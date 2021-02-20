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1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

全世界都在滑手機

渡也

全世界都在滑手機

都在看手機喜

手機怒

都在聽手機哭

手機笑

手機會說話

會聽話

手機會書寫

會閱讀

會呼吸

手機深深瞭解人類

人類一切事務都由手機出面處理

世界似乎只剩下手機

只剩下手機

就剩下

一切

打開手機

就打開世界

世界就活在手機裡面

關掉手機

就關掉世界

關掉宇宙

人類所有的器官

頭腦眼睛鼻子耳朵嘴巴

心臟生殖器都進化了

進化為手機

手機清楚地知道他已成為

不！

成為神

編輯推薦

  • 「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽起跑
  • 在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。 「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」為鼓勵人們分享抗疫故事，舉辦「戰勝病毒 堅強面對」主題徵文比賽，由世界新聞網、世界副刊承辦，誠摯歡迎分享您的故事、一起堅強面對疫情。獎品豐富，一等獎500美元，投稿郵箱：[email protected]，徵稿至2021年2月28日。
  • 活動詳情請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

手機

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