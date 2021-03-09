美國本土杜鵑花。（久彌．圖片提供）

樹，遍地可見，要特別去賞嗎？好像有些小題大作。但凡事不能都用物以稀為貴的眼光去看，很多普通日常事物都是彌足珍惜的，尤其是，我們生存所不能沒有的樹。

且不論樹的實用價值，只其裝點大地的美，就不容視而不見。每一種樹、每一棵樹，在不同的時刻都有它獨特的美，成林之美更是一言難盡。而且樹是隨時隨地可賞的，只要靜下心來看就可以，既不花分文，也不需特別工具，甚至還不必花特別時間，走在大街上的行道樹，小巷中人家牆頭探出的幾枝新綠，都令人怡然。等人等車時，賞看身邊給自己遮蔭的樹，也可消減無聊和不耐。因為樹隨處可見，反視而不見、忽略不賞的話，那真是人生的一大損失。

我自認是個會賞樹的人，早年在台灣 時，院子裡那些看似最平凡的大榕樹，我也會在它們身上看到春去秋來的蹤跡，欣賞它虯髯般垂懸的氣根，發現它也會生小小的果實，餵食鳥雀。對於台灣其他許多燦麗的樹，如鳳凰木，其光潔的枝幹、秀麗的羽狀複葉、六月時點燃藍天的亮紅花叢，更是令我難忘。現在有機會看到這兩種樹時，不僅觀賞其美，還牽起了對老家的懷念和畢業典禮的離情。

但我也發現自己仍受不少社會既有觀念的制約，如冬天賞梅，春天賞櫻之類的。有次訪一老美朋友，他知道我喜歡樹，就帶我去看他家附近的一大片楓林。我脫口說出：這片楓林到了秋天，楓葉轉紅時，一定美不勝收收。不料他立即反問我：難道現在這一片綠不美嗎？頓時，對我來記當頭棒喝，我是多麼被成見所囿，是啊！為什麼楓只有秋天的紅是美，夏天的綠就不美呢？

另有一次是我搬入山居時，因比原來預定建成晚了一個多月，已入冬，樹葉都落光了。我又隨口對監工的人說：很可惜遷入晚了些，不然就可看到很多好看的葉子。他馬上很認真地對我說：冬天的樹是很好看的，可以看見不同的樹幹皺摺之美，也可以看清不同樹型、不同枝柯的結構美。我不是不知樹的枝幹之美，但又是局限在某些樹，如松幹的老鱗、梅幹的蒼勁、柳枝的柔韌等。有些樹木，主要就是因為樹皮的層層鬆脫捲曲，枝條的顏色，或不尋常的扭曲而廣受老美的喜愛，作為庭園景觀植物。這次又啟迪了我另一視界。

鄉下的老美真的很欣賞和愛護他們的自然環境，其實在很多大城市也都有樹木保護法，即使在私家的土地上，大到某個程度的樹，未經巿政府批准，也是不能隨意砍伐的。許多年前亞特蘭大曾想再建一個二環高速公路，但計畫路段的沿線居民為了保護他們的鄉村環境而激烈反對，因此而未能進行。雖然比起極權政府的說做就做而顯得行政效率不彰，但也讓人民能選擇維持他們喜歡的生活方式和環境。

我築室荒山就是要與樹為友，所以房子的設計便是把外面的樹林和室內融為一體，在室內要有如同在林中的感覺，因此窗子大到和多到所容許的極限。因為天候和建築結構的安全等考慮，牆的部分是不能太少的。

住進山林後，就不僅是一棵棵樹地看，還從整個林相去看。這個山林主要是橡樹，橡樹起碼有五十多種，都是高聳入雲、枝幹大開大闔的偉岸大樹。我熟悉的有；因主幹顏色灰白而名的白橡，它的葉子大，分岔略淺，葉尖比較圓，但秋天只枯褐，不是秋天最好看的樹；另外兩種是因葉子會變紅而名為紅橡，和因樹幹偏黑而名為黑橡。黑橡的葉子和紅橡的一樣豔麗，美國 感恩節時，廣告圖片中所見多是這兩種樹的葉子。

