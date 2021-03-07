阿尼默∕圖

轉眼，深秋的落葉都掃盡了，刀一樣鋒利的風霜，一天比一天刮得緊了。黃老頭還是一絲不茍地生火、添煤，讓每一個房間都暖烘烘的，等著人坐下來學習文件。他照例要自己生火、扯紙、劈柴、點火、加煤。一天早晨，他扯碎了一些報紙，點燃了它們。幾乎是同時，我們發現他已犯下了「滔天大罪」。他立刻把燒著的紙片從火中搶出來，但已來不及了，毀了半個容的圖片使黃老頭在火光中頓時臉色通紅，然後又轉為煞白。他只有再將報紙投入火中。他看著我，我低下頭去看別處。過了一會兒，當我抬起眼來時便與他的目光遇個正著。他那驚慌、不安、痛苦、自責的神色，幾乎使我立刻想對他說：「不要緊，只有我看見，我不會告訴別人，沒有人會知道。」

但是黃老頭會把我這番話一起坦白交代出去。

假設他去自首，坦白他燒了報紙中的重要人相，那麼就會有人來找我，「妳為什麼不報告？」假設我告訴他我不會講出去，但他去自首，那麼便會有人來找我，「妳為什麼要包庇他？」

假設來假設去，勸他也不行，安慰他也不好，不管也不行，管了也不妥，我輾轉一夜幾乎未睡。

次日天色未明，我便到大門口去等他。夜間露水尚未乾，在蒼茫的晨曦中，黃老頭佝著背走近，我喊住了他，他嚇了一跳。

我迅疾但清楚地對他說：「黃老頭，昨天你無意中做了一件事，我認為你是無心的，所以我不過問此事。如果你是有居心的，你可以去坦白。但你想坦白與否你自己決定，我不管。如果你是無心的，當然不必再提。現在我已同你講過這件事，表明我的態度，從此我永不重提此事。」

在黑夜與白晝的交替的微光中，我們倆的眼睛都潮濕起來。他用兩隻粗硬的手握住了我的手，他說：「做事利己利人是上策，損人利己是中策，損人不利己是下策。我很感謝妳。」

天色大明後，兩個人心頭的烏雲也煙消雲散。我們拿起巨大的竹掃帚，一起把校園掃乾淨，把走廊掃乾淨，把大廳掃乾淨，也把我們心頭的隔膜和顧忌掃乾淨了。

於是我們又恢復了有說有笑。隔天上午，學習之前，他非常認真嚴肅地表示由衷的感激。他說為了表達自己的心意，決定把一個秘方送給我。

「妳看，這是我多年搜集的秘方，靈驗得不得了，我從來不輕易出示，更沒有送過人。現在，我抄幾方給妳，望妳收藏好，一定有用的。」

我看了幾個絕症的名稱，禁不住哈哈大笑起來，牛皮癬、痔瘡、斑禿、中風……。

後來，學校讓一位教音樂的張老師帶著我和黃老頭組成一個小組，專門給校園的牆上寫標語口號和詩詞。那位音樂老師也是一個愛笑的人，對我們非常平等尊重，合作得很愉快。我們三個人的書法 都不錯，所以就輪流上去寫字。每次寫完了，老張便帶頭評論，邊說笑邊打趣，但我們一致公認，黃老頭的書法功底最深厚。我們忘記身邊的人事，說詩論文都與當今世界無關，太陽照在身上暖暖的，我們自由自在地幹活。這個時候，可以看透人心所向，大家心照不宣。所以我特別喜歡遠離革命隊伍，處在這種小圈子裡，遇到過各種各樣的所謂牛鬼蛇神，其實都是人才，所有的菁英在當年無一能夠倖免。跟這些人在一起，我成熟了許多。

沒有熬過年關，城市裡的幹部又有三分之一要去農村。我們又有一大批人要篩下來去農村去了。這一次是插隊落戶，黃老頭的家眷沒有工作，一家一戶遷到農村。我是一個人下去，獨自住在一個院子裡。光是開門七件事：柴米油鹽醬醋茶，便如上天入地般艱難。水要從井底去掏的；米是從山上糧店去背下來的；煤要到四十里外的平頂山煤礦外邊去拉回來；一應用品都要到十六里外的集市上去買回來；還得時不時地就要和一次煤，一架子車煤末和一架子車煤土，混合攪拌均勻，再攤成幾十只大煤餅，曬乾了，放在床底下，一塊塊拿出來掰開了用。做這些事以前，我先翻過水渠大壩到黃老頭家裡，叫他的兒子黑蛋來幫忙，然後我再烙一疊蔥花烙餅，炒幾個雞蛋 ，下兩碗放臘肉的掛麵犒勞他便行了。村裡人看見黑蛋來了，都說是我的大侄子來了。

我也常去黃老頭那邊坐坐。他的家在村頭，門前有潺潺的流水，屋前種了幾棵果樹，屋後養著豬和羊，雞兔成群，雞蛋滿筐。他因禍得福，養得又黑又胖，黑裡透紅，紅光滿面。他的老婆見了我就笑，牙齒沒了不少，嘴巴有點癟了，頭髮稀稀拉拉的，洗得乾乾淨淨的布衫穿在她瘦小的身軀上，空落落的。但兩口子都透著健康快樂的心情。

黃老頭對我好，見了我像見親閨女。他老婆對我也好，我一去便沏紅糖茶，還留我吃飯。別人都是互相防範森嚴，我們卻成了莫逆之交，也像是親戚，走動得很勤。人是需要這一口熱氣的，也需要有笑聲。黃老頭是個愛笑的老頭子，他用一半工資，買了藥調製成各種秘方，施捨眾人，據說十分靈光。

去年瘟疫盛行，大家都停止了走動，這樣可怕的日子卻無端地讓我回憶起過往那段歲月，那一段慘烈地奪走了我的青春和藝術事業的十八年裡，有些人在我記憶的盡頭又冒了出來，不肯消失。比如黃老頭，他很早就走了，我卻沒有忘記他。（下）（寄自加州 ）