巴比倫
有一個地方去了幾回
距離不知怎樣測量
兩地橫跨何止千山萬水
時間也只能大略推算
上下縱貫數以千年計
而我來此一遊
卻在反覆夜讀歷史的一瞬間抵達
只是怎麼想都想不起
來過空中花園
怎麼沒有在巨幅泥牆的浮雕上
留下一點回憶的線索？
●
有一個地方去過多次
那裡流行占卜，神話，謎語和悲愴的唱腔
我學會了鐫刻在高牆上的楔形文字
耽迷於遠古祕密的探究
來此一遊
不須跋山涉水，不必千里迢迢
只在查讀聖經翻閱舊約時
一轉眼間就到了
重疊的風景
橫過美索不達米亞平原
一路如畫卷舒展
把兩河流域
彩繪成奇幻神祕的靈異世界
當我走近一座神廟
從內殿飄出古老的史詩吟唱
將我震懾住了
我竟然聽懂由七弦琴伴奏的歌曲音節
並在音韻中還原了早已消失的語言
●
穿越時空而來
我已經來到舊約耶利米書的遺址
走在吵雜熙攘的市街
駐足傾聽吟遊詩人的泣訴
和遠古神祕的呼喚
忽然驚悟
我原來要去的地方叫做伊甸園
●
其實，我是緊緊跟隨一首歌曲（註）的旋律
凌空而降來此一遊的
尾隨歌聲經過高大城門停下
城垛上傳來號角的齊鳴聲
響了一陣又一陣之後
這首曲風輕快節奏奔放的歌曲
接著歡樂演奏了起來
歌詞卻是訴說猶太人被俘
淪落異鄕為奴隷的悲歌
聽著，聽著
我落淚醒來
醒在一個沒有地標的廢墟上
而近在眼前的幼發拉底河
仍然不停地嗚咽滾動
稍遠的底格里斯河
依舊靜靜地流淌著
註：歌曲為〈River of Babylon〉。
（寄自加州）
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