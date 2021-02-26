外遇一事，現在很多人似乎不再那麼嚴正看待。從詼諧的「小三」，到戲謔口吻的「外婆」，感覺對外遇並非那麼嫉惡如仇。父執輩的觀念就大相逕庭了，他們同仇敵愾，鄙視外遇，算來勢不兩立。

情人眼睛裝不了一粒沙子，沙子就是繪聲繪影的第三者。沙子進入情人世界，就有人淚眼婆娑，眼眶如湖，豢養了滿天星光。女人生來就是一瓶醋，《韓非子》中載述，衛國一女子向老天爺禱告，神啊！請祢賜我百束布匹。其夫大惑，怎麼開口要這麼少？女子說，我要的不多，如果超過百束，老公就會續弦買妾了。

唐太宗有一天，欲贈二妾給管國公任瑰，任瑰因妻管嚴，患了懼內症，向皇上婉拒。沒想到唐太宗把任瑰之妻劉氏召來，直言要她改一改吃醋的壞毛病，否則就賜她一罈毒酒。沒想到她毫不遲疑，狂飲而盡，寧死也沒得商量。其實，太宗意在嚇唬，是假毒酒，劉氏沒死，但醉得不省人事。唐太宗統領一代江山，但卻治服不了一個吃醋的婦人。女人不好惹，不要命，不要財，就是不讓老公亂亂來。

那客家庄女人的醋瓶又有多重呢！依我之見，更甚劉氏。庄裡有一個徐姓男人，外遇始終斷不了根。我和同學阿寶，因為地利握得機先，老早就發現他和情婦，大當晝，豔陽天，經常鬼鬼祟祟徘徊廢屋邊。客家庄廣袤的田野，沒有賓館，只有傾頹的廢屋，不當的情愫在滋長。那情婦不是本地人，客家庄路頭路尾不曾見過。這一天，阿寶展現強烈的企圖心，想知道他們兩人在廢屋裡面幹什麼壞勾當，像侵門踏戶般步步向前。我在外圍心兒蹦蹦跳，怕阿寶會看到什麼似的。眼看阿寶就要挨近窗子，男人的老婆從三百公尺外疾奔而來，我在慌亂中大叫一聲，阿寶臨陣脫逃功虧一簣。許多年後我回頭想想，那場景就像是阿寶被捉姦，踉蹌奔逃。

是日午夜，狗吠聲在暗夜傳染、擴張。少頃，車聲隆隆，由遠而近，彷若聽到嘈雜的喧譁。尋常的夜，不尋常的氛圍，暗夜包藏禍心，悄沒聲息地降臨。我在床上翻來覆去，輾轉難眠。拂曉起床，眾人議論紛紛，說徐男出事了！他被人以閹雞的手法去勢了。徐男的老婆是客家庄的閹雞師傅，她曾來過我家閹雞，俐落地在雞胸口割個小洞，以小鉗、鑷子，以及一根管子穿了一條線，將雞睪丸抽出。我因好奇，在她閹雞時候，看得比她還專心，不知不覺擋住了她的視線。她不動了，抽了一口長氣，等我抬起頭後，問我，要不要也順便閹一閹。當下，我傻得說不出話。

話說回來，閹雞是為了讓雞快快長大。但是閹人要幹什麼呢？徐男已經老大不小了呀！

「該男人有河洛嫲！」母親以略帶生氣的口吻對我說。

河洛嫲，客家話，指通姦女子。河洛，閩南也。嫲，婦女。至於為什麼把閩南婦女當作外遇指稱，仿若是久遠年代閩客對立的情結，就如同台語中「契兄」，像是若有所指的「客兄」，摻雜著或多或少的族群意識，隨人各自解讀。母親說話的口吻與閹雞女同一個鼻孔出氣，告誡、對立味濃。其後真相大白，閹雞女不是用她擅長的閹雞手法，那太費工夫了，而是悶不吭聲在徐男睡著時，將他的睪丸用手捏破了。人生哀鳴，狗吠如噭，車聲隆隆，我孺子六七人，在一旁聽得面目惶惶，裹不住一聲驚呼。

曾經有一陣子，社會上對客家庄男女出現諸多評論，略謂男生要娶客家女，女生絕不能嫁客家男，明喻暗諷客家男生是風流大男人。這簡直鬼扯懶蛋，此人一定沒見過客家閹雞女這個大醋瓶，客家男早就沒有風流膽了。