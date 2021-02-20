全世界都在滑手機
全世界都在滑手機
都在看手機喜
手機怒
都在聽手機哭
手機笑
●
手機會說話
會聽話
手機會書寫
會閱讀
會呼吸
手機深深瞭解人類
●
人類一切事務都由手機出面處理
世界似乎只剩下手機
●
只剩下手機
就剩下
一切
●
打開手機
就打開世界
世界就活在手機裡面
關掉手機
就關掉世界
關掉宇宙
●
人類所有的器官
頭腦眼睛鼻子耳朵嘴巴
心臟生殖器都進化了
進化為手機
●
手機清楚地知道他已成為
人
●
不！
成為神
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