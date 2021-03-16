清代文學家張潮寫的《幽夢影》裡有七邀：「藝花可以邀蝶，壘石可以邀雲，栽松可以邀風，貯水可以邀萍，築台可以邀月，種蕉可以邀雨，植柳可以邀蟬」，我也來上一邀：「溫柔可以邀心」。溫柔、體諒、包容的性情，在污濁混雜的世間散發出淡淡清香。

我何其有幸，在年少輕狂時遇到一位溫柔的閨密，能跟她傾心吐意，無話不談。我跟她是高中時在南台灣 一個小城裡認識的，她住在隔壁村，年紀相仿，我們在不同學校讀書，見面機會並不多，但只要在一起，我們總是有說不完的話。功課不太忙的時候，我們就會聚在一起開懷暢談、說笑，抒解一下課業的壓力。

記得有一個夏夜， 悶熱無比，讀不下書，我們就在大馬路上散步，在兩個村子之間來來回回走了好多趟。我母親出來找了我好幾次，催我回家，但我們意猶未盡地捨不得分手，直到半夜才回家。之後我被母親責備了許久。當時年少無知，哪裡會想到大人的擔憂，與好友海闊天空地暢談，就是我們最大的快樂，其他的事都不重要。

我倆和我哥哥及他的幾個哥兒們也常在一起唱歌談笑，騎單車去海邊踏浪、山間尋溪，享受單純美好的青春歲月。後來讀大學，我交了一個不務實的男友，家人反對，我卻一意孤行，在那段混亂的歲月中，她是我的避風港，她總是溫柔安靜地聽我哭訴、陪伴我。接著我結婚出國，在異鄉為生活打拚，多年沒有回台灣，與她失去聯絡。

2018年底，她經常咳嗽不止，檢查出是肺癌末期，她覺得自己來日無多，重感情的她想跟老友一一道別，2019年初，透過我們共同的朋友跟我聯繫上，我們就常用line聯繫。2019年底我特別找機會返台，跟她見面敘舊，也見到她親愛的丈夫和老母。我倆就像在時光隧道裡行走似的，忘卻了她的病痛，回到無憂無慮的青少年時代。一句話、一個眼神，我們就能會心地大笑。聽到她溫柔親切的聲音，彷彿回到五十年前夏夜小城安靜的馬路上，世界彷彿還是那麼單純美好，沒有煩惱、沒有病痛，只有歡笑。

去年底，她住院治療，在醫院還常傳短信來，講講她的病況。出院後，就不再有她的消息，我發了幾次訊息給她，都沒回，我想她需要好好休息，也不敢打擾她。今年一月中旬，她的女兒用她的手機 傳來她去世的消息。我呆坐許久，在手機上一直回味她以前寫來的訊息。我很想知道她最後的日子是怎麼熬過的，很痛苦嗎？她貼心的家人為她六十七年的人生旅程做了很完整的視頻記錄，一直到最後咽氣的時刻，都記錄下來，傳給我看。我反覆看個不停，同時感嘆著世路多變。我們一起在純樸的小城度過了快樂的少女時代，之後兩人的路就截然不同了。她遇到了愛她的丈夫，一直呵護她到最後。而我，懵懵懂懂隨著一個自大的男人進入愛情的墳墓，三十多年後，他遇到一個年輕女子，便拂袖而去。當初我被家人勸阻不聽，硬要嫁他，哪知被他們料中！

我有幸在茫茫人海中與她相遇相知，雖然只有青少年時期短短幾年的相處，但那是我人生中最快樂的日子。多年過去，那種天真爛漫、對世界充滿幻想的少女情懷，早已被生活的無情碾壓得不見蹤影，但是那份溫柔體諒的友情，永遠讓我感到溫馨。（寄自紐約 ）