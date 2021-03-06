阿尼默∕圖

我認識黃老頭的時候，他已經是一個老頭。我那時在學校當老師，他在學校裡當總務處主任和圖書館 館長。我無論到那裡，總先去圖書館，於是便在那裡認識了他。

學校那個小小的圖書館的書，哪裡夠我看，我便去找黃老頭，怪他不辦事。黃老頭是學校裡唯一的飽學秀才，去新華書店 挑選書籍都是他一個人說了算，但我就一定要跟他去。他被我吵得沒法，以後學校購書任務便由我代理。我替學校買了一大批對學生和教師沒什麼用處、但我感興趣的書，當時我沒有意識到什麼，忽然間，開始要查洋書、古書和一切四舊的書籍，我才慌張起來。

當時有人說，只要去查查借書的登記本，就可知道誰看什麼書。我這才意識到事態嚴重，七魄嚇跑了三魄。我拿了一個帎頭套，裝了所有的書，趁著中午休息時間，像做賊一樣約好黃老頭去還書。

待我見到我借過的圖書目錄，竟是那樣五花八門地充滿了封資修「毒素」時，我嚇得腿都軟了。我想撕去那借書目錄，黃老頭卻不讓我撕。看到別人名下空空如也，我明白了自己的罪責難逃。立刻，就有幾百個學生成了紅衛兵，來幫老師「掃四舊」。圖書館的門敞開了幾日幾夜，一直到兩櫃子的書全空空如也。

接著傳來了駭人聽聞的消息：黃老頭家中搜出了價值連城的骨董寶物。這個禿頂白髮的老頭子，酒糟鼻子上架著一副金絲邊眼鏡，有兩條粗而長的壽眉和兩條線一樣的眼睛，一張大嘴，未語先笑。他家中只有乾癟萎縮滿臉蠟黃蓬頭垢面的妻子，破布扔了滿床，牆角放了米缸，那污濁的空氣整年不散，他家會有什麼骨董寶物？沒想到，居然在米缸裡、床底下、櫃子頂上都找出寶物來，有唐伯虎字畫、雞雪紅陶瓷、玻璃翠、唐三彩等等。

事後，我問黃老頭。他哭喪著臉說，那是他一生的嗜好，唯愛骨董，不近女色，不愛菸酒。他說，那玻璃翠是翡翠中最好的，賣了它可以買這個學校。我心想，吹牛吧。

被搜出的所有的書，在一場大火中同歸於盡。燒書的時候，我躲到公園裡，不敢回家。我害怕燒書的時候會聯想到我，叫我去陪葬。

我到深夜才回到家裡，當火終於熄滅的時候，我和黃老頭與其他的教員們被叫去返校，去打掃現場。

濛濛細雨飄下來，但是澆不滅半尺厚的灰堆裡，燒紅了的殘存紙片還在冒著熱氣，發出在人間最後的呻吟。以前我一直體會不出黛玉的心情，直到那時，我才知道她在葬花時，也同時埋葬了她自己靈魂的一部分。

黃老頭也嗜書如命。他同我用鐵鍁鏟起紙灰，裝入籮筐，把它們抬到校外的荒田，埋進土裡變成肥料。從此以後，我們兩人再也不談書。

那場運動中，每個人都沒有逃過去，像連台好戲，人人都要粉墨登場，輪流在台上台下走馬燈似地轉著圈。我跟黃老頭就這麼天天朝夕相對，成為一對難友了。

我們上午在一起學習，下午在一起勞動，這個階段，工友都不幹活。每天拂曉時分派我們去掃地。我掃大廳和走廊，黃老頭掃整個校園。但我非常貪睡，老是晏起，黃老頭經過我的窗下時，便會敲敲後窗玻璃叫醒我。他去的時候敲一次，回來的時候見我沒去，便又敲一次。等我匆匆趕到大樓時，民兵出操都快要結束了。我發現黃老頭已經從校園掃到走廊來了，漸漸地他掃完了全部的走廊，我只要掃大廳就行了。但我還是來不及，因為我實在起不來那麼早。

