陳思年∕圖

知道寫作如寫信，等於知道你的筆裡有一隻野獸，你既要與野獸共舞，尊重牠的野性，還要與理性為友，找到適度駕馭牠的方法。我有個實踐了多年的經驗，可以作為方法之一。

我喜歡把目光投向生活或新聞，從中汲取的精華，不是什麼故事，我總是想知道結果，真正讓我激動的，是形形色色事件的結尾。這些由現實邏輯演繹的結尾，含著人們正承受的重負。我並不想走進原型故事，我知道，如果這樣的結尾是唯一的，那麼導致它的人性邏輯，仍會千差萬別，我就沒有必要只依賴原型故事。一來這些故事過分聚焦利益，對結尾的詮釋比較簡單，涉及的人性表現也淺表，二來現實故事固然頗具魔幻色彩，但早已套路化，這些套路實在來自社會機制，對事件產生的潛在影響。我會快刀斬亂麻，把道聽塗說的故事或新聞，砍得只剩一個結尾。好了，我打算自編一個故事或數個情節，來搭配剩下的結尾。

這種寫法頗像做數學證明題，結論在前面等著你，就看你能否從假設出發，自圓其說演繹出結論。數學證明題裡的假設，相當作品開頭的場景，就看你有無本事，從某個場景出發，用即興編造的故事或情節，演繹出你選好的結尾。有沒有這個結尾，寫作可大不一樣！我打個比方，好比你從南京出發，最終要去上海，「上海」就相當我選定的結尾。你可以從蘇北繞過去，可以坐滬甯高鐵直接過去，也可以從江西贛南繞過去，還可以先到杭州再去上海。因為途中沒有規定怎麼走，你可以自由選擇任何路線，或短或長，或有趣或有想像力，或浪費時間或節約時間，只要抵達上海，你旅行的意義就達成了。不知情的外人回頭看你的旅行路線，就覺得你「別有用心」，很像經過了精心的預謀。需要充分理解的是，從南京到上海，不只有一條路線。相當於同一個結尾，可以有許多故事或情節與之對應，故事或情節的不同當然來自人性的不同表現。如果你從南京出發，不知道要去哪裡，就算途中有即興選擇路線的自由，你旅行的意義也很難達成，因為你不知道途中的自由，會把你帶到哪裡，旅行在哪裡結束才算完成，完整？

結尾寫作法，一來迫使你的寫作面對未知，能極大激發想像力，鬆開捆綁你的理性鎖鏈，二來已有的結尾，提供了故事或情節發展的方向和目的地，使即興發揮的自由，避免陷入漫無目的，混亂，結構失調。我就這樣添枝加葉，利用無數現實結尾，寫了十數年短篇小說 ，直到近年教寫作課才發現，兩百年前就有人發明了結尾寫作法，發明者是愛倫·坡。我由此明白了愛倫·坡為何是短篇小說之父，因為結尾寫作法，讓人的兩個自我能巧妙配合，讓理性的自我守著結尾，耐心等著即興發揮的自我，朝它一路衝過來。短篇靠數個即興發揮的神奇衝刺，就能把故事或情節帶到結尾，但長篇會改變讀者對衝刺的感受，如果即興發揮的路途太漫長，途中的一個個衝刺，也就失去了方向和目的地。海明威的伯樂編輯柏金斯，給作者寫的建議中，有一條就涉及結尾的使命：「你只有到結尾的時候才能瞭解一本書，所以其餘部分必須修改得和結尾相一致。」（《天才的編輯》，彭倫譯）

有人就算領悟到結尾寫作法的妙處，仍會把寫作開頭和中間擁有過多自由，視為一害，感覺無所適從，仍希望有若干路標，能幫他加速孕育出場景和情節，這時就得小心謹慎。我認為，至多再提供一個故事梗概，對短篇來說就已足夠，以免心頭堆積過多的理性限制，會嚇退你寫信時才能體會到的那種寫作自由。辛格也說過：「故事的構思。這對我來說是最艱難的方面。也就是如何謀篇布局，使故事引人入勝。對我來說最不費力的就是實打實的寫作，一旦有了故事框架，寫作本身——描寫和對話——就自然而然地流瀉出來了。」（《世界著名作家訪談錄》）

你可能會吃驚，我對作品開頭滿不在乎，因為你腦子裡堆積了太多的名著開頭，什麼「幸福的家庭都彼此相似，不幸的家庭卻各有各的不幸。」（托爾斯泰《安娜·卡列妮娜》），什麼「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的年代，也是愚蠢的年代；這是信仰的時期，也是懷疑的時期；這是光明的季節，也是黑暗的季節；這是希望之春，也是絕望之冬；」（狄更斯《雙城記》），什麼「多年以後，邦迪亞上校站在行刑隊面前，準會想起父親帶他去參觀冰塊的那個遙遠的下午……」（馬奎斯《百年孤寂》），什麼「今天媽媽死了，也許是昨天，我不知道」（卡繆《異鄉人》）。這些開頭字字如珠璣，必定會打敗你寫的任何開頭，關鍵是打敗你的信心，會使你寫的任何開頭，都變得滑稽可笑。我想說，你腦中銘記的那些開頭，恰恰遮蔽了大師寫開頭的真相。上面列舉的這些開頭，是大師們所有開頭的珠峰，人們之所以常常用來舉例，正因為是人們的最愛。最愛就意味他們已忘卻，或不知道大師們還有更多普通的開頭，普通開頭才是大師們寫開頭的常態。我們都知道，必須做的事，與意外天成的事，永遠有一定的比例，大師也無法把每篇開頭，都寫成令其他開頭都遜色的珠峰。你不妨想一想，托爾斯泰一生寫過無數小說開頭，為何人們只樂此不疲地引用《安娜》的開頭？如果你以《安娜》的開頭，來苛求你一生將寫的所有開頭，是否意味著，你已自視比托爾斯泰更有才華？

我倒有個方法，可以讓無關緊要的開頭，通過寫作的推進變得不可或缺，挺適合結尾寫作法。我寫小說時，從不考慮第一句或開頭重不重要，一旦預設了結尾，就從腦海冒出的任何場景開始，比如想到人物過馬路，我就馬上寫下它。等這個開頭慢慢牽出情節或故事，發現需要讓開頭變得不可或缺，該怎麼辦呢？不難辦！你可以讓人物再過馬路，甚至多過幾次，讓過馬路對人物產生影響，讓過馬路成為推動情節或故事發展的祕密之一，這樣一來，開頭自然就變得不可或缺。按照老掉牙的傳統說法，如果你前面提到牆上掛著一把槍，後面就要設法讓這把槍開火，目的是把已寫的普通場景，變成看起來十分巧妙的伏筆。用這個思路來寫開頭，就是我說的方法，怎麼開頭也就不重要，關鍵是如何通過後續的寫作，讓開頭變得不可或缺。這樣寫作的實質，就是蒼蠅的試錯策略，因為寫作過程中你有很多的機會，可以通過重述或改變小說的方向等，彌補已寫部分的不足。