同樣高大的樹還有白楊。白楊主幹挺直，樹葉大，柄長，些微的風就會讓它枝葉搖曳發出沙沙的聲音，所以會有「白楊多悲風」之說。它和另一同樣高大的山胡桃，都是以燦亮的黃葉，耀人眼眸。不管是黃是紅，在樹下仰望它們聳入藍天，那彩色對比都令人驚嘆。若交相輝映，就更可觀了。略小的酸枝木、楓香樹和楓樹則在那些大樹下占領第二層空間，秋天時也都紅豔迷人。

上述這些大樹，除白楊之外，都沒有顯眼的花。白楊的花像一盞盞有琥珀色心的翠玉碗，別致而好看，但都開在高聳的枝梢，只有被風雨打落時才能看到，頗為遺憾。但有很多花雖不顯眼卻很香，如酸枝木等，所以春天走在林裡，常有清新的花香沁人，有時我雖很努力找，仍不知來自何處何樹。

再矮小些，約一到兩層樓高的樹，很多我不知名字，秋天也一樣有多彩的葉子。但在早春，則以紫荊爬滿枝柯淺紫微紅細碎小花的迷濛最引人。而最被人喜愛的大概要數山茱萸了，因為它春天的花有白、粉紅、紅等不同的顏色，它不僅花美，秋天的葉子紅豔，冬天枝頭的紅果子也很顯眼，會招來很多鳥，樹形大小又合適，所以被認為是最佳的造景樹。但山中野生的山茱萸好像只見白花，在春初的林中散出無數翩翩小白蝶，配合紫荊如煙如霧的背景，是兩個最美麗的春信使者。老美還有故事傳說，山茱萸原是大樹，因為做了釘死耶穌十字架的木柱而被降為小樹，它花瓣尖端有個略帶鏽色的小缺口，則是當年耶穌留下的血跡。

最低近地面的就是各種灌木了，它們一般在一到兩人高，品類繁多，花色各異，可謂不勝枚舉，這裡只略說一種美國本土杜鵑花。它和一般杜鵑花最大不同處是，它是落葉灌木，再就是它的花嬌小，顏色以白、粉紅為多，也有橘紅色的，香氣和我們常見的杜鵑花一樣。它不像別的灌木花叢密而大，它總是稀稀疏疏地散落著，有點像捉迷藏似地躲著，正因如此，更加吸引人。

天然的樹林就由這四類高低不同的樹木，各適其位，互相搭配穿插組成。它們的樹形各異，花與葉子的形狀、顏色變化也各有其不同時序，樹林因而展現變化無窮的面貌。

秋天走在林裡，尤其在夕陽中，光從外面照進來，人像在一個彩繪的紅燈籠中。秋後，各樣大小的橡實、山胡桃等堅果落滿地，我們開車進出時，輾得一路劈劈啪啪像放鞭炮一樣，很有趣。鹿、松鼠和鳥，牠們也會來撿便宜吃這車道上已破殼的堅果，

入冬，樹葉落盡，是欣賞枝幹的時候。它們的紋路、顏色、形狀都各有特色，相互交織出複雜圖形，也形成了很多天然的畫框，圈出一些美景圖片，或成為一些前景，使遠山看起來更有深度和畫意。所以那些本地人說冬天的樹也大有可觀，真是所言不虛。我因多一種文化背景，更從中看到一些書法線條的趣味，想來他們大概就看不出來了。

冬天的雪林，粉裝固然好看，雪融後又在樹枝上結成冰，枝幹都成琉璃，在朝日的輝映下，燦亮成一個異樣的水晶宮世界，置身其中就更令人目眩神搖了。

春天新葉出來，鵝黃、嫩綠、淺紫、橘紅，像一層層輕紗瀰漫整個樹林，遠山看起來毛絨絨的，像睡著的貓一樣蜷曲在那裡。春天是溫柔的。

樹和林是日新又新，賞不勝賞的。古人當然不會錯過，所以因樹而興感抒懷的吟詠，長篇累牘，不可勝書。但美國詩人戚友默直白的一句：「我想我將永不會見到一首詩美如一棵樹。」此句話廣受大眾喜愛，美術藝品店更把戚友默的這首詩，配上不同設計的樹枝葉，印製成各式版本的藝術品，供人作室內裝飾用，真正反映了美國人的愛樹和賞樹之情。我想，賞樹的人是不會寂寞的。

（寄自喬治亞州 ）