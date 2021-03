愛上這個亂七八糟的世界

一位智慧優雅、看來總是氣定神閒的密友曾說,她愛上這個亂七八糟的世界、讓生活游刃有餘的祕訣是:「找到節奏,持續前進!」

我常想起她這句話。因為不論放在人生什麼狀態下,都很合適管用。尤其,在新冠肺炎 打亂許多人的生活、計畫,在全球上億人確診、逾二百萬人因之死亡的此刻,更值得玩味。

我也不免想起三百多年前,當劍橋大學因倫敦 大瘟疫而關閉時,被迫輟學返鄉的年輕學生牛頓。在長達兩年的自我隔離歲月中,宅在家中的牛頓,把自己沉澱下來,專注投入於研究。結果,他發明了微積分,又發現萬有引力定律,並開啟了許多影響後世的重要貢獻,因而在本世紀初「誰是科學史上最有影響力的人?」票選活動中,超越愛因斯坦,排名第一。

若無那場瘟疫,牛頓的科學人生,會不會不一樣呢?

面對災疫,偉大人物從不選擇消極低落,卻決定掌握自我,破冰前進,開創新局!在疫情 中「找到節奏,持續前進」的牛頓,對如今二十一世紀同樣陷入困局的我們,提供了最積極正面的示範。以身說法告訴我們,只要——

Stay safe.

Be strong.

Do all things with love.

不論世界如何,你都可以寫下精采、有意義的故事。