烈愛灼身——里維拉與卡羅

里維拉和卡羅1929年的結婚照。（李丁．翻拍）

疫情阻擋住我們旅行的腳步。宅在家中，便將二十年來走過的近百個國家的影片和遊記翻出來看。翻到十年前的聖誕節假期，我們去墨西哥 ，細細遊覽了好幾處世界遺產，從多元文化共存中，了解到國家的歷史變遷與墨西哥民族的風骨氣象，學習了墨西哥文化藝術知識。印象最深的是傳奇畫家夫婦迪亞哥．里維拉（Diego Rivera, 1886-1957）和芙烈達．卡羅（Frida Kahlo, 1907-1954）。

里維拉是1920年代墨西哥新壁畫運動的代表人物，一生創作了大約三萬平方米、一百三十多幅氣勢磅礡的大型壁畫。

墨西哥城的憲法廣場的國家宮（總統府）是十六世紀阿茲特克王莫特蘇馬二世的皇宮，西班牙人擴建成龐大的總督府。宮殿中庭樓梯的迴廊有一幅里維拉的代表作，巨幅壁畫〈墨西哥的歷史〉，長數十米、高十三米，色彩絢麗張揚，千餘個人物形象生動，使肅穆的國家宮內庭頓時靈動起來。壁畫描繪了從印地安文化、殖民時代、到民族獨立的歷史發展軌跡，展現墨西哥民族曾經的曠世風華，是墨西哥民族歷史的風雲畫卷。里維拉和同事們於1929-1935年費時六年完成。

壁畫的一個局部，熱情洋溢地展示印地安人的羽蛇神、阿茲特克金字塔、宗教祭祀、商品交易，染布的婦女及種玉米的男人等。另一個局部是西班牙人到來，開始原住民的血淚史。畫面遠方成群赤身的印地安人在皮鞭的驅趕下砍樹、開礦、搬運貨物。近處西班牙人正在進行奴隸貿易，一個哀愁的印地安婦女提著包裹背著孩子，被無情地賣掉，牛馬豬羊被掠奪。又一個局部是印地安人抗爭和民族獨立運動，戰馬長矛弓箭，畫面刀光劍影，血雨腥風。里維拉柔情似水地謳歌祖國的山河大地和人民，橫眉怒吼殖民者的暴行。

如果選一幅畫代表一個國家，我選這一幅壁畫代表墨西哥。

墨西哥國立自治大學圖書館立面上，里維拉的壁畫色彩深沉，密密麻麻的圖騰，展示了墨西哥由古至今的歷史和傳說。他將玻璃粉和天然彩石運用到壁畫的創作上，陽光下反射出奪目的色彩，遠觀近賞各不同。

1931年後，里維拉為舊金山證券交易所、底特律美術館和紐約洛克斐勒中心創作壁畫。洛克斐勒中心的壁畫〈十字路口的人〉中包含了列寧號召無產階級革命的形象。里維拉拒絕出資者修改的要求，洛克斐勒家族付款後便毀掉了這幅壁畫。里維拉在墨西哥城國家藝術宮重新創作了相同的壁畫。

里維拉是馬列主義的狂熱支持者，墨共黨員。在墨西哥革命後的歲月裡，他吸收古老的馬雅、阿茲特克、印地安等民族傳統文化，融合拉美文化的放蕩不羈，結合左翼革命思潮，開創了墨西哥現代壁畫的藝術形式。他使濕壁畫的技法得到復興，將顏料塗在經過特殊處理的濕灰泥上，巨幅的尺寸、簡潔的人物、大膽鮮明的色塊，是他作品的風格。在〈人，宇宙操控者〉中，里維拉更是大膽描繪了資本主義和社會主義的終極對決，宣揚墨西哥民主革命。

里維拉有四次婚姻，一生拈花惹草不斷。1929年，他的學生卡羅是他的第三任妻子。里維拉體胖壯碩，卡羅嬌小瘦弱，比他小二十歲，他們的婚姻被親友稱為「大象與鴿子」的結合，不被看好。婚後這段時期，墨西哥正處於革命後的激烈動蕩期，各種思潮層出不窮，人們探索著國家何去何從。夫妻倆是堅定的民族主義者，狂熱地追隨共產主義。

