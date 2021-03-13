從小到大，她就是那種漂亮乖巧、很多男生喜歡的女孩。甚至在小學的時候，就有隔壁班的男生會偷偷寫信給她，下課請她去福利社吃冰淇淋。

一切對她來說，都是正常不過。父母感情融洽，和兄弟姊妹也相處得很自在，求學過程一帆風順。十幾歲時全家移民 到美國後，也沒有像一般新移民在生活上受到許多挫折，反而在短短時間內將英文學得得心應手，聽不出來任何口音。大學申請到東岸一家德高望重的名校，畢業後也順利進入醫學院。

像這種老天眷顧的女生，通常情場經驗也很豐富，換男友跟換鞋子一樣，把愛情當作休閒活動。無聊時打個電話，就有不同男人出現陪伴。但其實她事業心極重，忙碌時六親不認，家人男人一概不理會，沒幾個月就來個人間蒸發也是常見的事。

其實她並不是不想好好談場戀愛，只是一直沒有碰到適合的人，總感覺像個衛星小耳朵，不停轉繞，卻沒有找對頻道。不過那時，她才二十多歲，還有大把大把的時間可以揮霍，因此也不急。她心裡有個藍圖，在海邊有個生意興隆的診所。這也許被當時流行的日劇 影響到，木村拓哉在愛人去世後，在海邊的理髮廳和大狗遙望著海洋。她總是幻想著這種場面。不同的是，她的藍圖裡，有心愛的人、兩個小孩，還有一隻類似牧羊犬的狗，下班時來接她回家。多麼美好啊，她總是對這樣的未來深信不疑，畢竟她是被上天眷顧的女孩啊。

三十歲後，真命天子遲遲不出現，之前在身邊打轉的那些嚼之無味、棄之可惜宛如蒼蠅般的男人們，也漸漸消失了。她告訴自己不要心急。時代不同了，職場女強人加上年輕秀美的外型，她自恃身價還是很高的。

她開始跟幾個單身的女閨密，也是醫師律師之類的新女性，徘徊在城市的交際圈裡，下班後拿著高尾酒杯和一群衣冠楚楚的青年才俊消磨時間，探尋真命天子。但真命天子遲遲不出現，時間倒是消磨了不少。眼看她就要四十歲了，和閨密們到歐洲豪華旅行後，回來考慮著凍卵流程，也跟著朋友參考了幾個診所，做了手術。

心中那個海邊的診所圖案依然清晰，她始終不放棄。在大醫院工作多年，累積了不少儲蓄。她頗有投資 頭腦，在金融海嘯時期買了幾間公寓，翻修出租後，每個月多了不少收入。她也樂於裝潢整修，不時找著新的房地產投資，也在社媒上時常發布著與Air B&B客人互動的訊息，圖文並茂、生動有趣。

她總是打扮合宜、交友廣闊，不時充實自己，也大方調侃單身生活裡的交友糗事。感覺她雖有一點點遺憾，但日子還是過得很豐富。最近在社媒上，看到她開了一間新診所，也是自己裝潢的，處處充滿著藝術氣息，不像診所，倒像是間畫廊。

她還貼出一張自己和狗在海邊散步的照片，夕陽西下，一片燦爛。

這年頭，能夠實現夢想是多麽難得，儘管結果和初時的藍圖有一點不同。一個人的診所，其實也很精采。（寄自加州）