（聞雁．圖片提供）

我住的生活小區緊鄰著一片自然綠地，一條健行步道 繞過一個池塘伸展進樹林深處，池塘四周被高低錯落的楓樹、槐樹、蘆葦和灌木包圍著。正對著池塘，一道白色木柵欄外邊，安放著一條長椅，是觀賞風景的好地方。

多倫多的春天總是姍姍來遲，當風裡的寒意褪盡，樹梢頭那抹似隱似無的嫩綠漸漸深濃。坐在長椅上，沐浴著暖融融的陽光，滿目青翠。綠樹藍天的倒影在池塘的水波裡輕輕蕩漾，幾株白色雛菊從木柵欄的底部探出來，像是去年的舊識在微笑致意。

2020是個特別的年份。幾乎和搖曳的雛菊同時映入眼簾的，是健行步道的入口處新豎起的牌子，上面寫著醒目的「COVIC-19 ALERT」，告知眾人：步道依舊開放，但是暫停維護，並列出一連串的注意事項：保持距離、不隨意觸碰物品、勤洗手等等。

小徑上散步和遛狗的人本來就不多，疫期間大家也像往常一樣，迎面遇到了，隔著兩三米的距離，打個招呼或點頭致意。但是長椅上不再有聚著休息的人們了，偶爾有人獨坐，也是沉思片刻就離去，似乎無心逗留太久。

每天清晨和傍晚，只要天氣允許，我都繞著池塘走一圈，戲稱為居家辦公的放風時間。新雨後透明的天光，日落時變換的雲霞，草叢裡冒出來的紫色的黃色的野花，都讓我暫時忘掉疫情 的煩擾，在大自然裡放鬆身心。

進入六月後，我開始盼著微風拂過時槐花帶來的沁人心脾的芳香。眼看著槐樹橢圓形的長葉子日漸翠綠飽滿，卻始終不見花苞的蹤跡。六月底某一天，我不經意地抬頭，發現靠近池塘的一棵大槐樹頂端，有零星的幾串白色花朵，已經快謝落了。就這麼和今年的槐花匆匆一瞥，不復往年一樹繁花的盛景。

當清爽宜人的夏天到來的時候，疫情雖然沒有緩解，但是超市裡貨品供應充足，越來越多的人習慣了戴口罩。被打亂了節奏的生活，在新的規則裡，恢復了波瀾不驚的樣貌。可是，我總覺得錯過了什麼，不只是槐花。

有個早晨，從空蕩蕩的長椅邊經過，我忽然意識到，今年這裡少了兩位打招呼的老人。這對老夫婦和我來自國內同一個省，說的方言外地人很難聽懂。去年此時，我幾乎每天散步都能遇見他倆，稱得上熟人了。這個長椅是我的必經之地，老太太的聽力好，每次轉頭看見我，馬上站起來笑得一臉慈祥，老爺子隨後默契地跟進。孩子孝順給他們辦了移民，但是他們想念農村的日子，尤其在夏天，孩子家習慣開空調，他們受不了就躲出來，在池塘邊消磨時間。他們就像傳達室的大爺大媽一樣敬業不缺席，好幾次我都產生了繞路走的念頭，因為聊天對我頗有壓力。秋天他們臨回國時說，不知這樣兩地奔波保住身分的日子能維持多久，也許年紀再大就不回來了。世事難料，誰能想到一場突如其來的疫情，讓全球的非必要旅行被迫取消或延後，他們則免去了抉擇的煩惱，從此留在了國內。不知他們會慶幸還是遺憾。

秋天學生返校之後，疫情數字再度反彈，比鄰若天涯的狀態不得不繼續維持。幸好多倫多的秋天是一場五彩斑斕的盛宴，即使不遠遊，家門口的風光也足以賞心悅目。健行步道上比往年熱鬧許多，池塘邊風景如畫，路過的人駐足拍照，長椅處不適合小坐，反而更顯落寞了。

當雪花飄起的時候，池塘邊恢復了安寧，眼前的世界從油彩畫變回了水墨畫。而外面的世界一片刀光劍影，政治的紛爭與文化的隔膜日益惡化；疫苗 的曙光何時能照亮幽暗的長路尚難預測，至少這個冬天人們還需要蟄伏。

雪後初晴的早晨，我照例出去散步。長椅的影子投射在潔白平展的雪地上，像一幅寫意山水。結了冰的池塘裡，有人正在埋頭清雪，為滑冰做準備，四野靜寂，除了雪鏟劃過冰面的沙沙聲。我有些不敢相信，一年時光就這麼悄悄流走了，似乎風起雲湧，又似乎波瀾不驚。

有位作家說：時代的一粒灰，落在個人頭上，就是一座山。在灰粒沒有飄到的地方，我們暫時幸運安穩，繼續著歲月靜好，但是我們終究要被時代裹挾著前行，多少惶惑與掙扎時時在心頭纏繞，不知未來何去何從。

只好和長椅為伴，靜看雲起。（寄自加拿大）