有一個地方去了幾回

距離不知怎樣測量

兩地橫跨何止千山萬水

時間也只能大略推算

上下縱貫數以千年計

而我來此一遊

卻在反覆夜讀歷史的一瞬間抵達

只是怎麼想都想不起

來過空中花園

怎麼沒有在巨幅泥牆的浮雕上

留下一點回憶的線索？

●

有一個地方去過多次

那裡流行占卜，神話，謎語和悲愴的唱腔

我學會了鐫刻在高牆上的楔形文字

耽迷於遠古祕密的探究

來此一遊

不須跋山涉水，不必千里迢迢

只在查讀聖經翻閱舊約時

一轉眼間就到了

重疊的風景

橫過美索不達米亞平原

一路如畫卷舒展

把兩河流域

彩繪成奇幻神祕的靈異世界

當我走近一座神廟

從內殿飄出古老的史詩吟唱

將我震懾住了

我竟然聽懂由七弦琴伴奏的歌曲音節

並在音韻中還原了早已消失的語言

●

穿越時空而來

我已經來到舊約耶利米書的遺址

走在吵雜熙攘的市街

駐足傾聽吟遊詩人的泣訴

和遠古神祕的呼喚

忽然驚悟

我原來要去的地方叫做伊甸園

●

其實，我是緊緊跟隨一首歌曲（註）的旋律

凌空而降來此一遊的

尾隨歌聲經過高大城門停下

城垛上傳來號角的齊鳴聲

響了一陣又一陣之後

這首曲風輕快節奏奔放的歌曲

接著歡樂演奏了起來

歌詞卻是訴說猶太 人被俘

淪落異鄕為奴隷的悲歌

聽著，聽著

我落淚醒來

醒在一個沒有地標的廢墟上

而近在眼前的幼發拉底河

仍然不停地嗚咽滾動

稍遠的底格里斯河

依舊靜靜地流淌著

註：歌曲為〈River of Babylon〉。

（寄自加州 ）