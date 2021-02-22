我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

朱槿

（話我童年的花）劉墉
（劉墉．圖）
（劉墉．圖）

小時候我不知道「朱槿」這個名字，只管那隨處可見的大紅花叫「甜咪咪」，因為把花瓣從花托拔出來，放進嘴裡，能吸到甜甜的味道。花托中間還有個白色凸起的小東西，可以黏在鼻頭扮小丑。從小就很頑皮的我還喜歡摘一片花瓣，先放在掌心拍兩下，再黏在膝頭，裝作一跛一跛地行走，好幾次把老師和同學嚇一跳，以為我摔傷流血。

後來才知道朱槿富含膠質，日本人用它的根加在紙漿裡抄漉手工紙。朱槿還能吃，葉子當蔬菜，花瓣用來醃漬染色，至於樹皮則可以編織。大概因為原產於中國，拉丁文稱朱槿為「中國玫瑰」。所以當「中國紅」這個名詞出現的時候，我立刻想到：「就像朱槿介於朱砂和胭脂的紅」。不過那紅顏色曾經被我漂白，有一天我從中藥店買回硫黃，點燃，再摘一枝花放在旁邊熏，沒多久朱槿就變成了白槿，讓我得意極了。但我也因為吸進太多二氧化硫，呼吸上不來，掙扎了很久，差點死掉。

我也曾一次摘下許多朱槿的花苞，扔進陰溝，隔天看它們會怎樣，驚訝地發現即使在枝頭三天後才會開的，第二天也能在水溝裡綻放。這畫面給我很大的觸動：為什麼那些瘦瘦小小，發育不全的花苞，在骯髒的溝水裡會提早綻放？是因為被摘下枝頭，面對早夭，只能早熟嗎？

從那以後，每次看見新聞播出戰亂國家的男孩早早就舉著槍，女孩早早就結婚的畫面。我都會想到小時候被我扔進陰溝的小朱槿……

編輯推薦

  • 「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
  • 在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。 「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事、一起堅強面對疫情。獎品豐富，一等獎500美元，投稿郵箱：[email protected]，徵稿至2021年2月28日。
  • 活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

中國 日本

上一則

大串連

下一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

延伸閱讀

碎花窗簾

碎花窗簾
九重葛

九重葛
迎接牛年春節5款切花一路旺整年

迎接牛年春節5款切花一路旺整年
認識蒲公英

認識蒲公英

熱門新聞

倩華∕圖

吃貨的境界

2021-02-15 02:02

血癌

2021-02-17 02:00
葉懿瑩∕圖

上海人的「吃頭勢」

2021-02-14 01:02
佳士得將於3月23日以單一拍品專場的方式美國藝術家尚米榭巴斯奇亞1982年的作品「戰士」，估價約3100萬美元起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。（圖：佳士得提供）

上看3100萬元！巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

2021-02-15 03:09
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02

我人生的第一桶金

2021-02-15 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義