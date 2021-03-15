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加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

送火雞姑娘回家

陸蔚青

我第一次看到她時，她正在馬路中央行走。雖然這是一條不大的小街，但也有雙行道。好在隔離時期車不多。

我看到這隻火雞時很驚訝，忍不住停下腳步觀察她。她旁若無人緩慢地踮著腳步，從容不迫地走著。她有一米多高，禿尾巴，細腿，腳趾很大，從頭到脖子都沒有毛，露出猩紅色的皮膚。在寒冷的冬天，好像沒穿衣服一樣，看起來很冷。當她低頭時便有些瑟縮的樣子。對我的駐足，她毫無反應。好像在自家後院散步一樣悠閒。這時一輛車擋住我的視線，我回頭看，居然有好幾輛車排成一列，有人打開車窗，用手機拍照。車就停在她的身邊，但她不急也不惱，依然踏著自己的節奏。她大概從不知道人類是何物，也不知道危險是什麼。

我以為她是誰家豢養的動物。在蒙特利爾，有人養老鼠，有人養兔子，養隻火雞應該也有可能。疫情中操心的事很多，我很快就把她忘記了。

沒想到沒多久，我又見到她。這次是在第一次見到她的幾條街之外。這次她沒有在街上散步，而是在一個街角蹲著，蜷著一條腿。那是一個樓角，形成了避風處。她站在那裡，地上是一堆被刨起來的土。這個季節到處都是雪，只有那裡是泥土，我想，她大概給自己做了一個窩。

昨天讓娜來，問我是否看到火雞。讓娜說，她到處遛達呢，沒有人知道她從哪裡來。有人說是從沃爾頓來的（蒙特利爾的另一個區，在聖勞倫河邊），那裡有一個農場。也有人說她從山上下來的，現在疫情期間，人少車也少，她就那麼走下來了。

讓娜說，你知道嗎？那隻火雞是個姑娘呢。

我對這個事實很好奇，但讓娜關心的是另一件事，她說，有人找了管理委員會，讓他們將這隻火雞送回家。但疫情期間，管理委員會的人都在家上班。他們不肯為一隻火雞冒險出門。

我們正在宵禁呢。讓娜說。從耶誕節到現在，蒙特利爾已經宵禁八周了，也許還會繼續下去。

那火雞姑娘怎麼辦？

讓娜說，火雞沒有食物，沒有住處，也不懂安全。如果在夜間有人開車不小心，火雞就會被撞死。如果火雞找不到食物，她也會餓死。讓娜感嘆說，可憐的火雞。

在疫情隔離和宵禁期間，街上有了更多的動物。火雞姑娘只是其一。還有浣熊，會成群結隊地橫過馬路；在島西，甚至有人看到土狼。人們感嘆的同時，又有些擔心。擔心更凶惡的動物在冬天無處覓食，也擔心豢養的動物莫名其妙地離家出走。

討論完火雞姑娘，我們還討論了疫情。疫情讓生活節奏慢下來，以前開到夜半的店鋪，晚上七點就關門了。宵禁期間，非必需品店鋪都關門，只允許賣食物的店鋪開門。人們不能買衣服，鞋帶斷了也無處買新的。人們進入了一個物質生活極簡的時代。

人們感嘆病毒給生活帶來的改變，預測後疫情時代的生活方式，並猜測病毒到來的目的。在這樣的心情中，等待明天的到來。我希望管理委員會能早點復工，送火雞姑娘安全地回家。 （寄自加拿大）

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