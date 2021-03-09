愛上這個亂七八糟的世界

一位智慧優雅、看來總是氣定神閒的密友曾說，她愛上這個亂七八糟的世界、讓生活游刃有餘的祕訣是：「找到節奏，持續前進！」

我常想起她這句話。因為不論放在人生什麼狀態下，都很合適管用。尤其，在新冠肺炎 打亂許多人的生活、計畫，在全球上億人確診、逾二百萬人因之死亡的此刻，更值得玩味。

我也不免想起三百多年前，當劍橋大學因倫敦 大瘟疫而關閉時，被迫輟學返鄉的年輕學生牛頓。在長達兩年的自我隔離歲月中，宅在家中的牛頓，把自己沉澱下來，專注投入於研究。結果，他發明了微積分，又發現萬有引力定律，並開啟了許多影響後世的重要貢獻，因而在本世紀初「誰是科學史上最有影響力的人？」票選活動中，超越愛因斯坦，排名第一。

若無那場瘟疫，牛頓的科學人生，會不會不一樣呢？

面對災疫，偉大人物從不選擇消極低落，卻決定掌握自我，破冰前進，開創新局！在疫情 中「找到節奏，持續前進」的牛頓，對如今二十一世紀同樣陷入困局的我們，提供了最積極正面的示範。以身說法告訴我們，只要——

Stay safe.

Be strong.

Do all things with love.

不論世界如何，你都可以寫下精采、有意義的故事。