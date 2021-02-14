我們為什麼喜歡看飛禽走獸寓言？

錢鍾書教授是大學問家，他藉《伊索寓言》談世事人情，非常有趣。伊索是古希臘人，「古希臘」是個籠統的名詞，怎麼說也是紀元以前，那時，希臘民間創造了許多小故事，託名伊索編集起來。我們為什麼喜歡這本書呢，錢先生說，因為古人的想法幼稚，像小孩子，後人見廣識多，像老人，我們喜歡伊索寓言，就像老人喜歡小孩子。

幼稚寓言 我們都喜歡

這是錢先生的創見，我來作些注解。小學生舉行書法 比賽，無論誰得了第一，老人家都覺得很好，因為他不會去參加。老人中心舉行書法比賽，無論誰得了第一，他都很委屈，因為他參加了，也落選了。看後文，錢先生繼續說，「一個近三十的女人，對於十八九歲女孩子的相貌，還肯說好，對於二十三、四歲的少女們，就批判得不留情面了。」你也可以說，同一條街上，張三開了一家餐館，李四開了一家書店，井水不犯河水；如果張三賣的是川菜，李四賣的是粵菜，彼此就有時摩擦生電，有些溫度了。

勝負大事 人不能沒競爭

你40歲，他20歲，中國 人說在兩張桌子上打牌，西洋人說在兩條公路上開車，彼此沒有競爭。你開餐廳，我也開餐廳，中國人說是同行，西洋人說是在一條跑道上。彼此有競爭，有競爭就有嫉妒，成語「瑜亮情結」，說的就是周瑜和諸葛亮之間由競爭產生嫉妒。嫉妒的後果有時嚇死人，孫臏龎涓兩人是同門師兄弟，龐涓嫉妒孫臏，剔除了他的膝蓋骨，把他弄成一個殘廢的人，孫臏復仇，設計將龐涓亂箭射死。

人生不能沒有競爭，參加競爭不能保證必贏，年輕人摔個跟斗再站起來，怕什麼，以後還有很多時間。人說勝負乃兵家常事，我說勝負乃兵家大事，成敗乃成長常事，商場如戰場，情場如戰場，也只是「如」而已，這個字要放大來看。不要把你的職場和戰場混為一談，比較容易在競爭中沒有嫉妒仇恨。據說前賢針對這個目標設計了世界運動會，中國俗話說「兄弟登山各自努力」，也可以鼓勵競爭緩解嫉妒。下圍棋的人認為「成固欣然，敗亦可喜」，最早說這句話的人是蘇東坡，流傳下來，給圍棋的棋手增加不少君子風度。

是鳥是獸？蝙蝠的歸屬

錢先生特別從《伊索寓言》中挑出幾個故事來談論。蝙蝠是哺乳類動物，形體似鼠，翅膀很大，中國農民傳說它是老鼠變成的。「蝙蝠碰見鳥就充作鳥，碰見獸就充作獸，」教人對蝙蝠有些瞧不起。寓言的可愛，就在讀者大眾對同一個故事可以有不同的領會，後人批評伊索寓言，説他不該每一個故事都設下標準答案，把活潑潑的生命釘死了。你我也可以說，人都需要同類的認同，中國人的同鄉，同學，同宗（同姓），同事，同好（嗜好相同），號稱「五同」，也就是五種歸屬感。若是出了國門，又需要民族的認同，國家的認同。歸屬感讓一個人覺得很安定，蝙蝠是在尋求歸屬感，罪過並不大。

錢先生說：「人比蝙蝠就聰明多了。他會把蝙蝠的方法反過來施用：在鳥類裡偏要充獸，表示腳踏實地；在獸類裡偏要充鳥，表示高超出世。」這當然不是說鳥，而是說人。「向武人賣弄風雅，向文人裝作英雄；在上流社會裡他是又窮又硬的平民，到了平民中間，他又是屈尊下顧的文化分子。」這段話使人聯想到人在求同之外還有求用。我和你不同，這是我的特色，我的專長，你需要我，我對你們可以有用處。

蝙蝠到了鳥群，可以做獸類問題的專家，對於獸類的了解，任何一隻鳥比不過他。到了獸群，他可以做鳥學顧問，對於鳥類的了解，任何一隻獸比不過他。有人批評胡適，說他對中國人談西洋文化，對西洋人談中國文化，那時中西交流，中國人對西洋覺得新奇，西洋人對東方覺得神祕，誰能促進雙方的了解，對雙方都有用處。白求恩醫師是加拿大人，他在中國沒有醫師的地方施醫，得到大用。

挨餓音樂家 促織的貢獻

秋蟲促織也進了伊索寓言。促織也叫紡織娘，北京 話叫蛐蛐兒，伊索說，冬天到了，促織沒有東西吃，向螞蟻借糧，螞蟻說：「在夏天唱歌作樂的是你，到現在挨餓，活該！」寓言的意思教人平時要勤勞儲蓄，「常將有日思無日，莫待無時思有時。」說得也對。促織是用翅膀磨擦發音，大家誤會它是「鳴」，古人跟它叫「吟蛩」，這些不重要，錢先生擺脫伊索寓言的定論，由促織想到音樂家的生前死後，我們是不是還可以有別的想法？促織唱歌也是一種貢獻，在「秋聲」中有重要地位，螞蟻知道它唱歌，想必在辛苦搬運糧食的途中也停下來聽過，調劑勞逸，增加工作效率，算是一個受益人。

拿人間的音樂家比擬，他為大家唱歌，到了他不能唱歌的時候應該有分口糧養他。看見音樂家挨餓認為人心大快，那不是一個合理的社會，伊索只知說教，不懂治國平天下。

兩倍飼料 母雞的計算

《伊索寓言》衍生的話題很多，世事人情說不完，這裡再談一則：一隻母雞，每天生一個蛋，養雞的人還嫌不夠，把雞的飼料加了一倍，希望它每天生兩個蛋，誰知母雞長得太肥，反而不生蛋了！寓言的意思是教人不要貪心，我認為養雞的人不妨希望每天有兩個雞蛋，正確的方法是養兩隻母雞。人有人性，物有物性，馴獸師能指揮獅子，他了解獅性。打獵的人都養鷹養狗幫助行獵，他平常多半不讓鷹吃飽，讓他的鷹總是覺得有點兒餓，它在捕鳥追兔子的時候特別兇猛，他了解鷹性。人也有人性，跟人相處要了解人性，同行生競爭，競爭生嫉妒，就是人性，歸屬感也是人性。人性複雜，所以待人接物是一門學問。年輕時不懂這一套，人家笑一笑，成年後還不開竅，人家就不原諒了，這也是人性。

錢先生說，有人認為寓言並不適合少年兒童閱讀，怕它把孩子們教壞了。我也想過，寓言裡寫的是人類，作者把人化妝成禽獸，禽獸互動，不會有孔融讓梨，管鮑分金，不會己所不欲勿施於人，劇本按照叢林法則編寫，突出了獅子殘暴，狐狸狡滑。殘暴狡猾，人性裡面並非完全沒有，不過那是人性的陰暗面，不對少年兒童揭露。

我們的教育把孩子們保護得很好，就像從前皇帝吃飯，一道一道把關，防止食物有毒，只有寓言裡面稍微有一點人間的獸性。如果連這一點兒也不許，你又能對他們密封到幾時呢！