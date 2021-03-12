芙蓉花。（劉墉．圖）

我從小就愛芙蓉，覺得它是世上最美的花，一直到今天，雖然院子裡種了十幾棵牡丹，看來看去，還是覺得芙蓉的美不下於牡丹。首先芙蓉是千變萬化的，由於外面有緊緊的苞片，綻放時花瓣得從裡面擠出來，好像初醒的少女伸懶腰，一邊探出粉臂，一邊還用棉被遮著臉，有一種慵懶的美。這時候芙蓉是白色的，隨著花朵綻放，花瓣的邊緣開始染上一抹淡紅，是香腮的白裡透紅。

芙蓉即使盛放，也不像牡丹那麼團圓飽滿，因為芙蓉的花蕊會婉轉變形，牽動花瓣朝不同方向生長，有時像幾朵花的組合。如果說牡丹是端麗的豪門貴婦，芙蓉應該是扭手帕的小家碧玉。只是天生麗質難自棄，當傍晚來臨，小家碧玉又會從淡妝改為濃妝，從粉紅變作深紅，好像貴妃醉酒，所以又被稱為「醉芙蓉」。

小時候姥姥臥室窗外有一棵芙蓉，我常跳上窗台往外看花瓣變色。日式房子的窗，下面是毛玻璃，只有最上方是透明的，我不夠高，扒著窗櫺踮腳還不斷跳，每次都被姥姥罵：「快下來！窗子破啦！」所以現在只要看到芙蓉就會想起姥姥，還有她拿拐杖敲地板的聲音。

芙蓉也讓我想起師大美術系的林玉山老師，那時他教「花鳥」，要學生每人自帶一枝花到課堂寫生。有一天林老師才進教室就指著我喊「我說花為什麼不見了，敢情是被你摘了！」原來那天早上林老師經過麗水街，看見師大圖書館 的牆頭伸出一枝剛開的芙蓉花，匆匆回家拿了畫具趕去寫生，卻發現才轉眼，花已經不見了。

聽林老師這麼說，我的臉一下子紅了，即使五十多年後的今天，想到那時偷花，還是臉熱熱的……