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巴比倫

張堃

有一個地方去了幾回

距離不知怎樣測量

兩地橫跨何止千山萬水

時間也只能大略推算

上下縱貫數以千年計

而我來此一遊

卻在反覆夜讀歷史的一瞬間抵達

只是怎麼想都想不起

來過空中花園

怎麼沒有在巨幅泥牆的浮雕上

留下一點回憶的線索？

有一個地方去過多次

那裡流行占卜，神話，謎語和悲愴的唱腔

我學會了鐫刻在高牆上的楔形文字

耽迷於遠古祕密的探究

來此一遊

不須跋山涉水，不必千里迢迢

只在查讀聖經翻閱舊約時

一轉眼間就到了

重疊的風景

橫過美索不達米亞平原

一路如畫卷舒展

把兩河流域

彩繪成奇幻神祕的靈異世界

當我走近一座神廟

從內殿飄出古老的史詩吟唱

將我震懾住了

我竟然聽懂由七弦琴伴奏的歌曲音節

並在音韻中還原了早已消失的語言

穿越時空而來

我已經來到舊約耶利米書的遺址

走在吵雜熙攘的市街

駐足傾聽吟遊詩人的泣訴

和遠古神祕的呼喚

忽然驚悟

我原來要去的地方叫做伊甸園

其實，我是緊緊跟隨一首歌曲（註）的旋律

凌空而降來此一遊的

尾隨歌聲經過高大城門停下

城垛上傳來號角的齊鳴聲

響了一陣又一陣之後

這首曲風輕快節奏奔放的歌曲

接著歡樂演奏了起來

歌詞卻是訴說猶太人被俘

淪落異鄕為奴隷的悲歌

聽著，聽著

我落淚醒來

醒在一個沒有地標的廢墟上

而近在眼前的幼發拉底河

仍然不停地嗚咽滾動

稍遠的底格里斯河

依舊靜靜地流淌著

註：歌曲為〈River of Babylon〉。

（寄自加州

加州 猶太

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