卡羅是德墨混血兒，特立獨行，穿豔麗的墨西哥民族服裝、戴誇張的首飾，兩條濃眉幾乎畫成一線，上唇微微有些鬍子。她的一生飽受病痛折磨，六歲得小兒麻痺成了瘸子。十八歲的一場車禍 導致她脊椎、頸椎斷裂，雙腿骨折，還被公交車的扶手刺破腹腔戳進子宮。她臥床三個月，數十次手術，不堪病痛的折磨，只好依賴酒菸和麻醉品。她敢於面對人生的苦難，肉體的疼痛和情感的折磨都是她的靈感。她的畫作超過一半是支離破碎的自畫像。〈斷裂的脊柱〉中的她，哀怨的淚水、穿著皮革石膏和鋼絲做的緊身衣支撐脊柱、遍布全身的鋼釘，裸露著的滴血的心臟。其他的自畫像，有的帶著血跡傷口、荊棘利器……等等，表現了孤獨、身體的衰竭、令人絕望的疼痛、丈夫的出軌、胎兒流產等，讓人不忍多看。

在他們戀愛時，她模仿他的風格作畫，無人喝采。里維拉卻讚賞妻子，說：「她的畫尖刻而溫柔，硬如鋼鐵，卻精緻美好如蝶翼；可愛如甜美的微笑，卻深刻和殘酷得如同苦難的人生。」有人稱她是超現實主義畫家，她說：「我從來不畫夢，我只畫我自己的生活。」

1954年，卡羅在最後一幅畫〈生命萬歲〉中畫了七個西瓜，從完整的到殘缺的，代表她從完整到殘缺的一生。西瓜是墨西哥亡靈節的象徵，鮮紅的瓜瓤上有一行大字：VIVA LA VIDA（生命萬歲）。八天後她感染肺炎去世，年四十七歲。她在最後一天的日記裡寫道：「我希望離世是快樂的，我希望永不再來。」她被肉體和精神的創傷折磨了一生，坦坦蕩蕩地走了。

里維拉一生不斷與一個又一個女人爆出火花，風流成性的他是妻子心靈痛苦的來源。卡羅是雙性戀，婚前婚後有許多情夫情婦。她在墨西哥城南部的Coyoacan區有一座豔藍色房屋，現在是芙烈達博物館，作品大多誕生在這裡。臥室牆上掛著共產主義領袖馬恩列斯毛的照片。托洛斯基被史達林逐出蘇聯，他倆不畏風險地熱情接待。1937年，托洛斯基住在她藍色房子裡，兩人也發生了愛戀糾葛。她的畫〈布幔之間〉描繪了那一段風情。人們對她的印象是「嬌小的殘疾人」、「大畫家里維拉的妻子」，或許如她自我評價——「墨西哥最放蕩的女人」。

1935年，忍受著丈夫頻繁背叛的卡羅，發現丈夫竟然出軌了自己的親妹妹，導致婚姻十年後破裂。她畫了血腥的自畫像〈只是掐了幾小下〉，畫中滿身血跡的女子千瘡百孔，畫面滿目瘡痍。然而兩年後又復婚。他們契合的並非感情，而是藝術，如墨西哥龍舌蘭酒般濃烈辛辣的愛恨情仇，讓她飽受精神折磨。

2002年，傳記電影 《芙烈達》在威尼斯電影節開幕式首映。莎瑪．海耶克出演這位女畫家，獲得了奧斯卡最佳女主角提名。在電影中，卡羅看到丈夫與自己的妹妹在畫室地板上摟抱在一起，冷冷地說：「在我一生中有兩次嚴重的意外，一次是車禍，另一次就是遇到你。」這兩次事故成就了她的藝術。她死後半個世紀成為墨西哥最負盛名的女人。羅浮宮收藏的首位拉美畫家的作品，就是她的自畫像〈框架〉。《時代》雜誌曾將她的藝術總結為：「以畫筆和顏料繪製出充滿痛苦磨難的自傳」，道出了她傳奇的一生。

墨西哥五百比索紙幣正面是里維拉和他最受歡迎的壁畫之一〈赤裸的馬蹄蓮〉，壁畫頌揚農民與自然的關係，馬蹄蓮被描繪得非常華麗。紙幣背面是芙烈達和她1949年的作品〈宇宙、地球、我、迪亞哥和修洛爾神的愛的擁抱〉，畫面中宇宙擁抱著地球，地球擁抱著她，她擁抱著孩子般的丈夫。他們都是不安分於在一條河床流淌的河流，精神上相愛至深，肉體卻不斷背叛，相愛相殺，相生相剋。這對傳奇畫家夫婦，是彼此的天堂，也是彼此的地獄。（寄自喬治亞州）