談華文文學的開放意識

公仲。（公仲．圖片提供）

看來，2020年真的成了個災年。疫情泛濫，病魔肆虐，生靈遭殃，萬民驚恐。然而，海外華文文學的發展，這一年似乎勢頭並未減弱，甚至平穩中有所提升。仍見佳作連連，人才輩出。我把清代詩人趙翼的詩句改幾個字，用在這裡，也許還可以：「百家不幸作家幸，賦到滄桑句便工。」疫情帶來了封閉，封閉形成了獨處，獨處造就了靜思，靜思出產了人才佳作。嚴歌苓別出心裁、極為成功地塑造了個日偽抓來的人犯666號的人物形象。他本是個社會小混混，可因身材瘦小，有些像抗日聯軍三軍軍長趙霖宇而被告密逮捕。在那錯綜複雜、十分惡劣的牢獄環境中，人們出於對抗日英雄的崇敬尊重，對敵寇的無比憎恨，硬把666號不由分說地推上到了至高的位置，也促使了666號他的正義善良的人性逐漸萌發生長起來。這種重大的抗日題材，能從底層民眾的人性出發，編織出扣人心弦的生動故事，真是匠心獨運，不同凡響。周勵的《親吻世界》，更是把古今中外的旅游探險，寫成了歷史的考察，人性的拷問，嚴謹而厚重，深刻而耐讀。而張翎一改自己的擅長，憑學者出身，文史功底，寫出了非虛構的感情充沛的理性分析大作《三種愛》，對十九世紀三位具有獨特個性的著名女作家勃朗寧夫人、狄金森、喬治·桑作了鞭闢入裡的深刻剖析，頗有經典價值。此外，還有不少長中篇值得誦讀，也是本年度的重要收獲。如黃宗之、朱雪梅的《幸福事件》、《艱難抉擇》、施瑋的《獻祭者》、山眼的《行醫者》、梓櫻的《恩典中的百合花》、杜杜的《中國湖》、秋塵的中篇《彼岸人》、瑛子的中篇《大維的叛逆》等。詩集有休休的《我不能握住風》、趙廉的《我生命中的鹽》、饒蕾的《輪回》，令人難以忘懷。散文更是大豐收，王鼎鈞、痖弦、林楠、劉荒田老當益壯，不時有驚震文壇的佳作問世。如近日荒田的《夕陽陪我吃晚飯》，情景交融，點評犀利，寓意深刻。作家如陳九、陳瑞琳、少君等一大批中、青年作家都異常活躍，成為20年華文文學的一大亮點。

新世紀的孤獨和陌生感所形成的世界性的寂寞，在20年華文文學中可以說是普遍存在的。這一發現對於華文文學創作打開視野，拓展思路，很有裨益。然而，我以為，這只是問題的一個方面。今日我要說的是問題的另一方面，也許是當今更重要的一方面，就是我們總該超越過這令人煩惱的寂寞，走向積極、樂觀、更有意義的人生。我想，追根溯源，這問題是否與我們的內陸文化傳統觀念有關。內陸文化講究落葉歸根，你可以向外發展，但最終還是要回歸故土的。長期遷徙漂泊，心神不定，何以家為？難免平添孤獨寂寞。

然而海洋文化卻認定四海為家，落地生根，「好男兒志在四方」。在當今全球化的網絡時代，我們的人生觀念是否也要開通開放、與時俱進呢？主張落葉歸根的，是正常健康的情感，我們支持歡迎，期待擁抱他們；由於主客觀的種種原因，願意滯留異邦，落地生根的，也許更不在少數。我們同樣也該尊重他們的選擇，祝願他們生根發芽，開花結果，為人類也為生我養我的祖國，做出應有的貢獻。從歷史發展的觀點來看，移民對於人類往往是促進文明進步的一種動力。在廣大移民中，可說是藏龍臥虎：有先知先覺的，有勇敢進取的，有默默無聞埋頭苦幹的，有事業成功甘於奉獻犧牲的。他們的落地生根，不靠偷、不靠搶，不靠坑蒙拐騙，是正大光明理直氣壯的。現在不是講「地球村」嘛，過去還說過做「世界公民」，將來還要移民月亮火星呢。我們現在可以驕傲地說，我們的朋友遍天下，將來可以說，我們的兒孫子女遍天下！看看「五月花」號之於美國，再看看我們大批愛國華僑之於辛亥革命、抗日戰爭以及祖國建設發展，都是功不可沒的。愛祖國，不看身在何處，要看心在何方。至今思洛夫，何故不留溫？有了這種清醒開明的觀念，我們海外的作家們，就可以放下一切思想包袱，擺脫無盡寂寞的困擾，輕裝前進，為我們的華文文學創造出更多更好更美的優秀華章來。

完稿於南昌大學青山湖區18齋（2020年12月20日）