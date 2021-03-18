十二星座個性報告
1巨蟹座
被寂寞纏上的大海以及
喧騰的江湖，總不時以
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浪花與泡沬，找你傾訴
故事再長你還是得欠身
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回去那粗糙但窩心的家
2獅子座
每一朵雪花都是春天的伏筆
遇挫敗，就睡一大覺作個大夢
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歡喜悲傷，打個招呼繼續趕路
驀見明月攀著檐角，敲開那扇窗
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想必是思念的人，在思念的樓上
3處女座
宛如走在秋意落盡的
遙遠的山林，每一步伐都懸命在
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你謹慎的心跳上，幸有繁星相伴
雖淒迷而柔美，但你在意的總是
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哪一顆啊，才能照亮未知的前路
4天秤座
柔風追逐落葉在大街上
歲月靜好，天地無聲
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慢慢成形那雪暴還在遠方
在傳聞在疑惑，在睡夢中
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在他最後的嘆息裡……
5天蠍座
陽光灑在谷間那柔弱的河上
映照著天空卻如此開闊
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還包容了整片山林與寧靜的
四季，唯慣常行經的船夫知道
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哪裡有暗石漩渦，哪裡得繞過
6射手座
暖陽已然把春天開了花
夏日順勢將他的熱情遞過來
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秋意便以楓紅裝扮成為
冷冬那縷梅香滿滿的正能量
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箭一樣朝你溫柔的懷抱奔去
7摩羯座
橫擋在前方毫不講理那大江憑著
千軍萬馬將唯一的路殺死在岸邊
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留下碎石殘礫，看來這仗不好打
你便與同伴使了眼色，決定先撤
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備好戰船伺機，破，浪，橫，渡
8水瓶座
可以把繁花讀成深秋
有雪飄飛，便去收拾陽光
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世界從不為誰存在
心中自有一片丘壑
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歡迎進來，想走請便
9雙魚座
在陽光逐漸被落葉吞噬之際
你竟私藏了一些溫暖，想趁大雪前
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向最焦灼的惡地尋覓而去，剎那間
所有的愛與包容，都被你揉成珍珠
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玲玲瓏瓏地灑向人世
10白羊座
在驚訝與歡呼的簇擁下你微笑著
展開布滿荊棘的征程，目標是巔峰
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那巨像，而終於攀上頭頂的你發現
原來世界很小真正偉大的是夜幕後
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始終沉默的一天星宇……
11金牛座
背著那柄武林垂涎的泰阿劍
懷抱一身屠龍的本事
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飄然徐步山巒包圍的水湄，有冷月
穿過密林驚見，已被捲起的千堆雪
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在你背後而風雲，就在不遠的前方
12雙子座
讀你的優雅，需要清風
讀你才華，需要豔陽
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讀你的智慧，在黃葉下
讀你思維，在冰雪裡
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而讀你的愛，需要一生
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