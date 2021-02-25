想樂∕圖

雖然生性內向且不擅人際往來，很幸運地是我竟從小就不缺好朋友，只是嚴格來說朋友並不算多，尤其近來實行斷捨離，生活簡單到可一言以蔽之，朋友圈簡直是迷你眾。繁弦急管中，每天累到倒頭就睡的我根本沒有機會想起許多人，要不是那天被朋友帶去吃自助餐，我也許不會突然想起小乖。只是，和小乖分別三十年了，我也三十年沒有吃過自助餐了，我非常訝異怎麼一想起她眼淚就掉了——原來她是我的「好朋友」嗎？原來我會「想念」她嗎？

在我小學時，父親常忘記回家，我和姊姊在看到餐桌上的兩百元時，才知道父親回過家了。當年我常幻想：要是能每天在自助餐裡吃免費的飯菜，就不用擔心挨餓了。再也想不到這願望居然有成真的一天。

剛升國一沒多久，父親開的房屋仲介公司遭員工捲款潛逃，我和姊姊隨著只剩八百元的父親在清晨倉促離家，在寒風中到處躲地下錢莊的人。那個冬天是我遇過最冷冽的冬天。我們躲在花蓮縣吉安鄉卜蜂冷凍食品廠的貨櫃屋裡，每天從冷凍櫃搬出雞腿，再將雞腿浸在橘色大塑膠箱裡解凍、分裝。在工人生活中日子也就一天天地過去了。父親撥打生命線求助，讓我以最隱密的方式插班進了吉安國中，沒想到一和以前的同學聯繫，就被裝了監聽器的地下錢莊發現蹤跡。輾轉來到台北，藏身在木柵巷子裡一夜五百元暗藏春色的旅社裡，每夜都得躲警察 臨檢。身無分文的父親聯絡上年輕時的友人，他將我們介紹給在木柵巷子裡開自助餐的朋友，說明我們的處境，我記得將近一百八十公分濃眉大眼的小平頭老闆與將近一百七十公分同樣濃眉大眼的短髮老闆娘立即表示：「我們這裡什麼都沒有，就只有飯菜多，不嫌棄的話，每天來這裡吃飯！」

隔天起，父親早上八點多就把我們帶過去了。

老闆在客運公司擔任維修技師，平時鮮少在店裡。外場有一位歐巴桑負責夾菜，老闆娘在尾端負責添飯和算錢，內場有位專門炒菜的廚房阿姨。我和姊姊幫忙理菜、洗菜、剝菜、削皮、切菜、端菜、清桌面和倒垃圾。我後來固定做著洗米和煮飯的工作，每次一掀開和手臂一樣寬的鍋蓋，撲鼻的白米香總帶來滿足感與安全感。午餐時間大約十點五十就會有人上門，晚餐時間也是四點半就會出現客人，休息時間五個人面對面地坐在用餐區，每人眼前一塊木砧板或白色塑膠瀝水籃，剝著豌豆莢、用小刀撕去花椰菜梗的硬皮再切成小朵狀、刨胡蘿蔔絲……我們聊著哪位客人愛吃哪道菜、食量大小，或是聊一些台視午間劇場 、中視花系列的劇情，有時也聊近來聳動的社會新聞，老闆娘常講她熱情參與的慈濟功德會……用餐尖峰時期我在結帳處邊聽台視《天天開心》主持人的笑料邊添飯，隨時注意用餐區與裝湯區的桌面是否需要整理，也會主動補充湯桶旁鐵盒內的尼龍繩與塑膠袋……打烊時用白身紅縫邊的抹布把桌子擦乾淨，把一張張紅色塑膠椅倒著平放在桌面上，掃地拖地……一天很快就過去了。沒書讀但有事做，每天在柴米油鹽醬醋茶與客人、街坊鄰居、國光藝校的學生的招呼中過著簡簡單單的日子，有時都忘了國一的我應該在學校而不該在自助餐店。

老闆夫婦有三個孩子，與我和姊姊的年齡相仿，大女兒和姊姊同齡，小女兒則跟我同齡，只不過，她就讀的是普通小學的啟智班，當年的她是六年級，有時半天就放學了。那女孩叫小乖。小乖遺傳了父親的長腿與立體的五官，加上母親的白皮膚與紅唇皓齒，配上及耳的濃密微捲的黑髮，除了因腦部開過刀而斜視，其實小乖美得像是雜誌上的模特兒。我已經算是高的，但小乖比我還高半個頭，且她抽高得太快，褲子沒多久就不合身了。在自助餐當食客的那段日子，小乖是我最好的朋友，因為她是我唯一的朋友，反之亦然。

