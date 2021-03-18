1巨蟹座

被寂寞纏上的大海以及

喧騰的江湖，總不時以

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浪花與泡沬，找你傾訴

故事再長你還是得欠身

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回去那粗糙但窩心的家

2獅子座

每一朵雪花都是春天的伏筆

遇挫敗，就睡一大覺作個大夢

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歡喜悲傷，打個招呼繼續趕路

驀見明月攀著檐角，敲開那扇窗

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想必是思念的人，在思念的樓上

3處女座

宛如走在秋意落盡的

遙遠的山林，每一步伐都懸命在

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你謹慎的心跳上，幸有繁星相伴

雖淒迷而柔美，但你在意的總是

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哪一顆啊，才能照亮未知的前路

4天秤座

柔風追逐落葉在大街上

歲月靜好，天地無聲

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慢慢成形那雪暴還在遠方

在傳聞在疑惑，在睡夢中

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在他最後的嘆息裡……

5天蠍座

陽光灑在谷間那柔弱的河上

映照著天空卻如此開闊

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還包容了整片山林與寧靜的

四季，唯慣常行經的船夫知道

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哪裡有暗石漩渦，哪裡得繞過

6射手座

暖陽已然把春天開了花

夏日順勢將他的熱情遞過來

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秋意便以楓紅裝扮成為

冷冬那縷梅香滿滿的正能量

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箭一樣朝你溫柔的懷抱奔去

7摩羯座

橫擋在前方毫不講理那大江憑著

千軍萬馬將唯一的路殺死在岸邊

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留下碎石殘礫，看來這仗不好打

你便與同伴使了眼色，決定先撤

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備好戰船伺機，破，浪，橫，渡

8水瓶座

可以把繁花讀成深秋

有雪飄飛，便去收拾陽光

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世界從不為誰存在

心中自有一片丘壑

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歡迎進來，想走請便

9雙魚座

在陽光逐漸被落葉吞噬之際

你竟私藏了一些溫暖，想趁大雪前

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向最焦灼的惡地尋覓而去，剎那間

所有的愛與包容，都被你揉成珍珠

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玲玲瓏瓏地灑向人世

10白羊座

在驚訝與歡呼的簇擁下你微笑著

展開布滿荊棘的征程，目標是巔峰

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那巨像，而終於攀上頭頂的你發現

原來世界很小真正偉大的是夜幕後

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始終沉默的一天星宇……

11金牛座

背著那柄武林垂涎的泰阿劍

懷抱一身屠龍的本事

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飄然徐步山巒包圍的水湄，有冷月

穿過密林驚見，已被捲起的千堆雪

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在你背後而風雲，就在不遠的前方

12雙子座

讀你的優雅，需要清風

讀你才華，需要豔陽

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讀你的智慧，在黃葉下

讀你思維，在冰雪裡

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而讀你的愛，需要一生