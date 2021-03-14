照顧街貓十一年，留下了許多遺憾，因為一個人照顧太多貓，永遠無法做到十全十美，但也總是安慰自己：我已盡力了。然而事實上，我真的盡力了嗎？當我遇見了阿吉、麗麗、Tomo之後，我知道我沒有資格這麼說。

阿吉社區裡有幾隻街貓，都有人餵食，可是有天，因為住戶反應，管委會決定將這些貓「移除」。阿吉立刻和他們進行交涉，承諾會盡力為每隻貓做TNR，但也希望有剪耳的貓能夠不要捕抓，最後管委會也同意了。

阿吉在送紮貓的途中，甚至還出了一場車禍 ，她和裝了貓的外出籠滾落在地，她血流不止。路人過來扶她起身，她第一句話竟然是：「你可以幫我送這隻貓去某某動物醫院嗎？」

在這批貓之中，有幾隻幼貓，阿吉決定送養。親訓、網路上的溝通、認養人和貓相處時的觀察、家訪，還有送養後的追蹤，一樣都不可少，如此辛苦了一場，終於為這些貓找到了幸福的好歸宿，除了一隻虎斑貓：穆穆。

起先是阿吉催促認養人，穆穆該結紮了，可是認養人卻支吾其詞，阿吉起疑了，開始追問不休，甚至揚言要到對方的公司去找她，她才坦承：穆穆已經走失將近三個月了。

這真的是晴天霹靂，是每個貓中途最大的噩夢！阿吉崩潰了，她打電話給麗麗和Tomo大哭大叫──這情況多麼熟悉，就像小缺驗出貓瘟時，我打電話對阿吉大哭大叫──接著，一場驚人的搜尋和救援就此開始了。

阿吉開始每天在穆穆消失的社區附近尋找，麗麗和Tomo也一路陪伴。那社區附近真有一些街貓，在尋找的過程中，他們還順便餵食了。有一天，阿吉透過圍牆欄杆餵食一隻虎斑，覺得牠很像穆穆，可是長大了一些，無法確認，後來比對照片的花色，才確定是。於是阿吉呼喚了穆穆的名字，那隻虎斑對這名字反應超大，突然繞著院子來回狂奔，於是阿吉知道，不可能的任務達成：找到穆穆了！

接下來又是一場硬仗，阿吉開始在幾個社區之間廣設誘捕籠，幾位貓友都曾經輪流去看顧籠子，我也去過一次。那次雖然看見穆穆，但是連靠近都無法，每次進籠的也都不是牠。

如此堅持了好一陣子，幾個人不停地在社區附近守候，甚至感動了居民和警衛，大家都幫忙留意，警衛還自動出借廁所。後來他們採用一個戰術：將其他的貓全部餵飽，除了穆穆。這招果然奏效了！穆穆進籠了，回到了阿吉的懷抱，後來也再次送養，得到了真正的幸福。

更驚人的還在後頭，穆穆找到已經很強了，他們三人竟然又去抓了那社區其他的貓做TNR，其中有一隻實在太親人，無法放回，麗麗和Tomo便將牠留下來了。

對這三人我實在無話可說，有時我看他們真的太累了，也會勸他們，有些事放棄就算了，可是，當他們在路上看見一窩被遺棄的小貓，或者發現重傷的貓，癱瘓的、爆眼珠的，他們還是全都帶回家照顧了。「放棄」從來不是他們的選項啊，我想，這就是貓奴和貓天使 的差別吧！