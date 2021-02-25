我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

王國元出版新著

（華人文壇消息）

定居德州達拉斯的作家王國元，日前出版新著《追憶似水年華的七十年代》，由美商EHG Book微出版公司出版，漢世紀數位文化公司發行。全書分為「旅遊、感懷、建築、影劇、疫情物語、文學報導」六輯，共由二十七篇散文組成。

王國元，台灣省雲林縣人，東海大學建築系學士，加拿大多倫多大學及美國華盛頓大學建築系雙碩士，上海同濟大學建築系博士。退休後專事寫作，曾任北美華文作家協會北德州分會會長，著有《一個選擇遺忘的城市》、《一點紅小說精選》、《上海1990》等八本著作（之荃）

編輯推薦

  • 「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
  • 在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。 「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事、一起堅強面對疫情。獎品豐富，一等獎500美元，投稿郵箱：[email protected]，徵稿至2021年2月28日。
  • 活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

德州 台灣 美國

上一則

抉擇改變命運（下）

下一則

食客

延伸閱讀

好消息！美國疫情略緩 日增確診和病故數下降

好消息！美國疫情略緩 日增確診和病故數下降
川普失去白宮後 還可能失去學位？

川普失去白宮後 還可能失去學位？
川普之亂少了！帳號被封殺一周後 假資訊減73%

川普之亂少了！帳號被封殺一周後 假資訊減73%
最糟情況已過去 加州冬季疫情趨緩

最糟情況已過去 加州冬季疫情趨緩

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

僑生好朋友

2021-02-21 02:02
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00
鱔魚意麵是台南代表性的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（上）

2021-02-19 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件