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書寫兄妹情

（1月&2月徵文：疫情下的新生活）任安蓀
細雨無聲潤物，和風有意迎春。（任安蓀．圖片提供）
細雨無聲潤物，和風有意迎春。（任安蓀．圖片提供）

疫情期間，閒居家中寫書法。碑帖上，那錯落有致的筆畫，讓我情不自禁被吸引。疫情延續一年，寫著寫著，居然寫成一落落的書法作品，鋪疊排滿了客房的單人床。幾天前，眼看五大長捲的宣紙，只剩一捲半，便暗自盤算：還有幾回可寫而不致斷炊掃興？是不是該換支筆，把字寫小一點？

此時，二哥來了電話，慷慨地說：「別省著用，愛寫就儘管寫，快寫完說一聲，我再寄！」

住在國外，能有這麼義氣相挺、以實質行動支持我的兄長，我真幸運。

宣紙、墨汁源源不缺，不必擔心後繼無援，讓我感到很安適、很放心。寫時，平心靜氣；寫完，心平氣和。沒怎麼感覺是在居家避疫。書房中，筆隨帖轉，心隨文走，專心於意念之間，彷彿歲月如常般靜好自在。

我住密西根小城，上網購買的宣紙，尺寸、紙質老出差錯。住加州的二哥得知情況後，便戴上口罩開車去聖荷西的中國書店為我尋寶。去年一整年，他多次迢迢從加州為我快遞來宣紙、墨汁和名帖。二哥學商，卻有上乘人文素養，所寄來的材料，就如同我親自去書局挑選的那麼滿意。想到加州疫情仍然嚴峻，自咎之餘，更讓我萬分感謝他為我義勇｢出巡」！

如此的親情鼓勵，格外為寫興添溫。銘謝不足，只能分享筆墨作品一二，聊表誠懇的謝意。（寄自密西根州）

迎春。（任安蓀．圖片提供）
迎春。（任安蓀．圖片提供）

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