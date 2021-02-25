王國元出版新著
定居德州達拉斯的作家王國元，日前出版新著《追憶似水年華的七十年代》，由美商EHG Book微出版公司出版，漢世紀數位文化公司發行。全書分為「旅遊、感懷、建築、影劇、疫情物語、文學報導」六輯，共由二十七篇散文組成。
王國元，台灣省雲林縣人，東海大學建築系學士，加拿大多倫多大學及美國華盛頓大學建築系雙碩士，上海同濟大學建築系博士。退休後專事寫作，曾任北美華文作家協會北德州分會會長，著有《一個選擇遺忘的城市》、《一點紅小說精選》、《上海1990》等八本著作（之荃）
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