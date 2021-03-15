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猴跳牆

宋久瑩
八寶飯。（宋久瑩．圖片提供）
八寶飯。（宋久瑩．圖片提供）

前些日子，朋友夫妻在中國新年前夕返台探親。他們經過了兩周居家檢疫，再加上一周自主健康管理，好不容易獲得了自由之身，夫妻倆便到處遊山玩水和享受家鄉美食。一天他們傳了幾張菜餚照片到朋友圈，有，蔥油土雞、香煎豬肝、蔭鼓青蚵、紅蟳粉絲煲、佛跳牆……。另一位朋友回應：「今年年菜我們也訂了佛跳牆！」最近我常在朋友圈看到這道菜名，很好奇佛跳牆是一道什麼菜。

上網查後，得知佛跳牆是一道閩菜。父親在北平長大，他做的多半是外省菜或北方菜，從未在家中的年菜裡出現過佛跳牆。佛跳牆又名「福壽全」，是福建省的一道特色名菜，相傳是在清道光年間由福州聚春園菜館老闆鄭春發研製出來的。有一次，一批文人墨客來餐敘，這道福壽全上席時葷香四溢，其中一文士心醉神迷，即興吟道：「罈起葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」。福州話的「福壽全」與「佛跳牆」發音很相似，從此人們引用詩句，稱此菜為「佛跳牆」。

美國新冠疫情蔓延已超過一年，我們居家避疫，天天在家燒飯做菜，偶爾訂外賣，但色香味與現場烹煮的堂食無法相比，聽到佛跳牆這個菜名不禁令我垂涎欲滴、食指大動。父親做菜天資聰穎，有一手好廚藝，任何佳餚父親只要嘗過一回，便可以揣摩出配料及做法，回家後如變魔法般，在餐桌上便可出現同樣美味的菜餚。我雖未承襲父親的廚藝，但也喜歡做菜，何況現在網上找食譜相當方便，於是便信心十足地回應朋友圈：「等我退休後來做做看。」先生剛退休一個月，立刻接話：「哈哈，不用等妳退休，今年過年我親自做給大家吃！」朋友笑說我的激將法成功了。

先生生肖屬猴，好友暱稱「好命猴」。他向朋友圈宣布：「中國新年將親自送上驚喜年菜『猴跳牆』，請拭目以待。」眾友聞之大喜。我玩笑道：「別抱太大希望，別忘了，一根香蕉就能讓猴子跳牆而來。」

先生其實不會做菜，但以高科技工程師的訓練背景，只要有資料可循，做菜絕對不是件難事，何況他退休前信誓旦旦要精練廚藝，這次可不能錯過表現的機會。我簡述佛跳牆的食材及作法後，他立刻打退堂鼓：「太麻煩了，不做佛跳牆，我來做別的。滷白菜呢？應該比較簡單。」我提議做八寶飯和珍珠丸子，那是我從小熟悉的年菜，有過年的味道。先生欣然同意這兩道色香味俱全又易外送的年菜。

菜單既訂，下一步便是準備食材試做。過年前一個周末，先生按照食譜先泡糯米數小時、蒸熟，拌上白糖和椰子油，用家中現有的葡萄乾、蜜棗和枸杞在碗底排列成向外散開的花形，鋪上一層糯米、豆沙，用枸杞勾一圈花邊，最後再鋪一層糯米，壓平後蒸二十分鐘，將碗從蒸鍋中取出，將碗邊的糯米輕刮，再小心翼翼將碗倒置盤中。期待的一刻到了，喜見我們的處女作：一碗油亮五彩的八寶飯誕生了！

先生興奮地為他的傑作拍下各種角度的美照後，抱著幾分忐忑的心情品嘗親手調製的八寶飯，大喜：「好吃，成功了！不比鼎泰豐的遜色。」我說：「何況材料不足，只放了三寶就這麼好吃，材料齊全豈不更棒？」試做成功，我們信心滿滿，只待下周生產線開工。

除夕傍晚去市場買妥八寳飯的材料，加上豬絞肉、蝦子和香菇，晚餐後就開始泡糯米過夜。次日大年初一，「猴跳牆」工廠正式開工。先生中午開始蒸糯米，三層蒸籠裡各放一個玻璃容器，蒸十幾杯糯米，著實費了一番工夫。因為是新手，蒸鍋沒有鋪紗布，蒸氣因玻璃阻隔無法傳到上層，導致頂層久久未熟，繼續蒸了兩小時才發現底層糯米已經太軟。先生有點受挫，他本希望糯米能保持一顆顆圓潤晶瑩。我安慰他：「這不是油飯，八寶飯軟一點口感更好 。」

廚房石英板檯面有如生產線般排了一列八寶材料：紅棗、蓮子、蜜棗、葡萄乾、枸杞、花生、南瓜子、核桃。準備了十個吃麵的大碗，先在碗底抹上蜂蜜和油，接著開始排列八寶、鋪糯米、加豆沙，再鋪糯米。一開始我們精心設計八寶的排列花色，最後則草草灑下八寶如同抽象畫，加上因爐台和器皿的限制，十碗八寳飯如接力賽般蒸了好幾次才蒸完。接著再做珍珠丸子。兩人忙到半夜，累得精疲力竭，兩腿痠疼。

一碗碗熱騰騰的八寳飯出爐了，美麗的圓弧造型，八寶以優雅的星形排列組合向外散開，圍繞著中心一枚紅棗，罩著薄薄一層蜂蜜，更為八寶飯添增了油亮彩豔；一顆顆米白圓潤晶瑩的珍珠丸子，綴上一粒紅色的枸杞，有如畫龍點睛。大年初一午夜時分，總算大功告成，屋中漾著糯米的甜香，夾雜著撲鼻的肉香，我們疲倦又欣慰地欣賞生產線的成品：滿桌「猴跳牆」年菜。

原計畫是次日從南到北將「猴跳牆」年菜送到每一位朋友家。朋友S夫婦為了省我們車程奔波，熱忱地邀約好友們去他們家的後花園相聚，用簡餐、喝下午茶。冬天午陽和煦，許久未相見的好友們歡聚在S家美麗的花園，我們喝著香濃的咖啡和紅茶、享用紅豆年糕和點心，一片歡聲笑語，共度了一個快樂溫馨的新年。結束時朋友們個個開心地捧著「猴跳牆」回家享用 。

中年的友情，醇厚香濃，如八寶飯般甜蜜，如珍珠丸子般晶瑩，是人生珍貴的禮物。

「猴跳牆」自然比不上「佛跳牆」，但重在心意，貴在情誼。（寄自加州）

作者家的「猴跳牆工廠」所出品的珍珠丸子和八寶飯，準備送給親友分享。（宋久瑩．圖片...
作者家的「猴跳牆工廠」所出品的珍珠丸子和八寶飯，準備送給親友分享。（宋久瑩．圖片提供）

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