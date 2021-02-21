我對僑生的印象一直很好，在台灣 念書時，就有許多僑生朋友。也許感念在那風雨飄搖的年代，他們選擇了台灣這片避秦淨土做為學習的地方，這種感情令人感動，所以常常找機會請他們來家裡吃飯。在旅行不普遍的年代，從僑生那兒學到許多地理知識及各國風土人情，也體會到他們不停流浪遷移，所嘗到孤單寂寞的滋味。

來美國 後又認識更多粵籍朋友，幾次當地的僑生聯誼會請我演講，他們和我分享，以為自己在說國語，別人卻有聽沒有懂所鬧出的笑話。

一位老師說僑生問問題時，四聲糾纏不清，說起「溫、文、吻、問」都差不多，於是出現了：「老師，我有個吻題（問題）想吻吻你（問問）。」寒暑假從僑居地回來時說：「我是搭飛機來的」卻說成：「我是打飛機來的」。共同的記憶中有一些個別的回憶，有位僑生說他在台灣學會的特技是在多雨的台北，能夠一面騎車一面打傘。他稱讚台灣人多禮，買東西或餐廳吃飯，店員會說謝謝或感恩之類的話。

鄰居有一家早期留學生，他們坐船來美國。聊天時我問她和先生怎麼認識的。她說：「床上認識的，我們一上床就認識，一下床就結婚。」這老太太的廣東國語嚇了我一跳，這麼開放？後來才發現我聽錯了，是上船不是上床。

我一位同學交了香港僑生男朋友，提及普通話說不好造成誤會，對她男友是家常便飯。常聽到的笑話是，他問：「水餃一碗多少錢？」但說成了：「睡覺一晚多少錢？」同學說她男朋友稱讚她純潔得像白紙，聽起來是：「蠢得像白癡。」他們第一次約會時，這位僑生坐計程車請她去看電影，他很體貼地問她冷不冷，但說成：「你動不動？不動我就開槍了。」我同學嚇一跳，開什麼槍？男朋友不知道為什麼女孩好像生氣了，其實他想說的是：「你凍不凍？不凍我就開窗了。」

有一次一大堆同學相約去吃火鍋，僑生客氣請他們先動手燙菜，說成：「你們先滾吧！」後來才知道自己用詞不當，想將功贖罪服務同學，去向侍者要「三斤屎」，原來是要餐巾紙。沒人聽得懂他點菜時要「西蘭發炒又片」是什麼？原來是「西蘭花炒肉片」，問餐館老闆：「有金魚嗎？」老闆說：「金魚怎麼能吃？」原來他要蒸魚。

另一次大夥去飲茶，向服務員要「芥末」，台灣服務生聽不懂他的口音，以為是要一面吃飯一面看表演節目，就說我們沒有提供節目。他再解釋是要黃色芥末，又被誤會成黃色的節目。類似的誤會一樁又一樁，我同學經歷了各種「天不怕地不怕，就怕廣東人說官話」的場景，但最後還是嫁給了這位僑生，她越來越覺得男朋友說的廣東國語太可愛了，況且粵語還保留了完整的古漢語特點，越學越有意思。後來她就跟著這僑生老公回僑居地過日子了。（寄自加州 ）