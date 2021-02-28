《軍中女郎》的華麗男高音

Adrien Moreau畫作：拿破崙時代的隨軍婦女。（薛維．圖片提供）

1838年當四十一歲的董尼采蒂（Gaetano Donizetti, 1797-1848）來到巴黎時，他已經是譽滿國際的歌劇 作曲家。他的《拉美默的露西亞》（Lucia di Lammermoor）早在一年前已經轟動了整個巴黎。巴黎歌劇院重金禮聘他來編寫一部以法文演唱的大歌劇《殉道者》。才高八斗的大師在應聘創作歌劇之餘，「抽空」順便寫了齣兩幕的「小品」喜歌劇，即是《軍中女郎》（La Fille du Regiment），1840年首演。沒想到有心栽花花不發，無心插柳柳成蔭，《殉道者》今天已經很少人知道，但是《軍中女郎》卻極受歡迎，到1914年已經在原劇院上演過一千次。其中〈向法國致敬〉一曲在拿破崙三世時期人人會唱，甚至成了非正式的法國國歌。

大部分的歌劇劇本是由文學作品或舞台劇改編，《軍中女郎》卻似乎純屬兩位法國歌劇作詞者的創作。歌劇故事相當簡單，可是以軍團為故事背景卻是別開生面。故事發生在拿破崙時代奧地利和義大利 交界的山區提若（Tyrol）。法國軍團怎麼會跑到提若去？筆者需先把歷史簡單交代一下。

提若自中古時期即屬神聖羅馬帝國，即後日的奧國。拿破崙擊敗奧、英、俄等的聯軍後，把提若當獎品賞給了友邦巴伐利亞（1806）。巴伐利亞貴族在提若施行了一套很不受歡迎的政策，激怒了提若人民，發起叛變，這當然受到奧國支援。可是拿破崙再次擊敗奧國後，孤立了提若叛軍，最後叛軍被法軍殲滅，首領被捕處死。戰勝的拿破崙奪回提若，轉劃歸義大利（當時的義大利已屬法國）。拿破崙滑鐵盧兵敗後提若才重歸奧國。

故事的主角瑪麗是個孤兒，被法國第二十一軍團在行軍時撿到後收養長大，被稱為「軍中女郎」，隨著平亂的法軍到提若。某日她在山上採花失足，險落深谷，被一提若青年東尼歐救起，二人陷入情網。瑪麗視為父親的軍曹蘇匹斯知道後，極力反對，因為一則東尼歐是敵方青年，二來他曾規定瑪麗未來的丈夫必須是軍團一員。東尼歐得知後，為了獲得心上人毫不遲疑地加入了法軍。（這種情節大概只有法國劇作家才編得出來。中國人對這樣為愛情而背叛族人的行為一定大不以為然），因而獲得軍曹和眾軍人的允婚。不料好事多磨，這時一位侯爵夫人返鄉需經過提若的法軍管轄區，和軍曹交涉時，軍曹發現侯爵夫人家族姓名和瑪麗襁褓中的一封信中姓名相同。彼此詢問之下，侯爵夫人聲稱瑪麗是她已故妹妹的女兒，在戰亂中遺失，現在意外尋獲甥女，萬分驚喜，命瑪麗和她回家認祖歸宗，瑪麗只得跟眾養父依依不捨地灑淚告別。

第二幕啟時，瑪麗已在姨母的府邸中無精打采地學習淑女禮儀和歌唱，唱些無趣的古典歌曲，她懷念在軍營的快樂時光。她不知侯爵夫人已經為她議好婚事，對象是極有權勢財富的公爵夫人之子。此時瑪麗看到來訪的軍曹蘇匹斯，開心地唱起軍歌。她正在想念她軍中的好友時，全營軍士，包括東尼歐，突然出現，令瑪麗喜出望外。東尼歐此時已因軍功晉升軍官，他懇求侯爵夫人答允他和瑪麗的婚事，說他真心愛瑪麗，為她不惜冒生命危險。夫人卻把他們驅逐出府，東尼歐臨走前聲稱他知道一個祕密——侯爵夫人根本沒有甥女，所以瑪麗不屬於她的家族。東尼歐走後，夫人傷心地向蘇匹斯承認，瑪麗其實是她和已故情人的私生女。

不久，傲慢的公爵夫人和眾賓客到達參加婚宴，律師拿出婚約書，瑪麗卻躲在自己房中拒絕出來簽署。侯爵夫人只好托蘇匹斯告訴瑪麗她的真實身世。瑪麗不忍拒絕親生母親的意願，勉為其難地答應了。她拿起筆正要簽字時，東尼歐和眾軍士闖進來阻止。貴族賓客發現瑪麗原來曾是卑微的隨軍服務員，驚駭不已。侯爵夫人憶起當年自己刻骨銘心的戀愛，被瑪麗和東尼歐的真情感動，終於答應二人的婚事。

