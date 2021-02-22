（劉墉．圖）

小時候我不知道「朱槿」這個名字，只管那隨處可見的大紅花叫「甜咪咪」，因為把花瓣從花托拔出來，放進嘴裡，能吸到甜甜的味道。花托中間還有個白色凸起的小東西，可以黏在鼻頭扮小丑。從小就很頑皮的我還喜歡摘一片花瓣，先放在掌心拍兩下，再黏在膝頭，裝作一跛一跛地行走，好幾次把老師和同學嚇一跳，以為我摔傷流血。

後來才知道朱槿富含膠質，日本 人用它的根加在紙漿裡抄漉手工紙。朱槿還能吃，葉子當蔬菜，花瓣用來醃漬染色，至於樹皮則可以編織。大概因為原產於中國 ，拉丁文稱朱槿為「中國玫瑰」。所以當「中國紅」這個名詞出現的時候，我立刻想到：「就像朱槿介於朱砂和胭脂的紅」。不過那紅顏色曾經被我漂白，有一天我從中藥店買回硫黃，點燃，再摘一枝花放在旁邊熏，沒多久朱槿就變成了白槿，讓我得意極了。但我也因為吸進太多二氧化硫，呼吸上不來，掙扎了很久，差點死掉。

我也曾一次摘下許多朱槿的花苞，扔進陰溝，隔天看它們會怎樣，驚訝地發現即使在枝頭三天後才會開的，第二天也能在水溝裡綻放。這畫面給我很大的觸動：為什麼那些瘦瘦小小，發育不全的花苞，在骯髒的溝水裡會提早綻放？是因為被摘下枝頭，面對早夭，只能早熟嗎？

從那以後，每次看見新聞播出戰亂國家的男孩早早就舉著槍，女孩早早就結婚的畫面。我都會想到小時候被我扔進陰溝的小朱槿……