西藏八宿的怒江大橋。（新華社）

我二十五歲那年，在足跡遍布大江南北長城內外之後，踏上了被稱為世界第三極的青藏高原。我從青海翻越唐古喇山進入西藏，飽覽了西藏雄奇瑰麗的山水和淳樸獨特風俗後，於1999年的除夕當天，獨自騎單車從高原古城拉薩出發，計畫用四十天穿越險象環生的川藏路和滇藏路，去西雙版納。途經藏東八宿時，正是2000年正月十五，天降大雪。我欣賞了高原雪地的奇特魅力，也經歷了一場生死考驗。

那天早晨醒來，透過旅館 玻璃窗，看見外面樹枝上落滿了雪。推開窗，雪仍在下，天地間白茫茫一片。今天的行程將非常艱難，因為要翻越一座大山——怒江山，山路七十二拐舉世聞名。

冒著紛紛揚揚的雪花出發了。

路上積雪很厚，但騎行並不困難，因為雪落到地上，很快便凍結了，而正在飄落的雪花又使冰封的路面不致於過分滑溜而摔倒。飄舞的雪花被風吹旋著，把人團團裹住，四望迷迷濛濛。

就在我騎到一片比較開闊的地方，突然覺得前方茫茫雪地上隱隱透出一股紅光。紅光越來越亮，雪漸漸小了，能看清白皚皚的雪地一直延伸到遠處的山麓；而一團飄灑著雪花的烏雲，低低地壓著雪地，正迅速向我身後掠去——前方，朝陽照著積雪，紅光閃閃；身後，卻濃雲滾滾，大雪飄飄。陽光驅逐著陰雲遠去，接著又一團挾著風雪的陰雲接踵而來……。

我停下來，站在茫茫雪地上，站在陰晴的交界處，欣賞陽光與烏雲在這片高原雪地裡角逐變幻的詭譎景象：我看見，一座白雪覆蓋的峰頭高聳碧空，映著陽光，潔白耀眼，而山腰卻濃雲密布，大雪紛飛，一隻蒼鷹繞著峰頭，翱翔在風雪之上；我看見，雪中眠臥著很多野鳥，形如鶴，而羽毛赭紅，陽光下，宛如雪地上燃燒著點點炭火；我看見，一片樹林，幾頂帳篷，輕煙嫋嫋飄出，瀰漫林中，帳篷旁的樹幹上，拴著一匹背上裹著厚氈的馬，不停用前蹄刨著地下的積雪，幾個小孩子用木板當雪橇，在雪地上嬉戲；我看見，寂靜的空林裡，陽光把樹影一條條清晰地印在雪地上，一片遮不住陽光的烏雲從頭頂飄過，灑下一陣碎雪，林間光影裡看去，哪裡是雪，簡直是千萬點銀鱗在閃爍；我看見，當烏雲完全飄散，碧空如洗，一片湛藍籠罩著這個晶瑩的琉璃世界，四周連綿起伏的雪山在碧空呈現的影子，宛若藍色樂譜上跳躍的潔白音符。

這是一個冰雪晶瑩而又帶著淳樸生活氣息的童話世界。

雲散日出後，公路上的積雪開始融化。騎行越來越熱，把鴨絨襖脫去，仍覺冒汗。停下休息時，一看單車，哇！這裡的的氣候真夠怪的，感覺如此之熱，可車子前後擋泥板的下端和花盤框架上，竟凍結著好幾條長長的冰凌，幾乎垂到地面了！

一路下坡，中午便騎行四十公里，到達怒江大橋。

怒江發源於遼闊的藏北高原，彙集了唐古喇山南坡和念青唐古喇山北坡無數冰川 雪峰上流出的涓涓細流，形成一條滾滾大江；至此，夾在伯舒拉嶺和他念他翁山兩座綿亙險峻的山脈之間，滔滔而下。

穿過一條在峭壁上開鑿的隧道，便是怒江大橋。橋頭如同焊接在萬丈絕壁上。山勢嵯峨高聳，江水深切直下，幽深的峽谷如同一把利劍，把崇山峻嶺劈成兩半。緊束江流的陡峭山壁，上聳碧宵，下插江水，站在橋頭俯瞰下去，驚心動魄。江水如一條窄窄的綠帶，隨著山崖迂曲瀠洄，只見江水在黑色石壁上洶湧澎湃，卻聽不到濤聲；那雄偉險峻磅礴恢弘的氣勢，讓人感覺自己異常渺小，而在飄浮著濛濛水霧的峭壁陰影裡盤旋的蒼鷹，即使飛到眼前，也覺得小如黑點。

江邊有武警把守。一打聽，才知上山的路就從這裡開始，一直盤旋上升近五十公里，才到達海拔四千六百五十八米的山口。

在和年輕的武警戰士攀談中，我得知發生在這座橋上震撼人心的故事——

1950年初，西南軍區第18軍奉命進軍西藏，十一萬軍民在三十二歲的軍長張國華率領下，邊修路邊挺進。當時條件十分落後，但戰士們以高度的革命熱情和頑強的戰鬥意志，硬是用鐵錘、鋼釺和鎬頭，劈開懸崖峭壁，降服險川大河，以平均每公里犧牲一至二人的巨大代價，歷時四年多，從當時的西康省府雅安把路修至拉薩。怒江段的地形更是險惡，道路要從懸崖峭壁半腰通過。1953年3月，18軍54師162團奉命打通怒江，修路造橋。162團2營4連的一個排接受了開闢山壁搭建鋼梁的艱巨任務。戰士們每天都要爬上四千多米的山頂，垂下幾十米長的繩索，懸空打炮眼，開鑿山壁；上有落石，下有怒江，懸空作業，一旦發生意外，無處可躲，傷亡極大。八個月後，當最後一聲炮響，山壁被炸開時，這個三十多人的戰鬥排，只剩下排長一人，他既為完成上級交付的任務而自豪，又為犧牲的兄弟們而悲痛，悲憤交集下仰天長嘯：「我的好兄弟們，軍黨委交給咱們的任務完成了，你們可以放心了！我帶著你們打過了長江，解放了大西南，走進西藏，卻沒把你們安全帶回家鄉，我對不起你們！」說完，縱身跳進波濤洶湧的怒江之中。至今，怒江橋頭隧道旁的懸崖上，依然鐫刻著一個戰士縱身跳江的岩畫。

那個艱苦卓絕而又鬥志昂揚的時代過去了，可當年18軍戰天鬥地的精神卻在駐守高原的軍旅中代代傳承，在和平年代依然湧現出許多可歌可泣的英雄故事，被譽為「天路鐵軍」。（上）