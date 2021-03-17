參觀博物館 時，我經常感到藝術品所發射出的強烈的凝視，像突來的一陣電擊。然而，緊跟隨而來的，卻是一種柔和的親近感，讓我的心逐漸從巨大的波動轉變為輕柔穩定的顫抖。

接下來的幾天，我會在高度敏感的狀態中度過，內心和周圍的每一個輕微變化都像被放大了一樣，對我產生加倍的影響。與其說我被某種事物震撼而吸收了它的影響，不如說我是被它深深吸入從而融入一個嶄新的世界。當我回到日常生活時，平日穿梭的世界似乎擴大了。

無論是兩千年前的羅馬大理石雕刻、四百年前的油畫、還是一百年前的攝影 ，都彷彿靜靜等待我們路過，隨時準備與我們交流。它們的凝視就像一條通道，把我拉到時間的源頭。

堅固的大理石，在歲月侵蝕下往往殘缺不全。但是，即使只剩一塊殘片，都體現著整個作品的靈魂。每一個石塊都召喚著我們，無論是蘇格拉底像、凱撒像、大衛像，是人還是物，其吸引力都同樣強大。

油畫雖然容易損壞，部分作品仍然頑固地堅持了幾個世紀。無論是達文西、林布蘭、馬奈，還是梵谷，畫家留在畫布上的線條和色彩仍在靜止中跳躍。

到了現代，攝影作品出現了。照片中的人物、建築或風景，似乎都散發著能量，隨著我們的靠近而振動。我們靠得越近，振動就越強烈。即使照片裡的人早已不在人間、建築已被改建或拆除。然而，我們對照片中的人事物感到熟悉，彷彿我們曾經生活在其中，有著一種無法抗拒、不可解的歸屬感，一種不會被時間隔絕的人類體驗。

我經常覺得，是藝術品在觀看我們，而不是我們在審視它。比起藝術品，我們大多數人會更快地被世人遺忘，但是藝術品對我們的短暫凝視，讓我們想起回歸的路，那貌似漫長遙遠的路，就在瞬間的顫抖之中。（寄自紐約 ）