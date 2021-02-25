踱步在走廊間盡是茉莉花香的味道，夜氣磅礴的夜晚有淡藍色的空氣瀰漫著。

我隨手打開了一道房門。幽暗的小房間內空無一人，正中央有架鋼琴張開笑臉，以它潔白的牙齒迎著我笑，邀請我坐下。琴架上擺著的樂譜剛翻開第一頁，用月光曲召喚我觸動起黑白鍵。

輕柔的樂音彷彿流淌的多瑙河流水，把我的月光浸淫其中，點點閃熠。隨著柔波的前進，我來到了另一個房間。兩位提琴家正面面相覷，一把大提琴和一把小提琴無法對話。三缺一的嬉遊要我拿起另一把中提琴加入，莫札特的肖像微笑示意我不請自來。

神思還徜徉在弦樂三重奏的旋律裡，不小心竟然又開啟另一道窄門。我正緩步走進金色大廳的舞台中央，向觀眾一鞠躬後轉身拿起指揮棒，面對偌大的樂團，柴可夫斯基G小調第一號交響曲的第一個手勢就此劃下……（註）

我在冬天作了一個夢。不識五線譜的我，耳朵剛好從妻指揮的交響曲CD中緩緩醒來。

註：柴可夫斯基G小調第一號交響曲又稱為《冬之夢》，是作曲家親自下的標題。