董尼采蒂是美聲派大師，劇中的每一首歌曲都非常動聽。最著名的是一首男高音的詠嘆調〈啊！我的朋友〉，世稱「男高音的珠穆朗瑪峰」，許多頂尖美聲派的男高音都愛在演唱會中顯擺自己的歌喉唱這首曲子。原因是此曲在兩分鐘內有八個高音C，沒有特別天賦的人是不敢隨便碰的。帕華洛蒂1972年在大都會 歌劇院因唱此曲一炮而紅。筆者看過的幾場演出，男高音都在最後再加上一個高音C，共九個C。這首曲子秘魯籍的佛羅雷斯（Juan Diego Flórez）最為拿手，每次都贏得滿堂彩，在斯卡拉歌劇院唱此曲時，徇眾要求竟打破慣例再唱了一遍。最近墨西哥籍的Javier Camarena在大都會飾演此角，在全場起立熱烈掌聲下，也安可了一次，共唱出了十八個高音C！

有趣的是，公爵夫人的角色只有對白，並不歌唱，因此常由名演員擔任，近來一次大都會演出就邀請了好萊塢女星Kathleen Turner，她在幾句話及舉手投足之間就顯出了貴族高傲可厭的派頭。最特別的是一次在華府演出，扮演公爵夫人的竟然是名滿全美極受愛戴的最高法院大法官RBG（Ruth Bader Ginsburg）。她一向是歌劇迷，所以毫不猶疑地接受邀請。她2020年9月去世時曾獲得全國為之下半旗的哀榮。

音樂雖然動聽，但是很多現代觀眾會覺得歌劇故事荒誕不經，其實「軍中女郎」在歷史上還真有，尤其在法國其歷史源遠流長。法國大革命後許多原有軍紀被推翻，在與歐洲君主國家作戰時，有不少婦女隨軍，她們有的是軍眷（軍人妻女），更多的是vivandiere（直譯為「日用品女販子」）。她們出賣的不止是日用必需品，也賣酒、餐點和勞力，例如洗衣服等。甚至有少數女子參加作戰，不過女子參戰在1793年被明令禁止。拿坡崙時代隨軍做飯洗衣的婦女有增無減，必要時也照顧傷兵，甚至偶然有提著火槍上前線的紀錄。

滑鐵盧之役後，復辟的波旁王朝並沒有禁止婦女隨軍，並且在1830-1848年的阿爾吉亞戰役中，軍中女郎有了正式的軍服，式樣包括軍服外套、長褲，並在長褲外面套一條及膝的裙子，頭上是有帽沿的軍帽，外套和長褲的顏色則和所服務的軍團相同。拿破崙三世（1851-70）時期，軍隊婦女人數幾乎加倍，她們參與了法國的每一場對外戰爭。到了第三共和時期，法國政府漸漸減少隨軍婦女人數，由一般平民或退伍軍人取代她們的職責，並禁止她們穿軍服或到前線。到第一次世界大戰時，軍中的vivandiere幾乎完全消失。

真正用「軍中女郎」名稱的，是在美國南北戰爭時期（1861-5）的隨軍婦女。除了供應飲食洗衣外，她們的職責已經擴充到照顧傷兵，故常需和軍人一起上前線，而且北軍的軍團女兒亦有軍服。雖然她們的勇敢不讓鬚眉，其中甚至有因英勇獲得了十字勳章，但是她們沒有正式的軍階，地位仍然處於軍中的最下層。但在幾年前的歐洲克里米亞戰爭時，這個情況已經發生了革命性的改變。

南丁格爾（Florence Nightingale, 1820-1910）出身英國望族，當時紳貴階級的少女一生目標是嫁入豪門成為貴婦，但她不顧家庭反對去學習護理。克里米亞戰爭的第二年（1854年10月底）她組織並帶領了三十多位護士到野戰醫院去照護傷兵，她改善醫院的環境，細心照護傷患，在短短半年時間，傷兵的死亡率由原來的50%竟然下降到22%。她還說動政府派專員調查戰爭中軍士死因，結果駭人聽聞：一萬八千死者中只有兩千人是戰死，其他大部分是因病而亡，假如衛生環境改善，加上良善護理，那些士兵應該可以生還的。

南丁格爾在軍中極受愛戴，被稱為「拿著燈的淑女」和「克里米亞的天使」。夜深人靜南丁格爾手持油燈巡視病房時，躺在床上的士兵竟親吻她落在牆壁的身影。戰爭結束後她回國，受到廣大群眾的歡迎，英政府還發給她約值二十五萬美元的獎金。她利用這筆獎金創立了聖托瑪斯醫院的護士學校。當時中上層社會階級的女子是不屑從事護士這種低賤的職業的，但是她的愛國情操、慈悲胸懷和高貴的奉獻精神感召了許多中產階級的女性追隨。她一生不懈的努力不但大大提高了護士的社會地位，而且促成了英國正式的隨軍護理組織（亞歷山大皇后皇家軍護理團）的成立。其他國家也紛紛效法。兩百年前専司燒飯洗衣的軍團女郎終於演變為受人尊敬愛戴的護理天使，在第一次世界大戰時發揮了照顧傷患、拯救性命的重要任務。

（寄自伊利諾州）