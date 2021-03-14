星星
1.
掀開天花板的時候，一小方星空塌了下來，幾顆明明滅滅的星星像缺水的魚，在地上彈來跳去。
●
你連忙將散落一地的黑夜置入臉盆中，瀕死的星星又活了過來，燈一關便通體發亮。
●
星星喜歡浮至水面討摸，愈搔愈亮，你的心臟通了電似的，酥酥麻麻，縱橫交錯的血管交通繁忙，胸口發著光。
2.
被認養的星星都剪了耳，驗過票似的，缺了一角的光。
●
星星被主人命名，有的叫Lucky，有的叫黑皮；被棄養的都被扔到海裡，不再有發光的理由。
3.
愛星團體宣導：「請以認養代替捕捉」。
●
尚在中途之家的星星有些懼黑更懼人，瑟縮在夜的角落，一群一群，自成小宇宙。
4.
你忍不住將天花板掀起，淹沒在漫天繁星之中。你也變成了一顆星星，對著自己的影子翻肚討摸，無止境地陷落在深淵之中。
●
星星愈來愈多了，致使黑夜光亮如白晝，吞蝕了每個人的夢。
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