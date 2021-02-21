吳孟芸∕圖

「我能為你翻一下身嗎？」當麥克拒絕一切的護理之後，我站在他的床邊猶豫著，咬了咬嘴唇，我還是試圖再做一次努力地詢問。

「不。」他幾乎沒有任何停頓，平靜而堅決地回答。然後似乎為了安慰我，他微微擠出一絲笑容，眼神裡有種別樣的無奈和平靜，輕輕對我說：「我已經不需要了。」

作為護士，我自然知道麥克的病情，但在我的內心，卻十分不願意接受這個現實。他已經和癌症 抗爭了那麼久，或許這一次他依然可以熬過去。

我甚至不願去面對他整個人日益衰弱的狀況，還在擔心他身下的褥瘡會不會由於不能翻身而惡化，造成感染。「或許，不久他就會奇蹟般地挺過來，又能像從前一樣，可以在電話和檔案堆裡忙碌起來……」我在心裡這樣期望著。

然而，現實裡是很難看到奇蹟的。兩天之後，麥克叫來律師安排了遺囑，又和大夫商量將自己的狀況改為臨終關懷，除了補充液體和止痛，停止了所有的藥物治療。

我不得不讓自己接受事實，對於麥克而言，這次將會是一條不歸之路。至於以前我之所以不願意承認現實，那是因為在我的眼裡，他曾是一個多麼積極而頑強的生命。

記得第一次遇見到麥克，是在半年以前。

「腎移植後常年服用免疫抑制劑，誘發腫瘤，已轉移」。讀到這樣的病歷資料，曾在腎病科工作過的我，不禁在心裡暗自嘆氣，「這將又會是一個很難應對的病人。」

一般經歷過幾年血液透析的腎臟病的病人，已經很難再承受長期慢性疾病的煎熬，情緒很容易波動。麥克十幾年裡，不僅接受過透析，還換了腎，最後又得了癌症，這樣接二連三的打擊，一些病人不出三兩句話就會對身邊的人吹鬍子瞪眼。我已做好了充分的心理準備，推開了麥克病房的門。

「是的，我看過資料了，還需要進一步分析投資 的可能性……」只見一位中年男人，左手拿著手機，右手舉著幾張紙，正在和電話裡的人中氣十足地交談著。如果不是在醫院，如果不是他還躺在病床上，我真以為自己踏入的是一間充滿著生機與工作節奏感的辦公室。

麥克白皙的面容裡沒有一絲倦怠，除了棕黃的頭髮略微凌亂之外，他上身穿著筆挺的襯衫，不僅神采飛揚，語氣裡還充滿著專業的自信，滔滔不絕地和對方談論著。

當時我甚至懷疑自己是否拿錯了病歷，這怎麼會是一個有這麼多病症的病人？

「你好忙啊！」等他打完電話，我看著他滿床堆的檔案和紙張，邊給他量血壓 邊調侃地說。「抱歉讓你久等了。我在為客戶做諮詢，我有一家投資公司。」他還沉浸在工作裡，回答我時雙眼炯炯有神，語氣裡充滿著熱情和禮貌，彷彿我進入他的房間不是給他量血壓，是來和他談工作的。

我從沒有聽過麥克嘆氣或者抱怨。他每天雖然躺在病床上，不是看資料打電話做他的工作，就是平靜地聽聽音樂看看書，和家人視頻聊天時也是平和沉靜的。他對待任何人都是那麼溫文爾雅，根本看不出他是位惡性腫瘤末期多臟器轉移，已經無法站立的病人。

命運最終沒有給麥克更多的時間，他變得越來越消瘦和虛弱，已經停止了所有的工作；胃口也越來越差，不再進食，除了要求給予他更多更大劑量的止痛藥外，他幾乎不再說話。每次見到他時，他都是那麼平靜而溫和，看來他已經做好迎接最後時刻的準備，沒有給身邊任何人以流露同情、或給予安慰的機會。對於生命，他彷彿有種超脫身外的從容。

麥克還是走了，在北美新冠疫情剛開始蔓延的三月。他似乎走得無聲無息，卻讓我體會到了泰戈爾的詩句：

生來如絢爛的夏花

不凋不敗，妖冶如火；

死時如靜美的秋葉

不盛不亂，姿態如煙

生命盛開激蕩過，又這麼清明寂靜地逝去了。我不知道有多少人能夠做到這樣，而麥克卻給我上了一堂有關生與死的人生之課，他用生命，為這世間留下了屬於自己的詩句：生無遺憾，死亦坦然。（寄自加拿大）