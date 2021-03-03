詩人本來就多愁善感，他們常用慈悲心懷，悲天憫人，感受人間的疾苦，苦民所苦，因此會用「詩中之情，化詩外之疫」。

其實，古今中外，詩人看到瘟疫的「疫癘饑荒相繼作，鄉民千萬死無辜；浮屍暴骨處處有，束薪斗粟家家無」。（明代龔詡詩）甚至出現薪米波動，價格高漲如黃金，災民被逼只能啃樹皮、吃草根，竟然發生「荇粉磨成連濁土，榆皮剝盡到深根」的慘況。

詩人見瘟抒發情懷

以七步成詩聞名於世的曹植，其〈說疫氣〉常被引述：「建安廿二年，癘氣流行；家家有僵屍之痛，室室有號泣之哀；或闔門而殪，或覆族而喪。」但他並不認為這是鬼神所作，而是陰陽失位，寒暑錯時所致。故對百姓懸符咒應對，恥笑其為愚民。

其實，描寫瘟疫的詩詞很多，其中名詩人孟郊的〈弦歌行〉：「驅儺擊鼓吹長笛，瘦鬼染面惟齒白。」李商隱也有〈異俗二首〉：「鬼瘧朝朝避，春寒夜夜添。」

其中，描述最慘烈者莫過於清朝師道南的長詩〈死鼠行〉，一開頭即云：「東死鼠，西死鼠，人見死鼠如見虎；鼠死不幾日，人死如拆堵。晝死人，莫問數，日色滲淡愁雲護；三人行未十步多，忽死兩人橫截路。」他作此詩時也染疫，妻母亦然，死時不到卅歲。

韓愈譴瘧鬼談治瘟

由於瘟疫殘暴，令民不聊生，故詩人也指責其陰沉惡行，其中，元末明初李昱的〈遣瘧鬼〉與韓愈的〈譴瘧鬼〉最為有名，韓愈詩還談了四種治瘧方式，即醫師、灸師、詛師及符師等，夾民間迷信與流行。而唐末的王建，因病受友慰問，因作詩二首：〈寄劉簣問疾〉及〈飯僧〉，生動講述僧人養生之道。

另毛澤東亦有兩首〈送瘟神〉，談及在大陸橫行一時的血吸蟲傳染病。前首描寫血吸蟲的肆虐：「牛郎欲問瘟神事。一樣悲歡逐逝波。」後首讚揚全民抗疫的成就：「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒。」

杜甫也遭瘟癘折磨

古代詩人亦有不少人遭遇瘟病折磨之苦。其中詩聖杜甫可謂飢寒交迫，貧病加身，他在〈病後過王倚飲，贈歌〉，詳說染疫苦況：「瘧癘三秋孰可忍，寒熱百日相交戰；頭白眼暗坐有胝，皮黃皮皺命如線。」遂致詩感謝友王倚飲的關懷和照顧。

在疫情期間，有自嘲及相互問候關愛的詩人。自嘲以宋朝范成大為代表，他從小體弱多病，曾夢天醫治他病。儘管偶然「因病偷閑意屬厭」的感慨，但卻保持豁達樂觀的心態。得疾千日，別人不堪其憂，他卻無憂無慮地說：「已把宜春縷勝，更將長命題幡。」又說：「功名利祿、生老病死，一笑了之。」

元稹和白居易互勉

而互勉的標竿莫過於元稹和白居易了。當年元稹被貶通州，白居易就提醒該地： 「人稀地僻醫巫少，夏旱秋霖瘴瘧多。」未料，還是中瘟。元稹描述：「脹腹看似鼓，羸形漸比柴；道情憂易適，溫瘴氣難排」，白居易則多次作詩慰問：「天涯書達否，泉下哭知無；謾寫詩盈卷，空盛酒滿壺；只添新悵望，豈復舊歡娛；壯志因愁減，衰容與病俱；相逢應不識，滿頷白髭鬚。」元稹則回覆說：「秋茅處處流痎瘧，夜鳥聲聲哭瘴雲；羸骨不勝纖細物，欲將文服卻還君。」

當然，任何詩人都不是鐵打的身子，自飽受癘疫之苦。正如杜甫在〈寄薜三郎中〉所言：「人生無賢愚，飄颻若埃塵；自非得神仙，誰免危其身。」由於療瘟是個漫長而苦痛的歷程，《紅樓夢》的名言：「病來如山倒，病去如抽絲。」刻畫深刻入微。

詩詞歌賦可治瘟痛

古人治病常用灼艾，韓愈〈譴瘧鬼〉一詩中所提：「灸師施艾炷，酷若獵火圍。」這種燃燒艾或艾柱，熏灸人體的穴位，效果雖然顯著，但卻有很大的副作用，一般不輕易嘗試。宋陸游曾身罹瘟疫，「老境侵凌病滿軀」，久未治好，只好灼艾，但卻「計出火攻傷老病」，還好「火攻下策得枝梧」。北宋理學家邵雍在〈答客問病〉一詩中也說：「湯劑功非淺，膏肓疾已深；然而猶灼艾用，慰友朋心」，可見灼艾之功還勝於藥石。

