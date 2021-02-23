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03月&04月話題：懷念的老友

世副編輯室

人過中年後逐漸明白，朋友還是老的好。曾陪伴自己一起走過青春年華的老友，更是生命中無法取代的珍珠。然而人浮於世，聚散無常，一路走來有些珍珠在途中遺失了。但無論是生離或死別，那些遺失的珍珠卻永遠在我們心中散發溫暖的光芒。請寫下你最懷念的老友。

文長一千字內為宜，題可自訂，請自留底稿，恕不退稿。隨稿請附上真實中英文姓名及聯絡地址。本刊嚴禁抄襲及一稿兩投，違者永不刊用。凡刊出之作品，將於世界日報網站（www.worldjournal.com）同步上網。

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