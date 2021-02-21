我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

僑生好朋友

（幽默過日子）吳玲瑤

我對僑生的印象一直很好，在台灣念書時，就有許多僑生朋友。也許感念在那風雨飄搖的年代，他們選擇了台灣這片避秦淨土做為學習的地方，這種感情令人感動，所以常常找機會請他們來家裡吃飯。在旅行不普遍的年代，從僑生那兒學到許多地理知識及各國風土人情，也體會到他們不停流浪遷移，所嘗到孤單寂寞的滋味。

美國後又認識更多粵籍朋友，幾次當地的僑生聯誼會請我演講，他們和我分享，以為自己在說國語，別人卻有聽沒有懂所鬧出的笑話。

一位老師說僑生問問題時，四聲糾纏不清，說起「溫、文、吻、問」都差不多，於是出現了：「老師，我有個吻題（問題）想吻吻你（問問）。」寒暑假從僑居地回來時說：「我是搭飛機來的」卻說成：「我是打飛機來的」。共同的記憶中有一些個別的回憶，有位僑生說他在台灣學會的特技是在多雨的台北，能夠一面騎車一面打傘。他稱讚台灣人多禮，買東西或餐廳吃飯，店員會說謝謝或感恩之類的話。

鄰居有一家早期留學生，他們坐船來美國。聊天時我問她和先生怎麼認識的。她說：「床上認識的，我們一上床就認識，一下床就結婚。」這老太太的廣東國語嚇了我一跳，這麼開放？後來才發現我聽錯了，是上船不是上床。

我一位同學交了香港僑生男朋友，提及普通話說不好造成誤會，對她男友是家常便飯。常聽到的笑話是，他問：「水餃一碗多少錢？」但說成了：「睡覺一晚多少錢？」同學說她男朋友稱讚她純潔得像白紙，聽起來是：「蠢得像白癡。」他們第一次約會時，這位僑生坐計程車請她去看電影，他很體貼地問她冷不冷，但說成：「你動不動？不動我就開槍了。」我同學嚇一跳，開什麼槍？男朋友不知道為什麼女孩好像生氣了，其實他想說的是：「你凍不凍？不凍我就開窗了。」

有一次一大堆同學相約去吃火鍋，僑生客氣請他們先動手燙菜，說成：「你們先滾吧！」後來才知道自己用詞不當，想將功贖罪服務同學，去向侍者要「三斤屎」，原來是要餐巾紙。沒人聽得懂他點菜時要「西蘭發炒又片」是什麼？原來是「西蘭花炒肉片」，問餐館老闆：「有金魚嗎？」老闆說：「金魚怎麼能吃？」原來他要蒸魚。

另一次大夥去飲茶，向服務員要「芥末」，台灣服務生聽不懂他的口音，以為是要一面吃飯一面看表演節目，就說我們沒有提供節目。他再解釋是要黃色芥末，又被誤會成黃色的節目。類似的誤會一樁又一樁，我同學經歷了各種「天不怕地不怕，就怕廣東人說官話」的場景，但最後還是嫁給了這位僑生，她越來越覺得男朋友說的廣東國語太可愛了，況且粵語還保留了完整的古漢語特點，越學越有意思。後來她就跟著這僑生老公回僑居地過日子了。（寄自加州）     

編輯推薦

  • 「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
  • 在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。 「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事、一起堅強面對疫情。獎品豐富，一等獎500美元，投稿郵箱：[email protected]，徵稿至2021年2月28日。
  • 活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

台灣 美國 加州

上一則

我在疫情下退休

下一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

延伸閱讀

廣東1派出所長槍擊副局長後自殺 兩人搶救中

廣東1派出所長槍擊副局長後自殺 兩人搶救中
「50年一遇」乾旱 浙江等5省又傳缺水

「50年一遇」乾旱 浙江等5省又傳缺水
遭天降大狗砸癱 怒告全棟樓主、租客 廣東女獲賠117萬

遭天降大狗砸癱 怒告全棟樓主、租客 廣東女獲賠117萬
4任市委書記都被查！ 廣東湛江市創反腐工作紀錄

4任市委書記都被查！ 廣東湛江市創反腐工作紀錄

熱門新聞

葉懿瑩∕圖

上海人的「吃頭勢」

2021-02-14 01:02
倩華∕圖

吃貨的境界

2021-02-15 02:02

血癌

2021-02-17 02:00
佳士得將於3月23日以單一拍品專場的方式美國藝術家尚米榭巴斯奇亞1982年的作品「戰士」，估價約3100萬美元起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。（圖：佳士得提供）

上看3100萬元！巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

2021-02-15 03:09

我人生的第一桶金

2021-02-15 02:03
大蒜黑胡椒紅酒口味的義大利香腸。（朱晨．圖片提供）

閒話中西香腸

2021-02-13 01:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