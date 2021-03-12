一歲多的小外甥常作噩夢驚醒，讓我們十分擔心。這個白天活潑好動的可愛小男孩，晚上不知究竟做了什麼樣的噩夢，夜夜驚醒，尖叫不已。然而，具有心理學專業的妹妹和妹夫卻不以為然，認為那只是一種小孩中樞神經系統正在發育的現象，稱為「Night Terrors」，等到孩子長大之後，此現象自然就會消失。

但我仍十分心疼這樣小的小孩，話都說不清楚，夜晚還要受夢魘折磨。於是，我和妹妹七嘴八舌地討論起一些能夠幫助小朋友的民間偏方，希望能讓小外甥安穩地一覺到天明。例如，古早時有些媽媽會帶著啼哭不已的嬰兒到廟裡找住持用米擦抹全身；又或者是抱著嬰兒半夜朝著西南方膜拜……。

我想起多年前有回和同事出差到魁北克，在製造楓糖漿的楓林裡發現一個十分古樸的手工掛飾，在屋簷下隨風飄盪。那是一個由動物皮鑲邊的圓環，內有宛如蜘蛛網般錯綜複雜的盤結，盤結上鑲著兩三顆細小不起眼的礦石，環下掛著三條由羽毛連結而成的流蘇。同事向我解說那叫做「捕夢網」（Dream Catcher）是北美印地安人的一個習俗，由代表生老病死的圓環撐出如天羅地網的網子，過濾掉惡夢和負面情緒，同時以網上的礦石吸取正能量和好夢，網羅到的好夢將化為掛在網下飄逸的羽毛，飄入做夢者的心底。通常，印地安人會將捕夢網掛在剛出生的小嬰兒床頭，希望小嬰兒能藉此捕捉到數不盡的好夢。

多美的傳說！我深深為之著迷。

也許，神奇的捕夢網能夠幫助小外甥度過漫漫長夜。我便建議妹妹在小外甥的床頭掛上一個捕夢網。五歲大的外甥女在一旁聆聽我們討論，終於按捺不住好奇地問什麼是捕夢網。我不厭其煩地將印地安人的捕夢網傳說再說一次給小外甥女聽。講完，小外甥女滿臉飯粒，若有所思地問：「噩夢是肚子餓的夢嗎？」

外甥女的童言童語讓我們莞爾。同時，也讓我重新思考噩夢的定義。小小朋友的噩夢也許和我們想的不一樣。小外甥女從小愛吃，沒東西吃餓肚子對她可是一件大事。倘若我們有機會能一窺小朋友們的噩夢，可能會為那些天真無邪的噩夢而啞然失笑。所以，與其關注於噩夢，不如在孩子每個驚醒的夜晚，如捕夢網般守護在他身旁，和孩子一起期待好夢翩然而來。（寄自加拿大 ）