沒多久，和姊姊同齡的大女兒帶我們去她家玩，家裡和店裡一樣完全沒有裝潢，舉目所見之處都是功能性的家具，櫃子是深褐色五斗櫃，桌子是木製貼皮摺疊桌，椅子是最笨重的深色有靠背的木椅，床是廉價的學生租屋處會有的彈簧床配上桃紅色大花厚被褥，到處都有堆放的箱子，令人很難走直線。大姊姊就讀私立家商，耳下三公分的髮未染未燙，戴著黑色粗框眼鏡，帶我們去是為了和我們分享她喜歡的卡帶，她把床頭的錄音機拿來，按開卡匣，放方季惟的〈悔〉和王傑的〈一場遊戲一場夢〉。之前其實我們也有那些卡帶——那年頭，誰不聽王傑呢？只不過在逃亡時聽到同樣的歌，真有恍若隔世之感。小乖是不聽那些流行歌的，她不懂那些歌詞裡複雜的人生，她的世界沒有那些苦痛與矛盾。但看著大姊的房間熱鬧，小乖也會過來，跟我們擠在一張床上。雖然感受得到彼此的體溫與鼻息，但我很早就知道我們幾乎沒有共同的話題，也聊不太起來，但當我試著把自己想成更小一點的孩子，我發現自己就比較能理解小乖的喜怒哀樂了。

小乖要的，不過是有人在她旁邊。有人陪著，她很容易開心，她作不來微笑，只會哈哈哈地仰頭大笑，隨便說個笑話給她聽，明知她不一定聽得懂，她卻還是抱著肚子說好痛。不過，她有時也會突然生氣，生氣時會用力跺腳，我不理她，她就會大聲尖叫。她興奮起來會手舞足蹈，有時會不自覺地拍我的手臂，有幾次拍到我的手臂瘀青，還有幾次作勢要咬我。小乖可以自己走路上學，放學時因為父母都在工作，哥哥姊姊也還在上學，所以她都自己走到自助餐。她放學的第一件事就是找我玩，我們常在巷口踢球，總是穿著學校體育服的她永遠接不到我踢過去的球。我們常比賽跑步，腿比我長的她總是衝得比我快，且跑過約定的終點線時永遠忘記可以停下來了。尖峰時段我需要幫忙時，她就坐在用餐區仰著頭看電視，隨著電視內容或大笑或罵兩句髒話。第一次聽到她罵髒話時，我詫異到說不出話來，後來我才明白那是因為她並不知道那些詞彙的意義。小乖會自己刷牙洗臉、上廁所、洗頭洗澡、買東西，也會基本的數字計算。她寫字很慢，但一筆一畫寫得端端正正。她唯一安靜的時刻，大概也就是和我頭靠著頭一起聽歌的時刻了。

那段日子我完全不必擔心挨餓，但非常饞，當小乖從結帳處的三格式零錢盒內偷偷拿出十元，到巷口的雜貨店買一條當時廣告打得很凶的蓋奇巧克力和我分著吃時，大概是我最罪惡也最興奮的時刻了。小乖每次都是咧著嘴，露出一口白牙，瞇著眼看我吃。小乖把她有的都主動跟我分享，我看她的書，玩她的玩具，用她的文具；而我能給她的，不過就是我根本用不完的時間。雖然情感不能量化，但即使是當年的我心裡也非常清楚：我們之間的友誼並不對等。我無論什麼時候找她，她即使已經在打瞌睡，都會立刻睜大眼睛，一邊哈哈大笑一邊跟我衝到外面踢球或在用餐區玩她一定輸的撲克牌。無論我說要去哪裡、要做什麼，她都是咧著嘴說「好！」而我發現自己在長時間跟她單獨相處後，會感到異樣疲累，有時甚至會不耐煩——雖然我始終壓抑著自己的情緒，從未口出惡言，但若她需要上整天學時，我會大大地鬆一口氣。

小乖真的是我的朋友嗎？已步入中年的我發現我竟然無法給出一個直截的答案。

在人生最寒冷的冬天來臨時，是小乖一家無條件地給了我們溫飽，而小乖則給了我此生獨一無二的友誼——長大後的我再不可能遇到把跟我在一起玩當作全宇宙最重要、最神聖的事情的朋友了——那樣純然而毫無一絲雜質的友誼對我是有著無可比擬的重量的。三十年的時光就這樣悄然無息地過去了，而當小乖再次出現在我的腦海時，我的耳邊立刻響起此生再也沒遇過的無所顧忌的哈哈大笑聲，和此生聽過最宏亮的、中氣十足的、從未遲疑的「好！」小乖真的是我的朋友嗎？我還是不能給出一個明確的定義，我只知道，跟她在一起時，有一股極為純粹的說不清的什麼，讓三十年後的我一想起心裡就漲得滿滿的。我只知道，小乖的笑容，是我此生見過最美的。