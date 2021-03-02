莢狀雲。（萬羚．攝影）

小時候，我住在台灣 桃園市慈湖附近的外婆家，竹林圍繞的偌大三合院，經常聽到漢文基礎深厚、出口成章的二叔公大聲嚷嚷著：「日落胭脂紅，非雨便是風」、「西北起黑雲，雷雨必來臨」或「天有城堡雲，地上雷雨臨」等等俗諺。他只要放開嗓門，院落中的婦女們——外婆、二嬸婆、舅媽，就會趕緊放下手邊工作，三步併兩步地匆匆跑到前院、後院的稻埕，收起那些正在享受日光浴的棉被、衣服、菜乾、蘿蔔、香腸、臘肉。偶爾，他也會善心地播報一下：「天上魚鱗斑，曬穀不用翻」，讓午後正在瞇眼小憩的外婆和嬸婆，躺在涼椅上，繼續聽著收音機傳來的歌仔戲。二叔公寫得一手好字，桌上總放著一本《古文觀止》，我有時被他逮到，就要我背上一段。他總是說：「我們做田人啊！看天就得看雲。」

成長的歲月中，管他颳風或下雨，日復一日，總是忙忙碌碌，很少去回味二叔公的話。多年後，我搬到拉斯維加斯、住在沙漠區，每天都沿著疏洪道走同一條步道 散步，但卻像得了健忘症似地，我每日都感覺很新鮮。起先我不明白為什麼，漸漸才發現是天空中變幻多端的雲彩，讓相同的步道有了不同的景觀。我這才又想起二叔公的風趣以及他的「看雲說」。

天上的雲，豐富了我的視覺，也日日賦予單調的步道新的面貌。沙漠的雲層，經常低得就像要壓到地面，彷彿伸手就能摘取，但它又飄飄蕩蕩，讓人無從捉摸。清晨，最常見到的是卷積雲，它白而薄，布滿天空，有點透明，像微風吹皺水面所形成的小小漣漪，有時也像魚鱗片片，漂浮在亮藍的天空。卷積雲經常是天氣轉陰雨的前兆，但在沙漠，卻一點都不用擔心會下雨，只要一陣風吹過，卷積雲就消失得無影無蹤。

幾天前，我拍了幾張夕照，上傳到我的姊妹群組。盈如表妹回說這是火燒雲，小時候在外婆家也曾見過，但都是在颱風天。令我又想起二叔公的話：「日落西山一點紅，半夜起來搭雨棚」，還有小時候的颱風夜，我躲在外婆的被窩中，聽那咻咻不斷的竹林風號。待到風聲靜止，二叔公的大嗓門便取而代之：「要回南了，就要回南了！」好似更大的風雨即將到來。叔公那渾厚的嗓音，讓我至今難忘。

如今在沙漠中，經常可以看到火燒雲，金色霞光夾在雲層中，雲彩瞬息萬變，金光跑得快，雲也追得緊。有次在門口看到一團雲，如龍昂首，接著又漂來一撮，如鳳飛舞，我奔回室內拿相機，也呼叫在二樓的外子快到窗邊看。結果，他只看到一條蛇形彩帶，好像我的驚奇是天大的謊言。瞬間，天色已暗，我當然也沒捕捉到那艷紅大喜的龍飛鳳舞。

散步於步道時，我也常見到雲隙光，一抹陽光從雲洞中透出，為雲層帶來紅橙黃綠藍靛紫的色彩。這美景，有一股靜謐流淌，莊嚴而神聖，就是所謂的「耶穌光」吧！它讓人心懷遐想，充滿希望。

有一次我回台灣時看到電視新聞性節目，播報拉斯維加斯的上空出現幽浮雲，畫面上厚重的雲塊如幽浮般浮在賭城上空。主播語氣十分誇張，好像外星人將要到地球來鬧一場似的，宛如一齣神祕戲劇的預告片，未演先轟動。那種幽浮雲，外型像豆莢般，叫作莢狀雲，我也經常看到。它有時像裝在藍色大盤中的一片棉花糖，讓人忍不住想嘗一口，有時又上下堆疊好幾層，像好幾部飛碟正在空中演練閱兵大典的分列式，讓人敬畏三分。

莢狀雲是一種高積雲。高積雲在沙漠中很普遍，雲狀有時扁圓，有時像瓦片，有時也如棉絮，但大都輪廓清晰，容易分辨。自古以來，高積雲即被稱為慶雲、紫雲、景雲，是吉祥的雲。高積雲出現時，雲塊布滿天空，相當壯觀。俗話說「瓦塊雲，曬煞人」就是指高積雲若出現，代表將會是晴朗的好天氣。

沙漠地區少雨，日日藍天白雲，沙漠中的雲朵像天使一般，跟著它的腳步，還可輕歌曼舞。但我以前住在芝加哥，若看到天上的厚厚雲層，是會感到恐懼的。而中西部有龍捲風 ，若看到漏斗雲，更是提心吊膽，擔心龍捲風來襲。我女兒大學時，在香檳市念書，從芝加哥到香檳，單趟車程約兩個半小時。每次我和先生去看女兒，若是當天來回，總是陪她吃過午餐後，我們就迅速離開，以免天色晚了，路上漆黑一片。有一次回程，車開到半路，突然烏雲罩頂，天色瞬間變暗，大雨傾盆而下，我們被困在烏雲底下，只得拚面往前開，想盡辦法逃離烏雲的猙獰面目。那在大平原上被大片烏雲追趕的感覺，只能用恐怖來形容！這個經驗讓我更加敬佩那些為近距離觀察龍捲風的變化而追風的科學家。

雲是由懸浮空中的水滴或冰晶等微粒集結而成，科學家有專門的分類方法來辨識。早於1802年，法國博物學家拉馬克（Jean Lamarck）就做了雲的分類，1803年英國科學家霍華德（Luke Howard）出版一份更加完整的雲種分類報告，後來又經過法國科學家雷諾（Renou）和瑞典科學家海特伯蘭遜（Hildebrandsson）修訂。目前，雲的分類由世界氣象組織（WMO）制定，並編印「國際雲圖」供氣象機構使用。根據雲的外表、高度和形成過程，把雲分成四屬十族；包括：高雲、中雲、低雲、直展雲等四屬，以及卷雲、卷層雲、卷積雲、高層雲、高積雲、層雲、層積雲、雨層雲，積雲、積雨雲等十族。

我不過是步道上的一名過客，並無雄心壯志要成為氣象學家，只是偶爾憶及童年三合院中的風吹草動，想起做田人的智慧之語。我追雲，只為滿足心中對美的渴望，也懷有幾分對過往的思念。望向天際，不管是吉祥的透光高積雲，或是山邊如霧的層雲，它們帶給我的，是一種對大自然的嚮往與追求。每日身在大漠中，雲深不知處，看滿天彩雲飛，已足以讓我心中充滿祥和喜樂。（寄自內華達州）