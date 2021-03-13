她隨著枯葉而來（上）

落葉。（李源）

初秋黃昏日落之際，我從山丘另一邊下山，那是條蛇般蜿蜒的山坡柏油路，兩側有被夕陽染上金色的蘆葦林，藍天白雲下挺拔的青松，還有青色橄欖園、核桃林和草地，整個路面是光光的，落下的樹葉隨即被風吹入草叢之中。我邊走邊欣賞遠處的美景，微風拂面而來，驀然間，一片枯葉在我眼前飛舞、旋轉，好像有一種神祕的力量在驅使著。我停住腳步看著這片枯葉，它飛舞旋轉後慢慢地落在我的腳前，整條道路上光溜溜的路面，這片枯葉不落別處，偏偏落在我的腳前。刹那間，我記起從一本書中讀過，古代的凱爾特人相信：親人和朋友去世後，他們的靈魂會被囚禁在一些低等物種的軀殼內，如一隻動物或一棵樹木，那將成為他們靈魂的歸宿。直到有一天，我們碰巧經過一棵拘禁著親友靈魂的樹時，樹裡面的靈魂會顫動起來，呼喚我們。倘若我們能夠聽到他們的叫喚，禁術就隨之解除，他們的靈魂便得以解脫。

我看著腳前的落葉，這片執意來到我眼前的枯葉是否要告訴我什麼？它是否正囚禁著某人的靈魂？

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七○年代我讀初二，大陸文化大革命剛結束沒多久，學校常組織學生參加一些學工學農勞動。我們中學有一對應的農村，離武漢 市幾百公里遠。那年初春，我們班在一位年輕、充滿激情的喻老師帶領下，每個人背著棉背包，像赴前線的軍人一樣乘車去農場搞學農勞動兩個星期。

農場看起來很淒涼，沒有幾棵樹，一片廣袤的黃土地上，只有一棟幾間房的簡易平房。房內空空蕩蕩，只有靠牆的兩個長長磚石長炕，就像東北人那樣的炕，只是炕下沒有燒火的地方。男女生各占一間房，我們把被子一個挨一個地鋪在炕上的乾草上，有點像抗戰影片中的遊擊隊，睡覺時聞著乾草的味道進入夢鄉。

白天，大部分同學被派到田裡去翻土和挑土，我和另一個同學李琳被派去打雜，幫幫廚，打點井水等。一天，老師交給我們一根扁擔，讓我們兩人去挑已經被人打從公共廁所的大茅坑裡打出的糞，這也是老師認為的打雜工。

我們這些城市長大孩子從來就沒有摸過扁擔，只在電影 中見過挑扁擔的農民，走起路來像踩舞步般，身子一扭一晃地，扁擔上挑的稻穀和草垛也隨著上下起伏，看上去輕鬆優美可愛，我倆欣然接受這個挑糞的任務。我們兩人差不多高，一根扁擔中間吊著糞桶，我在前面，琳在後面，戰戰兢兢地慢慢地走著。我們這輩子尚未聞過糞便發酵後惡臭的味道，那感覺根本就不像電影中挑扁擔那麼歡快輕鬆。忽然，不知怎麼地（可能因為我們兩人的步伐不一致），扁擔從琳的肩膀上滑溜下來，她驚叫一聲，隨即往後一退，糞桶就「哐當」一聲落地，惡臭的糞便一下就噴濺到我的身上。那個臭味，真沒有足夠的詞來形容。當時我穿的是一件我最喜愛、最流行的一件紫色格子春裝，在那個貧困的年代，那件衣服在我眼中如同義大利 名牌Versace一樣珍貴。我把那件春裝用井水放在盆中泡了幾天，臭味仍不散，固執地粘附在衣服上，最後我不得不傷心地把它遺棄。

同學們每日飯菜是由炊事班一個英俊的男生做的，他正好是我的鄰居，有時得到他的關照，可以吃到金黃香噴的鍋巴。有一天喻老師帶著男生晚上去田裡抓一些青蛙和水蛇給我們改善伙食，煮了一大鍋香得讓人流口水的燒青蛙。

一個夜晚，全部同學坐在草墩上，那夜星空明朗，月光如流水般靜靜地瀉在大地上，喻老師教我們唱〈聽媽媽講那過去的故事〉，他深情地唱著：「月亮在白蓮花般的雲朵裡穿行，晚風吹來一陣陣歡樂的歌聲，我們坐在高高的穀堆旁邊，聽媽媽講那過去的事情……」歌聲消散在夜空虛無中，可永遠刻印在我的記憶之中。

除了挑土和挑糞有點辛苦，我們這些少男少女快樂地體驗著這種新鮮的農村生活經歷。唯一令人不太滿意的是晚上常常停電，每個寢室就僅有一盞煤氣燈，我們要靠那點光明來鋪被子、找衣服、找牙刷毛巾、拿盆子打水洗腳、炕下炕上看著好朋友的臉說話等等。可就有人那麼霸道，要把煤氣燈占有己有。那個霸道的女孩叫儲源，她滿頭圈圈的頭髮，尖尖如鳥嘴的鼻子，潑辣得像個男孩，快言快語，聲音既響又尖，以武漢話說就是個「岔巴子」（喜歡插嘴和多管閒事的人）。她把那個應該放在屋中的燈拎著到處隨她走，根本不顧其他同學的抗議，她成了寢室的太陽，她一進來光明就跟著進來，她一走，整個房間就淪陷於黑暗之中。而且她總有拎著燈到處走的理由，一會要上廁所，一會要去漱口，班上有幾個好強的女生跟她對吵，還差點搶起煤油燈來，另外幾個去找喻老師，可儲源一人直面所有反對她的人，包括大我們幾歲的老師，她的聲勢壓倒了所有的對手，她反擊的話如射出的子彈不停地向外噴射，眾人拿她無可奈何。

我當時是逆來順受的軟弱性格，只敢從內心反感她。儘管我從小學就跟她是同學，但幾乎沒有跟她有過多少接觸。我個性膽小羞澀，悶不吭聲，總希望不引人注意，地下若有個洞藏起來最好。

因為霸占煤氣燈的行為，儲源成為我最最討厭的同學。

一天晚上，我要去廁所。幾百米外遠的公共茅坑，我們常常在黑暗中磕磕碰碰地摸索著走。我懇求同學紅伴陪我一起去，不知怎麼被儲源聽到了，「我陪你去。」她欣然地自薦道。我不喜歡她，心裡不太樂意，可不好拒絕也不敢拒絕，只是不吭聲，這就是東方文化的含蓄，不會說不同意，只是以沉默來表達「不同意」。但她仍堅持要陪我去。隨後的日子，晚上如果我到幾百米外的茅坑小便，她就拿著煤氣燈作護駕，儘管我再三說不需要，因為我羞於成為眾矢之的，對她提供給我的友誼感到受寵若驚。其實她選中我也是因為我太老實，比較溫和，不像其他同學，我從未說過一句反對她的話。總之，這場友誼是她主動的，我就這樣莫名其妙地背叛自己厭惡她的想法，從反對派成為她的盟友。少年的友誼是沒有什麼原則性的，你能拒絕一個對你好而且又厲害的人成為你的朋友嗎？

從農場回來後，我正式成為她的好朋友。我言語少，她話多，我們的性格和愛好截然不同。但那有什麼關係呢？只要她對我好，就足夠了。

我們在一起時，大部分時間都是她在說話，她說了什麼我現在不記得了，都是些瑣碎的小事。只記得有時她在說話時，我的思緒偶爾會飄散開去。（上）（寄自義大利）