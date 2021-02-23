03月&04月話題：懷念的老友
人過中年後逐漸明白，朋友還是老的好。曾陪伴自己一起走過青春年華的老友，更是生命中無法取代的珍珠。然而人浮於世，聚散無常，一路走來有些珍珠在途中遺失了。但無論是生離或死別，那些遺失的珍珠卻永遠在我們心中散發溫暖的光芒。請寫下你最懷念的老友。
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