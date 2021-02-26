煉乳麵包（condensed milk bread）。（朱晨．圖片提供）

去年三月，新冠肺炎疫情 登陸華盛頓州。我家附近的長青醫院（Evergreen Hospital）頓時成了大家關注的焦點，很多在老年療養院染疫的病人都送到了那裡。一時之間，人心惶惶，個個自危。

先生從那時起就在家上班至今。開始因為擔心被傳染，我們一直閉門不出。中國蔬菜還好，有網路平台可送上門，唯有我們早飯愛吃的麵包成了一個問題。我們試著用過一些代購，但價錢貴、服務差，還經常漏貨。我本來稍微會一點兒烘焙，但是並不擅長。在這樣的情況下，我覺得應該來好好鑽研一下這門手藝了。

沒想到一開始連小包的酵母都買不到，我只好在亞馬遜上高價買了一磅的法國酵母，並自我寬慰說：「從原材料做起比買店裡的麵包合算多了。」接著先生幾次「冒著被感染的危險」來到家附近的蔬菜店淘貨，才買到了大包的高筋麵粉。我連忙大大地誇獎了他，保證要做出不下於麵包店的成品來撫慰他受了幾個月委屈的胃。

以前我做中國家常菜，很沒有耐性看視頻，覺得很囉嗦。但是學習烘焙時，便發現視頻教學太神奇了。食譜 上看來非常複雜的步驟，只要跟著視頻一步步操作，就覺得輕而易舉。我不禁感嘆，荀子的名言太對了：「聞之不若見之，見之不若知之，知之不若行之」。我在YouTube上看了一些名師的視頻，得益匪淺。

首先試手的是最簡單的牛奶吐司，它操作比較簡單，用途則百搭。以前我用的是麵包機揉麵，總是不夠筋道，後來換了高檔的攪拌機，這才解決了麵團的合格問題。開始先混合所有材料攪拌，需要加減牛奶的量以調節麵團的乾濕，接著，需要判斷已攪拌到幾分筋的時候，再加入黃油。以前我總是臨時才放入黃油，現在學會事先軟化黃油，但是千萬不要讓黃油融化，這樣黃油才能均勻地揉進去。經過好幾次實驗，終於揉出了夢寐以求的「手套膜」，對著燈光看看那宛如英語中所說的window pane（窗玻璃），那表皮帶點透明、充滿延展性的麵團，讓我心裡頗有滿足感。吐司整形很容易，但是一次和兩次發酵都需要憑經驗，視室內溫度而定。我學習了一些小技巧，比如放入烤箱，開烤箱燈；或者放一碗熱水，用噴壺噴幾次水增加濕度。當吐司出爐時，廚房裡飄滿了麵包香，然而我還不能鬆懈，需要此時馬上脫模。因為我白天也在家上班，麵包常常在晚上才做好，需要增肥的先生會吃一點點當作消夜，順便品評一下風味如何。做得成功的吐司麵包，外皮鬆脆，內部不乾，特別拉絲，很適合用手撕開。吐司是早餐的冠軍，可以切片在烤麵包機中烤得熱熱的，帶點兒焦黃，再塗抹花生醬、果醬或者黃油都很棒。接著我又學會了湯種、中種和波蘭種的吐司，發現各種麵種都有各自不同的特色和風味，做出的吐司也略有不同，可以讓我們常常換口味。

把基本功練扎實以後，我開始挑戰難度較高的麵包。第一個目標就是我先生每去超市必買的法國麵包布里歐（brioche）。我的一位法國朋友曾經驕傲地說：「布里歐麵包就像雲朵一樣鬆軟，只有法國人才做得好！」我在網上廣為搜羅，直到看到一位華裔女孩的視頻才覺得可以操作。真正操作，又是一番辛苦。因為麵團特別濕潤，裡面有大量的糖和黃油，我的攪拌機真的工作得很努力，好幾次它都工作到發燙，讓我不得不停下幾分鐘，等它冷卻一些後，再接著繼續攪拌。這個布里歐食譜最神奇的地方是：烘焙前撒上一點兒粗海鹽做裝飾，熱騰騰的時候，覺得麵包片能在舌尖上化開，而那一點點的海鹽味更增添了它的異國情趣。

接著我再接再厲，接連做了好幾種花色麵包。整形簡單的煉乳麵包，奶香濃郁，從某個角度看，就像一盞蓮花燈。而全麥麵包則營養健康，而且我還學到了知識——全麥麵粉是不能發酵的，所以我做的全麥麵包裡只有大約三分之一的全麥粉。墨西哥的咖啡 麵包帕帕羅蒂（Papparoti），有著脆脆的咖啡外殼和香甜的奶油內餡，特別適合早上搭配黑咖啡。朋友們看到我發在臉書上的烘焙成品圖片，都說我們實現了「早餐自由」，甚至有人認真地詢問能不能訂購。

聖誕節期間，我特別想念為疫情所阻隔的朋友們，於是我做了好幾個最花工夫的潘娜托尼（Panettone，義大利聖誕水果麵包）分送給朋友。每次做這種麵包都要花整整三天時間，先泡果乾，再做波蘭種麵團和中種麵團。這種麵包的材料豐富，因此要分次添加，我守在攪拌機旁邊一步不離，不斷檢查麵團的出膜情況，等麵包入爐坐下休息時，已經是腰痠腿疼。這個麵包因為加入了蘭姆酒浸泡入味的蔓越莓乾、葡萄乾、杏桃乾和鳳梨乾等，而甜味足；而我自製的橙皮，又給它添了柑橘的馨香。麵包本身飽含黃油，但是不算太甜，質感在麵包和蛋糕之間。麵包表層是含杏仁粉的脆皮，是很多人的最愛。每次我們做好麵包，都拍照留念，接著開車去朋友家，帶著口罩放在門口，並獻上聖誕的祝福。

2020年一場突如其來的疫情，改變了無數人的生活。我們也跟億萬人一樣，失去了旅行的自由，被迫和家人朋友分隔。但是在疫情期間我學會了烘焙技能，帶給我許多樂趣和成就感，也算是「烏雲背後射出的陽光」了。

（寄自華盛頓州）