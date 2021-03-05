母親告訴我，父親住院時曾經對她說：「我有一個祕密。」但是直到父親過世，都沒有對她透露祕密的內容。關於祕密的疑問圍繞了我們多年。那些年我打掃屋子時，若是翻出父親的遺物，都會想：它們是否能給我一點關於祕密的線索？

有一天，我在一本父親讀過的書裡面發現一張紙條，上面有他的筆記，看似是他從某個電視劇裡抄下來的歌詞。內容大致是說，戀人無法終成眷屬，被迫接受他們的命運。為什麼父親會被這樣的歌詞所吸引？我不只一次聽他說：「每個人終究會和自己不想要的人結婚。」我曾經認為，他不是隨口說說的，而是在描述自己的處境。

父親年輕時喜歡拍八釐米無聲電影 自娛。在我出生前，他用的都是黑白膠卷。我高中時喜歡給無聲電影配音，便把父親的影片配樂之後轉到錄像帶，再和家人一起觀賞。那些黑白影片有很多是父親結婚前拍的，有些場景是發生在他和母親認識之前。

有一段影片是父親和幾個年輕人一起去郊遊。某個鏡頭裡，他在湖裡划著船，對面坐著一個女孩。拿攝影機的人應該是和父親比較熟的人，認識他和那個女孩。我問父親女孩是誰，是否曾經是他的女友。父親表情尷尬，笑一聲沒有回答。我改問母親是否知道那個女孩。母親也很含糊，只是說如果父親娶了那個女孩就不會有我了。

父親的祕密也與財務無關。父母共有他們所有的財產，父親也不會保留任何財產不給子女。

我愈來愈覺得自己像一個沒有能力的偵探，甚至不知道尋找祕密是為了什麼。我只是放不下一個解不開的謎，逃不出自己編織的迷宮。

也許祕密並不存在，那只是父親的錯覺。他在醫院的最後幾天，似乎受痴呆症的影響，向母親描述了一些不太可能在他眼前發生過的事情，比如移民 官用消防隊的大管子向移民噴水阻攔，誰闖得過關就被允許入境。有一天，他看著關閉的電視說：「電視裡有兩個小孩。」也許父親在忘記自己之前，就忘記了他的祕密。

也許父親的祕密是：他不會隨著肉身毀壞而消失，因為當他的軀體化成灰燼之後，他依然和我們在一起。也許這是生命的祕密，只有生命本身能揭曉。（寄自紐約 ）