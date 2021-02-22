我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

幽靈船

孫愷愉

我曾經好幾次想看華格納的歌劇《飛行的荷蘭人》（The Flying Dutchman），一直沒看成。這齣劇描述一個船長，因為觸怒了惡魔而被詛咒，在海上不斷航行而無法靠岸，他的船成為「幽靈船」。只有每七年他的船會被海浪沖到岸邊，這時他如果能找到一個終生愛他的妻子，便能打破詛咒而得救。戲劇化的情節讓作曲家有豐富的表現空間。

幽靈船是民間傳說裡，一直漂行在海上而永遠無法靠岸的船。據說幽靈船像一團光，如果別的船向它招呼，它會傳遞訊息到岸上，或者給亡故已久的人。傳說看到幽靈船是厄運降臨的預兆，但按照後來的人分析，幽靈船很可能只是海市蜃樓的效果。海市蜃樓很虛幻，可是幽靈船帶來的恐懼感卻很真實。

初次聽到幽靈船的傳說，我腦海裡閃過：「幽靈船真的存在嗎？」「我會不會遇見呢？」等問題。我覺得自己也像一艘船，在汪洋大海中經歷著暴風雨，曾經認為我會被詛咒成為幽靈船，或者注定要遭到它的襲擊。但是從頭到尾，我只是一隻停靠在岸邊的船，想上岸卻一直面朝大海。看似永無止境的旅程，實際上根本沒有離開岸邊。

經過風浪般的歲月之後，我不再相信幽靈船的傳說了。幽靈船和所有的幽靈一樣，只是噩夢中的幻影；厄運只是恐懼的延伸。

不久前，《飛行的荷蘭人》又在大都會歌劇院上演了，但是我已經失去了觀賞的欲望，隨著暴風雨的過去，那欲望就像幽靈船一樣消失了。（寄自紐約

編輯推薦

  • 「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
  • 在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。 「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事、一起堅強面對疫情。獎品豐富，一等獎500美元，投稿郵箱：[email protected]，徵稿至2021年2月28日。
  • 活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

歌劇 大都會 紐約

上一則

大串連

下一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

延伸閱讀

企業搬離矽谷…李卡多籲停止指責技術

企業搬離矽谷…李卡多籲停止指責技術
場邊人語／逆勢勇往 末節破網

場邊人語／逆勢勇往 末節破網
一覺醒來大氣河暴風雨不見了 南移中加州

一覺醒來大氣河暴風雨不見了 南移中加州
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

熱門新聞

倩華∕圖

吃貨的境界

2021-02-15 02:02

血癌

2021-02-17 02:00
葉懿瑩∕圖

上海人的「吃頭勢」

2021-02-14 01:02
佳士得將於3月23日以單一拍品專場的方式美國藝術家尚米榭巴斯奇亞1982年的作品「戰士」，估價約3100萬美元起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。（圖：佳士得提供）

上看3100萬元！巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

2021-02-15 03:09
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02

我人生的第一桶金

2021-02-15 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義