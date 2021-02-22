我曾經好幾次想看華格納的歌劇 《飛行的荷蘭人》（The Flying Dutchman），一直沒看成。這齣劇描述一個船長，因為觸怒了惡魔而被詛咒，在海上不斷航行而無法靠岸，他的船成為「幽靈船」。只有每七年他的船會被海浪沖到岸邊，這時他如果能找到一個終生愛他的妻子，便能打破詛咒而得救。戲劇化的情節讓作曲家有豐富的表現空間。

幽靈船是民間傳說裡，一直漂行在海上而永遠無法靠岸的船。據說幽靈船像一團光，如果別的船向它招呼，它會傳遞訊息到岸上，或者給亡故已久的人。傳說看到幽靈船是厄運降臨的預兆，但按照後來的人分析，幽靈船很可能只是海市蜃樓的效果。海市蜃樓很虛幻，可是幽靈船帶來的恐懼感卻很真實。

初次聽到幽靈船的傳說，我腦海裡閃過：「幽靈船真的存在嗎？」「我會不會遇見呢？」等問題。我覺得自己也像一艘船，在汪洋大海中經歷著暴風雨，曾經認為我會被詛咒成為幽靈船，或者注定要遭到它的襲擊。但是從頭到尾，我只是一隻停靠在岸邊的船，想上岸卻一直面朝大海。看似永無止境的旅程，實際上根本沒有離開岸邊。

經過風浪般的歲月之後，我不再相信幽靈船的傳說了。幽靈船和所有的幽靈一樣，只是噩夢中的幻影；厄運只是恐懼的延伸。

不久前，《飛行的荷蘭人》又在大都會 歌劇院上演了，但是我已經失去了觀賞的欲望，隨著暴風雨的過去，那欲望就像幽靈船一樣消失了。（寄自紐約 ）