上午吃完早飯後上班，要學文件，學著作。我們兩個人沒有教室，就在三樓一個排練廳裡學習，那裡有一兩張長凳和幾把靠背椅，跟捲起的地毯閒置在一邊，是一塊安靜的天地。但我在那裡仍然很不安分。在運動中，很多有權有勢的領導變得縮頭縮尾滿臉謙恭，我這個嬌弱女子反而變得橫眉豎目有理必爭。

我常常夾帶一些毛線在那裡編織，也不肯安靜地看幾小時的文件和著作，也不愛討論。自己高興了就唱唱戲、唱唱歌，有時笑得前俯後仰，有時候哭得氣息奄奄。黃老頭則認真地讀書、看文件，同我討論國家大事。我卻從來沒有興趣，我對於政治完全沒有興趣。

下午就痛快多了，沒有虛偽的言辭和令人窒息的空氣，我們會去種樹、挖土、築防空洞、抬磚和煤。每一件活黃老頭都會做。我本以為他什麼都不會，結果他什麼都會。我誇他幹得出色，問他以前是不是經常做這些活？他才告訴我他以前是一個男高音和音樂教師，教西洋音樂。

「我年輕時非常瀟灑，好穿白西裝、白色香檳皮鞋。我有一副金嗓子，唱得很好聽，妳不信，我給妳唱一段。」

但是又啞又澀又沙的嗓子根本不肯幫他吹牛。他試了幾個音，敗下陣來，嘿嘿地笑著，像鬥敗的紅臉公雞。

「我會彈琴，真的，我可以自彈自唱。」

我撇撇嘴看他的手，手指一根根像胡蘿蔔一樣肉滾滾的，琴鍵敲下去，大概很好聽，想必抑揚頓挫的。

黃老頭一板一眼的，恪守紀律，不遲到不早退，不偷懶，不怠工。我想他甚至思想不會開小差。而我卻不行，我不服、不滿、不悅。

三個月後的一天，上層讓我們兩個人寫總結，這一階段誰好誰壞，誰學習認真、勞動賣力、態度誠懇等等。我們倆都寫了交了上去。

第二天開大會，先讓我們一個一個分別進去讀自己的檢查。又把我們叫一起，當眾宣讀。他們問我們誰先讀。黃老頭吶吶地說不清楚。我說，我先讀好了。

「他學習認真，不開小差，遵守時間，不早退不遲到。他勞動積極，不偷懶不磨洋工，刻苦耐勞，埋頭苦幹。我常常思想開小差，勞動時怕苦怕累怕髒，常遲到早退，喜歡磨洋工。」

「換你讀吧！」他們吆喝黃老頭。

「她學習不認真，思想開小差，還做私活，還唱戲、唱歌，又哭又笑。勞動時她常常遲到早退，磨洋工，怕苦怕累還怕髒。我學習認真，不開小差，遵守時間，不遲到不早退，勞動積極認真，不怕苦不怕累……」

「夠了，你住口！」

「好你個老奸巨猾的叛徒特務反革命加走資派，你到這時還要打擊別人抬高自己，你說她幹私活，她幹什麼私活？」

「她打毛衣，這樣長，這樣寬……」他用手比劃出兩寸寬三尺長一條帶子。

他們問我：「有這樣的毛衣嗎？」我說：「有，是毛衣開衫的鈕襟。」又問我：「妳哭過沒有？」「哭過。」「妳笑過沒有？」「笑過。」「唱戲了沒有？」「唱過。」「唱的什麼？」「我唱的京戲，提籃小賣那一段。」「還有嗎？」「沒有了，我只會這一段。」

「好，妳走吧。」

「走啊，妳回去吧！」

我簡直不敢相信，我過關了。我被攆走後，在門外聽見他們在怒罵黃老頭：「你這樣不老實，到這個時候還要把人家踩到腳底，你就那麼好，回去重寫一份檢查來！檢查你自己！」

咦，說實話不受獎，黃老頭這次可栽了。

黃老頭無意出賣我，他只是膽怯到成了一個木偶，而我是毛孩子，不肯守本分。現在弄巧成拙，兩個人見了面窘了許多。我不哭不笑了，他更像是用漿糊當了面霜似的。我說不出自己當時有沒有一絲幸災樂禍，畢竟差一點倒楣的便是我。總之，我再也不想把他當作朋友，人與人之間，在利害衝突時，真是會你死我活的。害人之心不可有，可防人之心不可無啊。（上）（寄自加州 ）