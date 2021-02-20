他和妻是大學裡的班對，鶼鰈情深。沒想到剛剛慶祝完金婚，妻子就得了癌症，他盡心竭力陪她抗癌到最後，身心俱疲，實在不知如何從老年喪偶的傷痛裡走出來。朋友帶他去了一個太極拳班，說是運動健身，還可以和拳友們互動，有益身心。於是他碰到了她。她在太極拳班已經多年，旁觀初學的他不甚靈巧的身手，有時就在課後指導他一下：要放鬆、力道要用對、伸手先動腰……。他漸漸悟出了些訣竅，回家再跟著老師的錄影片練習，開始有了興趣，日子稍稍明朗了起來。

打完拳後，大夥會相約到附近咖啡館買一杯熱飲、吃一塊甜食，坐在露天座上聊天。她好幾次都剛好坐在他旁邊，熟了以後，他知道她多年前就離了婚，退休以前是會計師。兩人都對攝影和旅行感興趣，有聊不完的話題。他總以為心已隨亡妻而去，那麼深的一個黑洞，再也無法填補，誰知她像是無意射過來的一絲燈火，慢慢在他幽暗心洞撒下了光亮。他既驚訝也抗拒過，覺得很對不起才逝去的人。但那縷微光漸漸變成了和煦的太陽，令他舒暢快意，不想逃避。

她沒有孩子。他的孩子親友們知道他倆走在一起時都無法置信，在喪禮上悲慟逾恆的他，怎麼不到半年就如此轉變？一起打拳之外，他們相約看電影、展覽、吃吃小館，還一起參加了太極拳班舉辦的郵輪之旅，雖然他們各有室友，但同進同出的默契與和諧，讓大夥心照不宣。他還是有些猶豫，若即若離的。他告訴自己要花一些時間沉澱，確認自己不是在溺水中隨手抓了一塊浮木，不是因為寂寞。她也不急不催，兩人就這樣拖著，直到新冠瘟疫爆發。

太極拳班、電影院 、餐館全部因疫情 而停擺。六十五歲以上老人被視為高危險群，兒女幫他買菜都用送貨上門服務。他不擅烹煮，常叫些外賣，吃好幾頓也吃不完，也吃膩了。她聽了之後，偶爾會煮幾個菜送他分享。獨居的兩人見面不易，只靠著電話視訊聊天，在緊封的孤島中淡淡地牽絆著、互相陪伴著。

有一次他吃壞肚子得了腸胃炎，病懨懨好一陣子，住在較遠處的兒女愛莫能助，她便每隔一天煮一些清粥小菜送到他家門口。在一個下雨的傍晚，他打開了大門，隔著紗門，看著戴著口罩濕淋淋的她，囁嚅地開了口：「如果妳不嫌棄，搬過來住吧，我這兒地方大些，兩人一起抗疫，多點照應，多點溫暖。誰知道這疫情還有多久呢。」

他們給朋友圈發了個電郵：「我們開始了疫情下的共同新生活，正等待疫情漸緩時，擇一個黃道吉日去區公所登記，我們已不再年輕，要把握珍惜今後的每一天，祝福我們吧！」

常常聽到黃昏之戀，但不是每一個都有這麼圓滿的收塲。是這場瘟疫推了他們一把，成全了他們。（寄自加州 ）