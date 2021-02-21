一年多前有朋友詢問我退休 之後如何打發時間。戲回：打牌，跳舞，逛公園。一副八旗子弟的頹廢氣象。其實所謂的逛公園只是偶爾去附近植物園散散步；打牌也只是初學，光說不練；唯一真正定期實踐的只有跳舞一項。

所學的舞，乃時下大受歡迎的「排舞」（Line Dance）。不同於交際舞，有男女授受不親的考量。跳排舞，有志者排列成行，舞者各自為政，不需舞伴，獨樂眾樂，老少皆宜。舞曲上，剛開始以美國鄉村歌曲為主，漸漸地包括了嘻哈音樂，六、七○年代搖滾、憶舊經典、拉丁情歌，國語歌曲如鳳飛飛的〈流水年華〉近年也赫然在列。

一支舞曲的身段步伐變化萬千，探戈（tango）、華爾滋（waltz）、倫巴（rumba）、恰恰（chacha）、波卡（polka）和搖擺（swing）等輪番出現。習舞需要注意力集中，身腦並用。排舞的音樂優美，不用追趕跑跳，又可訓練腦力，令中老年人趨之若鶩。

我在三年前趕上排舞風潮，每周四、六清晨練舞健身二小時。剛開始參加的人大都是同樣從台灣 來的公司同事，慢慢地，香港、菲律賓、泰國、大陸的有緣人也加入。幾年來排舞班子有了近二十個固定班底。剛開始時，大部分的人毫無基礎，經老師耐心教導示範了幾個禮拜之後，大夥可以跟著音樂節拍，跳上幾個簡單的小曲。兩三個月後，可以左右逢源，轉個圈子，凌波微步一番。慢慢地，身段腳法漸難，老師因材施教，兵分兩路，上焉者進階高級班，其餘留班察看繼續努力。不論班次高低，大家都認真學習，碰到實在太難的舞曲，便點到為止，無須勉強，輕鬆自娛。

跳舞的朋友們大多年過花甲，養兒育女辛苦多年後，各種志趣早被時間巨輪壓得寸草不留。但跳上一曲經典老歌後，心中止水便源源不絕地湧出；曾有的激情愛意在探戈神氣的踏步中驚醒；久違的浪漫情懷在恰恰舞步中緩緩上升；冷硬的心在華爾滋狐步中柔軟起來。剎那間，起舞弄清影，青春再現。幾個小時的充電後，公孫大娘成了散花天女，個個心情大好。排舞班子給渙散的退休生活添加了規律和目標，大夥每周的見面更有種喜慶的氣氛，趕走了不少空巢期的寂寞。

自去年全美疫情 吃緊後，大夥閉關，坐困愁城。還好拜科技之賜，跳舞班弦歌不輟，繼續線上開班。一年多以來，大家操作各種應用軟體也駕輕就熟。時間一到，主持人上線，個個小視窗紛紛出現，此起彼落地問好打招呼，一掃禁閉的孤寂。

這些日子我看遍了社交媒體平台上各式頻道，發現編舞者早已遍及全球，網路上的教學短片也比幾年前講究許多，舞者也不再是一群身著寛鬆運動休閒服的中老年人，相反的，辣妹帥哥比比皆是。教學內容也日益豐富，走步，腳法，節拍，配以専業術語，加上重複特寫鏡頭，効果頗佳。一群台灣來的老太太聽著貓王的歌，跟著線上體態曼妙的韓國辣妹，跳著波蘭佬編的舞，已是常態。世界大同實現在這個虛擬的線上世界。我常想，如果大家放下一切爭議，一起拍拍手、跳跳舞，這個世界該多麼美好。

可惜這個心願至今仍只是個妄想。如今，世局動盪，疫情仍炙，但憂愁於事無補，不如樂觀進取，在勁歌熱舞中正向面對人生，互相鼓勵扶持，一起耐心地等待雨過天晴。（寄自伊利諾州）