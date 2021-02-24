瑜伽教室在靜巷轉角，一樓是潔淨明亮的咖啡 店，桌椅齊靠透明玻璃窗，供擺盤優雅的健康餐食。初秋的陽光灑落，從教室的窗外看去，可以看見對面小學人行道上的綠樹，這是她愛上這裡的理由。以前的她，是不會這樣去選擇健身 地點的，通常是打開運動中心報紙大小的簡章，在密密麻麻的小字中，搜尋時段方便、價格優惠的課程。

一直以來，著迷那份沉靜，她斷斷續續地到處上了幾堂瑜伽課，但僵直在空氣中的身體總讓她感到尷尬，找不到堅持下去的理由，就說服自己不適合。反正她還能鍛鍊其他的運動，也無須面對不夠柔軟的自己。現在，上課前，她步行暖身，調整呼吸的節奏，推開教室的門扉時，已經能夠安靜下來，彷彿一場對自己誠實的儀式。

每一片地墊上，端擺著不同的女體，曲線青春的顯得拘謹，臀部鬆弛的通常笑聲爽朗。可以確定的是，都是渴望伸展向上或柔軟向下的靈魂吧。她下意識摸了左肩窩的人工血管，擔心不能毫無顧忌拉伸。深知體力大不如前，第一堂課她選了最輕緩的，在簡單的伸展和呼吸間轉換，深吸慢吐，吐氣時放鬆，好讓肌肉 伸展更深。輕柔的音樂，搭配精油，木草花香繚繞。這樣只以伸展為單位的運動時間，她幾乎不曾有過。幾堂課下來，她明白，伸展，其實是有意識地控制力量。每一個痛點，意識流過，安撫過去的損耗，將一切帶回原點。

老師告訴她，她知道怎麼使用身體各部位肌肉的力量，只是需要學習放鬆，慢慢練習即可。她的確一直用力活著，就像以前她愛跑步，總拚命地跑，跑完後的拉筋卻草草了事。那時她覺得路很長，沒有時間停下來。為了跑得更遠，她鍛鍊核心，她一向不怕流汗，只要更有力量。但過於緊繃的肌肉，反讓許多努力成了徒勞。

說來她也是因為失去了最柔軟的乳房組織才明白，身體是哄騙不得的，從不曾真心與之對話，無聲抗議難保不在體內積聚成瘤。她不再跑步，跑不動只是藉口，她其實有些害怕，跑著跑著，又發生什麼壞事，嘲笑自己的努力。她仍然鍛鍊肌肉讓每一個瑜伽體位更到位，不再忘記安靜下來聆聽伸展時的疼痛。幾個月的練習後，她不僅力量恢復，身體也前所未有地柔軟下來，鬆軟原來是這樣的感覺，她彷彿生出翅膀全然包覆自己。

柔軟失去仍可得，是一場疾病對她的殘酷與寬厚。也許，她可以再跑起來。