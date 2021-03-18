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金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

十二星座個性報告

徐望雲

1巨蟹座

被寂寞纏上的大海以及

喧騰的江湖，總不時以

浪花與泡沬，找你傾訴

故事再長你還是得欠身

回去那粗糙但窩心的家

2獅子座

每一朵雪花都是春天的伏筆

遇挫敗，就睡一大覺作個大夢

歡喜悲傷，打個招呼繼續趕路

驀見明月攀著檐角，敲開那扇窗

想必是思念的人，在思念的樓上

3處女座

宛如走在秋意落盡的

遙遠的山林，每一步伐都懸命在

你謹慎的心跳上，幸有繁星相伴

雖淒迷而柔美，但你在意的總是

哪一顆啊，才能照亮未知的前路

4天秤座

柔風追逐落葉在大街上

歲月靜好，天地無聲

慢慢成形那雪暴還在遠方

在傳聞在疑惑，在睡夢中

在他最後的嘆息裡……

5天蠍座

陽光灑在谷間那柔弱的河上

映照著天空卻如此開闊

還包容了整片山林與寧靜的

四季，唯慣常行經的船夫知道

哪裡有暗石漩渦，哪裡得繞過

6射手座

暖陽已然把春天開了花

夏日順勢將他的熱情遞過來

秋意便以楓紅裝扮成為

冷冬那縷梅香滿滿的正能量

箭一樣朝你溫柔的懷抱奔去

7摩羯座

橫擋在前方毫不講理那大江憑著

千軍萬馬將唯一的路殺死在岸邊

留下碎石殘礫，看來這仗不好打

你便與同伴使了眼色，決定先撤

備好戰船伺機，破，浪，橫，渡

8水瓶座

可以把繁花讀成深秋

有雪飄飛，便去收拾陽光

世界從不為誰存在

心中自有一片丘壑

歡迎進來，想走請便

9雙魚座

在陽光逐漸被落葉吞噬之際

你竟私藏了一些溫暖，想趁大雪前

向最焦灼的惡地尋覓而去，剎那間

所有的愛與包容，都被你揉成珍珠

玲玲瓏瓏地灑向人世

10白羊座

在驚訝與歡呼的簇擁下你微笑著

展開布滿荊棘的征程，目標是巔峰

那巨像，而終於攀上頭頂的你發現

原來世界很小真正偉大的是夜幕後

始終沉默的一天星宇……

11金牛座

背著那柄武林垂涎的泰阿劍

懷抱一身屠龍的本事

飄然徐步山巒包圍的水湄，有冷月

穿過密林驚見，已被捲起的千堆雪

在你背後而風雲，就在不遠的前方

12雙子座

讀你的優雅，需要清風

讀你才華，需要豔陽

讀你的智慧，在黃葉下

讀你思維，在冰雪裡

而讀你的愛，需要一生

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