朗詩如同按摩全身

其實，詩詞歌賦亦有治病之效。赫西俄德的《神譜》是西方最早記載詩歌療癒的著作，它說「唱段」能讓人「忘懷疾苦，醫治創傷」。古希臘人相信神靈附體後，詩人可唱出魅惑之音，能讓人忘記災難痛苦憂傷，此也為何教堂的唱詩班，常在葬禮唱出柔和動人的歌聲，減除家屬喪親之痛之原因。義大利 也深知其道理，進而培訓「詩療師」，因詩歌可宣洩壓力紓情緒，矯治精神之錯亂，朗詩如同按摩全身，昂揚誦詩可治憂鬱症，輕吟亦對厭食和高血壓 有助益。愛爾蘭詩人葉慈說：「大眾喜愛生動的節拍、語意及意象，和充滿朦朧暗示的措詞。」的確，詩歌對詩人和讀者都有療效。

《尚書》早談詩之療癒

在東方，很早就談論詩歌的療癒。《尚書》之三風十愆，疾病也；詩人之四始六美，救藥也。四始是指《詩經》比風、大雅、小雅及頌四者，六始則為風、雅、頌、賦、比、興。風、雅、頌是詩的分類；賦、比、興則是詩的表現手法。

在漢宣帝時，太子罹病，王褒曾朗誦〈甘泉〉和〈洞簫頌〉等詩歌治好疾病。宋朝歐陽修也見證說：「予嘗有幽憂之疾，既而學琴於友人孫道滋，受宮聲數引，久而樂之，不知疾之在於體也。」

而更神妙的是用杜詩可治人。《志異續編》記錄：「白岩朱公氣氛痛，每當疾發時間，取杜詩朗頌數首即止。」

杜甫以詩治友妻病

杜甫更親自用詩治療友人之妻。當時她患瘧疾，杜甫要她念杜詩：「夜闌更秉燭，相對如夢寐。」無效，杜甫要她改念「子章髑髏血模糊，手提擲還崔大夫」，果然一試痊癒。

清朝曾經在台灣 任官的唐贊袞亦有此際遇，他原在台南患瘧已經治癒，未料解任後赴廈門，瘧疾又復發，糾纏兩個月，痛苦萬分。他就學習韓愈〈祭鱷魚文〉中所為，用詩和瘧鬼談人生哲理，瘧鬼居然大悟，廢然而離。其詩作如下：「人生正如瘧，日與寒熱俱；百年尚可耐，何必爭須臾；熱吾視之為夏，扇，寒吾視之為冬鑪；達人古今等旦暮，以日抵歲何傷乎！」唐贊袞以此詩歌和心態抗瘧鬼，瘧鬼遠去，唐贊袞又恢復神旺如昔。

古代詩人巫醫同源

同樣陸游亦有此特異功能，有人扶一老者到溪邊，告知頭風久未痊，陸游告知不用芎芷藥，只要讀陸詩就會自然醒。原來陸游本身就是醫生，身上常有備藥。古代詩人也有的是毉生，上古巫醫同源，正如希臘神話中的阿波羅，同時是詩歌神和醫藥神，西方的祭司與神職人員，早期也是醫生，西方醫學後來才與宗教分開。

無可否認。歷代詩人對瘟癘感受最為深刻，一方面自己是當事人，生命財產和家庭幸福遭到侵襲威脅，那種心靈苦痛唯有憑藉賦詩來排遣；另一方面，又看到生靈塗炭，屍骨無存的亂象困局，他們只有借詩大聲疾呼，要求當局悔過，敬天愛人，賑災救民，如南宋王夢雷的〈勘災詩〉所表達的「下官雖有憂民淚，一擔難肩萬姓憂。」

詩人斥官擾民殘暴

又如官員不體恤民苦，趁機擾民的凶狠殘暴，也是不假辭色，為文痛批。清代洪繻在其〈檢疫嘆〉，對無病被誣為有病，指出「疫死柔於水，檢死暴於火」的行徑，豈不比癘鬼還可怕。清代許夢行〈苦役行〉更感嘆：「病疫之家不敢聲，死疫之家不敢哭；不經喪亂苦，不識昇平福；不遇舊恩寬，不知新法酷。」可見詩人為民伸冤之心。

同樣，宋朝歐陽修對當時的晏太尉在戰亂瘟情之際，宴請大家歡樂也不以為然，因此當面做了一首〈晏太尉西園賀雪歌〉詩，嚴加指責：「陰陽乖錯亂五行，窮冬山谷暖不冰……太陰當用不用事，蓋由奸將不斬虧國刑；遂令邪風伺間隙，潛中瘟疫於疲氓……主人與國共休戚，不惟喜悅將豐登；須憐鐵甲冷徹骨，四十餘萬屯邊兵。」

台灣詩人的不平之鳴

彰化銀行創辦人之一的台灣詩人吳德功，〈爰賦五谷十韻〉中寫著：「兵燹兼疫癘，輾轉溝壑死……滿目睹淒涼，瘡痍何時起！生者不得歸，死者長已矣；四野多哀鴻，嗷嗷嘆靡止。」以其活潑生動的筆觸，控訴日本人的暴行。

由上，可知詩人悲天憫人的情懷，既可察時觀色，表達天地良心，亦可轉向批判執政當局的泯滅人性，主持公平正義，為民發聲，不平則鳴。