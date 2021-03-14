她隨著枯葉而來（下）

落葉。（李源．攝影）

當時我叫李玲，班上還有一名女生也叫李琳，同音不同字。每次老師點名人起來回答問題時，叫道：「李玲（李琳）。」我倆都把頭埋下，害怕叫的是自己的名字。

有個人跟自己同名自然不是很令人高興的事，尤其李琳是班上學習成績最優秀的，每次老師表揚她，我就覺得慚愧，她的優秀好像襯托出了我的平庸。

剛上高中時，有天儲源對我說：「我看你把名字改了算了，不要跟那個李琳叫一樣的名字了。」

好大膽的想法！我吃驚地看著她。

「怎麼改？」我懵懵懂懂地問。

「到派出所去改。」

派出所就在我們學校的斜對面。儲源和我兩人一天下午放學後，就去了派出所。那是一棟平房，在一個昏暗的小房子有兩個年輕的男戶籍民警。儲源大模大樣地對那兩個男民警說：

「我的同學她想改名字，因為班上有個同學跟她叫一樣的名字，好麻煩。」

她面對民警竟如此淡定和大膽。我站在她後面，簡直就把她看成了花木蘭，女中豪傑。

戶籍民警並沒有提出任何異議，只問了我的原名和家庭住址，然後從很多豎立的櫃中找出一本大而厚的戶籍登記冊，就好像我們從小聽說的陰間閻王爺對所有的人登記簿一樣。他找到我們家的那一頁，抬頭問：「你父母同意嗎？」

「沒有問題的。」我怯生生地說。

「那麼你下次把家裡的戶口本帶過來，我們一起改了。」

回到家，我跟父母說了要改名字的事和理由，父母也沒有多說什麼。

等我們再次回到派出所時，戶籍民警問我：

「那你準備叫什麼名字？」

這一下把我給問住了，我還真沒考慮過這個問題。那根本就不是一個十六歲的學生應該考慮的問題。這可不是什麼無名作家的筆名，想用就用，不喜歡了可以重新換一個。這個名字將伴隨我一輩子。從我們快生下來前，父母可能想了幾天幾夜才想出來的名字，孩子的名字包含著他們對孩子將來成為什麼樣的人的期望。我不瞭解我父母對我有什麼期望，那時父母只希望我能夠考上大學，好像那是那時唯一能給父母添光榮的作為。十六歲的我，根本就沒有什麼個人存在意識，所做所思所想都是依照社會和家庭的規矩和要求，根本就沒有想過自己希望成為一個什麼樣的人，可以成為什麼樣的人。

正在我遲疑時，儲源在旁邊說：

「你就叫我的名字吧，源。」

站在那兩個等待我的名字的民警面前，為了儘快完成改名字的事，我當時沒有多想就接受了她給予我的這個名字。從此以後，我的名字叫「李源」，我的名字就是來自於她。

沒想到，改名也改了我倆的命運。從此以後，我的命運就跟水有關了。水是四處流淌的，我的命運也就是四處漂泊。

後來我們分開了，不在一個班級。高中畢業後她直接參加了工作。分開期間我對她並未特別在意，因為我跟她本來也沒有多少話說。但我們之間又從未斷過聯繫，似乎總有一根細細的線牽引我們，那就是她對我忠誠的友情和信任。一年或二年我們見一面，都是我去地質局宿舍找她，與她和藹可親的母親聊幾句。

她總是對我講述她生活中發生的一切。她做打字的工作，還演示給我看。跟我講她的男朋友如何如何，話題後來又延伸到她老實巴交的丈夫。她對我一如既往地充滿了熱情，而我不再羞澀和膽小，也不需要她為我護駕，我反而變得比她大膽得多，自己一個人揹起背包走遍中國 。我意識到，隨著時間過去，自己發生了徹底的變化，而她似乎一直未變，仍被時間封存在過去的那個性格和樣子之中。她好像並沒有意識到我的變化，每次仍以「老大」的態度來對待我，就像很多年前她對我的關照。

再後來我出國了，但每次回武漢 探親我都會去看看她。待在一起那幾個小時裡，聽她說她的生活（工作、分房子、老公的收入、女兒……）。分手時她總是一句話：「回來時來找我。」是的，她總在那裡，地質局宿舍大院裡等我，就像少女時期那樣。

地質局宿舍位於武漢市中心地帶，航空路立交橋邊上，被商業區所包圍，在世貿和國貿兩棟大樓之間，馬路上車水馬龍，邊上有很多商店。2000年的一天，她外出買東西，匆忙過馬路時，一輛摩托車從左邊飛馳過來撞在她的身上，她當場倒在血泊之中，離開了人世。那年她才三十八歲，留下了一個小女孩。

從老同學那裡得知噩耗時，我很震驚，無法相信這無常的命運，她身上毫無早逝的徵兆呀。昔日她在學校教室裡的尖叫聲和爽快的笑聲依然在我的耳畔迴響，她的紅襯衣依然在武漢陰霾的天空下燃燒著，誰會想到一個這麼活躍、具有生命力的年輕女子會在一瞬間就消失呢？摩托車一瞬間撞擊在她的身上如同撞碎一個玻璃製品，人的生命真是脆弱啊。

從此以後我再也沒有踏入地質局宿舍大院，沒有去拜見她的母親，因為我無法面對她母親那雙悲痛的眼睛。也害怕因為我而勾起她母親的痛苦回憶。

我後悔，為何沒有問過她，當初為什麼選我成為她的朋友？為什麼對我這麼友善和忠誠、儘管我倆如此不同？好像她前生欠我的情誼。這可能是個無意義的問題，對一個人好一定要有什麼理由嗎？她可能憑藉直覺就喜歡我而不需要任何理由。

我現在承載著她的名字而活著。

看著眼前的那片枯葉，我想：儲源的靈魂是否被囚禁於此？今日她終於從樹葉中解脫而出，重新又活在我的記憶之中。（下）（寄自義大利 ）