前往台東的火車駛入夜晚，抵達夢的國度。那是視線朦朧、身體發燙的熱戀期，嘴角常莫名抿起一絲笑意，像三月夜空懸掛的上弦月，我們總是抓住那細微發亮、即將圓滿的愛的希望，初戀理當不屬於空缺。

離開台東夜市前，你至7-11買了件黃色雨衣。我調皮戳你右肩：「又沒下雨！」只穿一件薄長袖的你挑起可愛的睥睨眼神：「雨衣防風保暖，上山你就知道！」

沿著闃暗山路蜿蜒繞行，與最後一盞路燈擦身，夜空突然暈出一層薄藍光霧，竹林刷出寒風，蟲聲唧唧，蛙鳴咕啾，我看見星子在遠方隱約閃爍。

傾斜、粗獷、樸實是你帶給我的身體感，像這條寬大而神祕的卑南山路，也像這座被星星包圍的部落。你是擅長爬坡冒險的選手，只是初春料峭的夜嵐掃颳而過，凜冽刺骨，齒牙格碰，我在機車後座用橘紅圍巾圈住彼此頸項，雨衣劈啪作響。霧中精靈若撞見兩人的滑稽身影，許應嗤嗤竊笑吧？

抵達197縣道的星星部落，我們就著小木桌上一盞蠟燭燈，以枸杞紅棗茶、桂圓薑母茶乾杯。前方攤開一片寧謐的台東夜景，淡藍、亮紅、橙黃、暖白星星點點，我看見你嘴中呼出的白霧，輕輕升至上唇散逸。齒間尚未成形的話語無須翻譯，此刻我們飄浮空中，星光與燈火，山海與夢境，那是屬於我們的島嶼東岸，無聲而壯闊的後青春期。

流星終究不屬於這裡。希望與悵惘，拖曳同一條長長的尾巴。回憶如風穿行，月圓復月缺，那一瞬乾杯的甜蜜溫煦，有來自光年外的星子為我們見證，倒映在彼此眼中成為永恆。