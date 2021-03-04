有人問，該看什麼書？我總是答：看「好看的書」。所謂好看，這個好，指的是「容易」，同時也是「看得下去」。

這就像問：該吃什麼東西？我總說，那些不動腦筋就吃得下去的東西。這些東西，就是「好吃的東西」。像麵疙瘩，你根本還搞不清楚碗裡糊糊的一堆料，但聞起來是那麼地香，一口下去是那麼地鮮，嚼著嚼著又不斷有驚喜的好料美味，而這一切你完全沒有戒心，只是不設門檻地往嘴裡送。這就是「好吃」，就是「吃得下去」，就是「容易」，也就是「與你相和」。

當然，一盤簡易的炒飯，只是深夜剩菜剩飯炒出來的，也會是「好吃」。但館子裡太當一回事說要用櫻花蝦來炒飯，結果端到面前，吃一口就心道：「糟了」。因為他把「與你相和」這一點拋忘了。

炒飯的難，就是難在平常心。一旦想大張旗鼓去又加這山珍、又加那海味，那這盤炒飯多半就不妙了。

什麼是好的影片？太多太多。但你坐在沙發上看著看著，愈看愈投入，卻又全身放鬆，及至看完，人從蜷曲的身形中起來，感到通體柔軟，又甚至有點餓，這種狀態，就是我說的「好」「容易」「與你相和」。

這種影片，可以是經典的藝術片像《華麗的安伯遜家族》，也可以是看似隨意拍成的紀錄片。主要要你看得進去。

好的閱讀，也要你看得進去。金庸的武俠你看得進去；陳寅恪的歷史論著你若看進去了，往往會看得津津有味。倘你看了兩三頁，進不去了，那就別勉強。這就是「不好看」了。

好吃的食物非常多，但若弄成宴席，前面四冷四熱，後面又幾道幾道的主菜，這若安排成太雄壯又不易入口，最後會是災難。假如宴席的一、二十道菜餚，每一道都教人欣喜、都極易入口、都一直沒被撐膩（不只不被油濃口味撐膩也不被堂皇外觀撐膩），這種宴席菜，簡直是絕品。

食物絕不可弄成裝模作樣，因為馬上就要進到嘴裡。餃子以前我們都是二十個、三十個地吃，後來怎麼都是八個、十個吃了呢？以前的皮跟餡都弄得很鄉氣、很軟塌、很不故作威武硬挺，於是一張嘴就下去一個了，吃沒多久，二十個三十個就吃下去了。這種吃，才能吃完感到全身放鬆舒服。

好吃的麵條，你唏哩呼嚕吃完，才後悔剛才怎麼不叫大碗！延三夜市的「汕頭牛肉麵」常給人這種感覺。

蛋沙拉三明治，多麼簡單的一款食物，它就是吃完必定教人滿意的東西，這種食物也最不需要冠冕堂皇。

講到這裡，再說說平素之美，說說樸質無華之美。

就是因為平日吃得不好，才會動不動「美食美食」地掛在嘴巴上說。正因為簡單的好物不懂吃，才會嚷嚷著要點佛跳牆之類菜也。

正因為沒把磚牆瓦房的日子過好，才會動不動說豪宅豪宅什麼的。

平淡的文章寫不好，才會殫精竭慮去寫成「假驚世駭俗」的故事。平淡中見高明的紀錄影片不會拍，於是才要找荒誕乖張的好萊塢 故事拍成轟轟隆隆的影片。

平常下筆寫出來的毛筆字，如果已夠好，哪裡需要再去寫成龍飛鳳舞、行氣雄渾、墨點灑落的那種展覽版的書法 ！