文中特別提到在賈尼尼廳（Giannini Hall）附近的一棵樹齡近百、曾在暴風雨中折肢斷臂、現有禿頂之虞的雄銀杏樹，1982年曾有人為之賦詩一首，並贏得校內攝影寫作比賽首獎。不過最讓我興奮的是，文中提及在博特廳（Boalt Hall）前有幾棵高大會結果子的雌銀杏樹。

按址前往，在博特廳前看到了三棵仍然翠綠的銀杏樹，高矮胖瘦一如小區鄰樹，自然也是雌雄莫辨。失望之餘想起了那首得獎的詩，大意是說，詩人站在銀杏樹下，仰望它的金色圓頂，想起了它的故事——一個東方僧人四處流浪，一心尋找一個可供安息建寺的地方。當他翻過最後一個山頭，疲倦地躺臥樹下，在半睡半醒之間，驚見頭上金色圓頂，銀杏樹的金葉正為他施行洗禮，這不就是他尋尋覓覓的金色聖殿嗎？時至今日，銀杏樹每年一度成為一座金色聖殿。鎮日埋首書堆的詩人一如古僧，疲倦地躺臥在銀杏樹下，在這金色聖殿中得到安息。

隨後我找到那棵最古老的雄銀杏樹，只見枝葉扶疏，姿態優雅，但頭上青絲歷歷可數，抬頭上望，圓頂不復，只餘破網虛張。其葉片非常細小，同樣沒有裂缺，若非那獨特的扇形，幾乎看不出來這是銀杏樹。它折肢斷臂的傷疤仍在，詩人已遠去，那金色聖殿僅存於各人心中。

這株銀杏我由月初看到月末，均未能看出雌雄，只好冒然前往李姊妹鄰居門前一探究竟。銀杏樹栽在臨街的一棵松樹旁，單一主幹，枝條朝上橫生，約有兩層樓高，覆蔭面積不廣，樹形近似松樹，只是層次不及松樹分明。每根枝條上都長滿了密密麻麻的扇葉，有的金黃，有的翠綠，有的綠中泛黃，有的黃中帶綠，風中舞動一如「輕羅小扇撲流螢」。櫻桃般大小的果子可能產量本就不豐，又被層疊扇葉遮掩，極目搜索也不過看到零星幾顆果子，倒是沒有聞到什麼臭味。

銀杏樹是雌雄異株。雌株花芽小而尖細，外形似火柴棒，花並不明顯；雄株花芽大而飽滿，長得像毛毛蟲，只開花不結果。照理說春看花、秋看果應是最靠譜的識別方法，實則不然。春天經過樹下時曾看到一些毛毛蟲似的飛絮，只是我不知道這就是雄花。至於秋看果同樣知易行難，因為銀杏並非同時結果，若雌株仍是雲英未嫁身或是患了不孕症，何來的果子？

感恩節過後，我又兩次前往柏克萊校園，那三棵所謂的雌銀杏樹依然滿身翠綠，毫無動靜。繞著博特廳轉了一圈，又發現了好幾棵銀杏，並不高大且已落葉滿地，但樹上地下皆找不到一顆果子，更沒有臭味。

分不出雌雄，我心有未甘，十二月中旬再度造訪李姊妹的鄰居家，豈料已是葉落枝空。我這才看清楚樹的骨架，枝條有的上揚有的下垂，並非對稱層次分明，但也不算凌亂。每一長枝上都有許多吋許長的黑色短枝交錯而生，纖細的葉柄和果柄皆由此而出。串串果子裸露枝頭，產量的確不豐。反觀車道滿覆落葉落果，彷彿鋪上了一條黃金地毯。我順手撿了一小袋落果，好回家研究。

其實銀杏是裸子植物，只有種子的結構，尚未進化成被子植物的果實。但它的外種皮發達，看起來和果實沒有什麼不同。杏黃色外種皮微皺綿軟，表面帶有一層白粉，剝去外種皮是棕黃色硬殼的中種皮，洗淨晾乾後變成白色，難怪果實又被命名為「白果」。敲開硬殼便是花生米大小的胚乳，去掉薄膜後可以入菜、煲湯或煮粥，可惜我無膽嘗試。

時近聖誕，偶經附近一條大街，驚見五、六棵高大的銀杏，均已繁華落盡，一片蕭條，只有最尾端那棵被我忽視的矮小銀杏，不單仍有黃葉搖曳，還結了好多帶有白粉的果子，不過顏色非杏黃而是酒紅，撿了一小袋回去比照，二者顏色真是紅黃不同，隔了幾日再看仍是如此，遂又分別回去觀看樹上的果子，照樣是黃的黃，紅的紅，可是剝去外種皮後卻是一樣的白果，不禁想到人類儘管膚色不同，身體內部構造卻是一樣的。

銀杏的繁殖一般主要靠銀杏種子育苗，奇妙的是，銀杏不僅樹分雌雄，連種子也分雌雄。頭圓雙棱的，種出來的多為雌株；頭尖三棱的，種出來的多為雄株。然而頭尖三棱的白果非常稀少，照理說應是雌株遠多於雄株，為什麼我看來看去只看到兩棵雌株，大部分都是雄株呢？

原來銀杏的外種皮含有丁酸和庚酸，所發出來的腐臭味令人作嘔而且經久不散。為免清掃和聞臭之罪，許多地方只種雄株，甚至明令禁止栽種雌株。不過也因為這臭味和毒性，動物們皆對銀杏敬而遠之，它才能從億萬年前繁衍至今。

人分男女，動物分公母，植物分雄雌，這是自然界的生存法則，人類參不透也無從改變，光是銀杏已搞得我頭昏眼花，只能嘆道：「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，雙兔傍地走，安能辨我是雄雌？」（寄自加州）