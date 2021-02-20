鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

虱目魚丸湯

晨旭早起，暖陽照過窗前對面的屋頂，屋頂下是一座空了的鴿子樓，樓中敞開的籠子寂寂，鴿子已經飛入遙遠的舊夢裡去了。而樓下的巷子有一輛機車穿過，趕著八點之前上班的身影在機車上，衝向了浮光晃漾的前方，很快的，就從巷子轉角的地方消失不見。巷子內人家屋後所栽的花花草草，卻靜靜綠著一日又一日美好的顏色。日常走過，總不經意地忽略了這些巷子的景致，如今從樓上窗口探望下去，才覺得這些花草衍生出了這條巷子的幽深歲月，漫漫長長。

漫長而幽深的歲月總是教人沉思，由此延長而去的，到底終將抵達什麼地方？只是沉思歸沉思，卻空泛得抵不住現實中的飢餓。你的胃腸裡似乎有一個計時器，什麼時候吃早餐，什麼時候吃午餐和晚餐，時間一到，就會發出飢餓激素，催促著對食物的思念、祭祀和朝聖的時刻。而在台南，早餐吃什麼好呢？當然不是花生厚片或蛋餅土司之類的便餐，可選擇的很多，如古早味魚丸湯、菜粽、水仙宮的煎餃肉圓、虱目魚湯加個小小的肉燥飯、魚肉粥或鹹粥、碗粿等等。這些都是台南最令人懷念和充滿元氣的早餐啊。

你記得林瑞明老師在世時，早上很喜歡到永記虱目魚丸吃碗綜合湯，再加上一碟乾冬粉，對他而言，那就是一個美好一日的開始了。有一次，你一早從嘉義搭了自強號回台南，恰巧就在永記遇到他那熟悉的背影，過去打了聲招呼後，閒聊幾句，就匆匆離開了。老教授大半世浸淫於台灣 史和詩歌創作中，眷戀了一生的土地──台南，卻以極其庶民的樸實形象，日日以一碗魚丸湯，或乾冬粉，或肉燥飯，餵養著他寫詩和熱愛本土的靈魂，那庶民式的早餐，帶給他多少熱情的元氣呢？當他悄悄地離開後，台南這塊古老的土地，是否還會記起曾經有一個穿著簡便，白髮蒼蒼的老教授，緩緩騎著腳踏車，穿梭於城南和城西的背影？

然後，你決定讓這個早晨的早餐交給了永記，交給了虱目魚丸。騎著單車出去，從南寧街轉到了南門路，然後轉入府前路，最後左轉進了開山路，就可以看到永記了。不到五分鐘的行程，就站到了八點十六分的魚丸店門前，拿了號碼，排在五個人後面，大致上等待的時間不太久，就可以入座。排隊時，看著坐在料理檯前的幾名顧客，有的叫魚丸湯和肉燥飯，也有的叫魚肚湯、粉蒸和淋了滷汁的油條，但你一眼掃過去，還是綜合湯和肉燥飯是最多人點的餐點。在這裡，完全可以感受到台南人對早餐的重視，有一桌全家四人，卻叫了差不多一整桌的食物，吃得很澎派，而且也很專注。畢竟早餐是一日元氣的開始，況且台南處處美食，不吃好吃飽，也太對不起自己了。

輪到你找位子入座時，心裡早已確定要點的餐類了。叫了肉燥飯和魚丸湯，覺得這樣的早餐，很台南。台南晨早的天光，台南在地的心情，台南的味覺和對那一湯一飯的期待，像一天伊始的祭祀，總是充滿著虔誠的期望。而永記的肉燥飯，肉燥肥而不膩，含油蔥香，加上一小塊脆瓜，吃起來有點清爽，也可把油膩感去除掉。但最重要還是在於魚丸湯，這是永記的招牌，它能讓許多在地人稱道，就不是一般普通的味道了。

魚丸湯中的材料主要是以魚丸、蝦丸、肉丸，配上半截油條，清清淡淡的湯，浮著青蔥，有點賞心悅目，舀上一口熬過魚骨和豬骨的湯頭，喝著鮮甜而感覺沒有添加任何味素，虱目魚丸Q彈可口，加了點荸薺的蝦丸，則口感爽脆，別有滋味。魚丸湯和肉燥飯都很合你的脾胃，因此一頓早餐吃下來，就覺得整個清晨的心情也跟著變得美好起來。

吃到魚丸，就會想到父親在世時，很喜歡用西刀魚肉打出來的潮州魚丸。魚丸要打到能夠彈起來，才算是真正的佳品，口感也會特別好。而父親由西刀魚剁成的魚蓉所製作的魚丸，多是配粿條湯來煮，煮出來的魚丸湯頭，味道鮮甜，是你們一家的夢中佳餚。或許，長久背井離家的父親，只有在吃到故鄉的食物時，才能慰解他那從少年後就不曾回到老家的鄉愁吧？也因為過去父親常常自製潮州魚丸的緣故，使得你對魚丸之類的食物，不自覺地會產生一種無以名之的喜好。

因此，大致而言，對某些飲食的偏好，多少還是會跟家族的飲食習慣具有密切關係。而味蕾的記憶，總會記錄下過往吃過的食物味道，尤其是小時候常吃的食物，印象會特別深刻，並會由此儲存為味覺印記，以及匯聚成了一種味道情感。而當你把最後的一顆魚丸舀進嘴裡咀嚼時，想起了父親的潮州魚丸，遂有一種滿足感緩緩地在心裡泛開……

在料理檯後的中年老闆此刻仍忙碌地應付著各種點餐，但依舊笑咪咪的，並無任何焦躁之氣。據說老闆曾留學美國 ，後來回鄉承接家業，不以賣魚丸湯為卑下工作，對人和和氣氣，有時候面對熟客還會聊上幾句話。你吃完抬頭看他在百忙中，正跟老顧客歡快地打招呼，突覺得古人說的和氣生財，不無道理。

離開時，店內的顧客依然喧譁，時光靜靜地坐在店旁角落，看著一批批顧客如流水地來去，工人們送餐忙個不停，並在腳步聲錯雜和欲跨出店門時，瞥眼間，突然看到一個白髮蒼蒼，穿著一衣簡便而樸實的老人，坐在料理檯前的座位上，獨自吃著乾冬粉和一碗綜合魚丸湯，那背影，乍然之間，讓你還以為是林瑞明老師，然而隨即一省，才想起林老師已逝世一年多了。

時光晃晃，在天氣明朗的晨明，隨著你的腳步，也一起跨出店外，並一起走向了前方一片明亮而燦爛的陽光裡。（下）