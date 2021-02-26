慧瓊被衛生間的沖水聲弄醒，這周，他已經是第三次五點多鐘就起床了。

樓梯上響起他快速下樓的腳步聲，嘎達，書房門關上了。書房在她臥房下面，她的耳朵探測儀一般穿過牆壁，接收到模糊的片言隻語：「早安！好，人都齊了，開始吧。理查，你先說說你小組的進展……」他在和地球那邊的人開會。就著時差，他總是起早貪黑地開會。

如果沒有疫情，她不會看到他的工作這樣辛苦，不會瞭解他管理著這樣重要的研究團隊，她也不會靜下來和他整日廝守。二十多年來，她是一隻飛來飛去的燕子，忙碌在她的小商品進出口生意上，在國內的時間比在這個家停留的時間更多。

她摸到手機，點開微信。「你還等什麼？咱倆扯了這幾年，什麼時候是個頭兒？為了你，我……」李旭又在催她。

按了黑屏鍵，她合上眼睛，腦子卻合不住。秀秀的面孔浮現出來，「媽，你和爸爸憋在家裡，是上帝在逼你休息。這些年，爸爸太辛苦了，接送我的路上，他都帶著耳機開會，Tim Hortons買杯咖啡就是一頓飯。現在爸爸能吃到你做的熱乎乎的飯菜，多好啊！我真想回家和你們在一起，咱家團圓一次，真難！」

昨晚視頻裡，女兒多麼青春靚麗！孩子如果知道自己是個對家庭不忠的母親，會怎樣？不能！絕不能！

是疫情這根韁繩，把慧瓊這匹奔跑的野馬拴在家裡。九個月來，她慢慢發現，原來日子可以這樣過，夫妻倆可以兩三個小時圍著幾盤家常菜邊吃邊聊，嘮嘮叨叨不膩歪。她可以有時間讀書，可以彈鋼琴，研究菜譜，睡懶覺，甚至可以追劇。慢下來的生活打開了她沉睡的夢想：安逸的生活，相愛的親人，不再忙著賺錢，她變得風一樣自由。疫情，是個優秀教師。而眼前這個男人，有隻魔術手，幫她把身上所有的壓力都搬走了。

「別幹了，辛苦了二十年，總該有個頭。趁著疫情，停了生意，賺錢哪有個夠？咱倆廝守的日子，不比賺錢好？」他漫不經心地說，她漫不經心地聽，有個什麼東西緩慢地在她心裡紮著根。她愛這座房子和房子裡的一切，愛這大天大地和乾淨的空氣，愛那些遛狗的鄰居隔著社交距離迎面送來的微笑。

李旭在淡去，那張臉越來越模糊。

「別這樣看著我！」同學聚會上，她悄聲對身邊的李旭說。「我眼睛不看你，心也一刻不停地看著你呢。」李旭悄聲答。

事情就是那樣開始的。如果不是回國參加校慶，她不會見到這位老同學。李旭的妻子生癌去世一年多了，慧瓊的出現如同春風吹拂江南岸，吹醒了兩人的第二春……

雙面人的生活並不好過，她常常恨自己恨得咬牙切齒：你這個無恥的女人！你必須停止東搖西擺！

「這次回去，你就把婚離了。」二月底在上海浦東機場送她，李旭下了最後通牒。她是逃回加拿大的，武漢還在水深火熱之中，海外的疫情已經勢如破竹。她一搶到機票，就登上了回加的飛機。

她從床墊下面摸出那個信封，捏了捏，又塞了回去。不，這是她的家，樓下書房裡的那個男人是她的丈夫。

他總是依她。「好，依你！」是他的口頭禪，也是他的心頭禪。她要出國，他就考出了國。她要回國做生意，他就把家裡的積蓄全拿出來支持她。她變成了空中飛人，他就大包大攬擔當起秀秀的「孩兒他媽」。她隨心所慾，他就支持她隨心所慾。

「你欺負他的信任，你混蛋！」有個聲音在她心裡怒斥她。

敲門聲響起來，他進來，輕聲說：「起床了，你不是和供應商有Zoom會嗎？」

她睡眼惺忪，說：「會議取消了，我一會兒就起。」

「那怪我，把你叫醒了。我剛開完一個會，去煎蛋，你一會兒起來吃。」

嘎達，門在他身後關上了。

她悉悉索索起了身，一夜大雪把窗前的松樹壓得低低地彎著腰，向她鞠躬問候早安。兩棵蘋果樹遙遙相對，是今夏他和她一起種的。當時，他拄著鐵鍬，用袖子擦著汗說：「趁著還有力氣收拾院子，咱們好好享受這些花草樹木。過幾年就能吃上咱自家的純天然蘋果了！等你我都退休了，一對老公婆，坐在陽臺上，面對滿樹的果子，秀秀的孩子在咱倆膝前跑來跑去，外公外婆地叫著，哈，神仙日子啊！」

她把窗戶拉開，清涼的空氣撲面而來，她的眼睛突然就潮濕了。幾個月來，她被負罪感噬咬，痛苦，血液般流淌在身體裡。是什麼拖著她進入那個陷阱？國內的花天酒地？李旭的溫存？喚醒激情的新奇感覺？偷情的刺激？她像一個車輪，被慾望推向前去，她根本就沒想那麼多，她只是在順其自然。

慧瓊深深吸了一口空氣。

轉身，她從床墊下掏出那個信封，走到寫字臺前，把信塞進碎紙機，離婚協議書就這樣變成了碎紙條。然後，她打開微信，敲字：「李旭，感謝你我共同擁有的這段曾經，是畫上句號的時候了。」

煎蛋的香氣飄上樓來，她突然餓得等不急了，咚咚咚地跑下樓去，一臉歡喜。

（杜湛青，筆名杜杜。已發表十餘部個人文集，為加拿大華文紙媒撰寫文學專欄十餘載。小說、散文、詩歌曾十餘次獲得美、中、加文學獎，多次獲首獎。長篇小說《中國湖》榮獲臺灣僑聯2020年海外華文著述獎文藝創作小說類第一名。）