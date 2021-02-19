鱔魚意麵是台南代表性的小吃。（本報系資料照片）

鱔魚意麵

當夜色喊亮了東門城的燈火時，大東門的圓環車來車往，趕路的人趁著夜色匆匆赴向回家的方向。迎春門的城樓矗立在圓環中間，靜靜看著燈火明晃晃的夜色擴展四方，歲月在這裡流轉而來，然後又流轉而去，只有光影明暗，不斷述說著人世故事的遞嬗與更換。

你騎著單車沿著勝利路一直往前，來到了小圓環的交叉路口，看著迎春門寂寂如二十多年前你第一次看到的情景一樣，然後覺得從記憶深處，你終於找回了過去，以及那一一消失了的自己。於是你把單車停在路旁，沿著圓環走了一圈，車子和機車從你的身邊呼嘯而去，你眼看四方，耳聽八面，想著以前你也曾經如此繞著圓環走了一圈，然後到圓環旁邊的城邊鱔魚麵店去，叫一碟鱔魚意麵，並一個人慢慢咀嚼著自己孤獨的時光。

你似乎享受一個人的孤單，無所拘束，無所牽掛，總是獨來獨往於天地之間，並獨自地走向自己。這一如莊子所說的：「獨往獨來，是謂獨有；獨有之人，是謂至貴。」是啊，自由的至貴，謂為逍遙。你從回憶裡，總是看到大學時期的你，不群不黨，一個人跑步，一個人健身 ，一個人吃飯，一個人看電影 ，一個人旅行，彷彿那就是你的生命之道，自然而自在。

但你喜歡寫詩，投稿副刊，刊登了拿到稿費，就會想到東門小圓環旁的城邊鱔魚麵店來。那時一碟鱔魚意麵六十元，平常你是節儉得不敢放任自己的食慾，知道一些慾望一旦養大，就無法收拾了。於是只有稿費寄來時，才會小小犒賞自己一下。你是喜歡鱔魚意麵的，那微微酸甜爽脆的鱔魚配上微酥焦香的鍋燒意麵，總是挑逗著你的味蕾，讓你在麵尚未入口時，就已忍不住大吞口水。而這裡的鱔魚鍋燒意麵分兩類，乾和濕，濕的是淋了糊化的勾芡，使鱔魚和意麵的口感更加順滑，以及更具滋味。你常點濕的鱔魚意麵，讓爽脆清甜的鱔魚入口而仍能觸及那略微焦香的鑊氣。意麵裡參雜著一些豌豆莢和洋蔥，以及高麗菜，使得香氣裡散發出另一種清新味，與意麵的柔韌Q彈，相配得極好。你總是慢慢地咀嚼，享受著食物在你的舌齒間纏綿的情意，不想那麼快就吃完它，畢竟吃完之後，又要隔一段時間才可能再回來，因此滋味在心，總是不捨。

然而此刻，你又回到了這老地方，老闆還是以前的老闆，只是已趨中年老成了。你站在料理旁看老闆生火爆炒鱔魚，鍋鏟與爐火的拿捏非常精準，那分熟練度，如高手出招，一看就知道厲害之處在哪裡了。然後抬頭看了一下價位，啊，鱔魚意麵一碟一百一十元，二十五年前後，足足漲了將近一倍。你有點咋舌於價錢之高，超乎了想像。而乾炒鱔魚則是兩百四十元，不放勾芡的乾炒鱔魚意麵卻是一百七十元，於是你趕忙叫了一碟濕的鱔魚意麵，顯現了你節儉的本色，與二十多年前的你並無兩樣。

環顧店內環境，明潔乾淨，你選了角落旁的一個座位坐下，左旁不知是一對年輕情侶或朋友，吃完麵後仍留在位子前絮絮私語，右側斜對面則是一對老夫婦在等餐點來時的沉默相對。如此強烈對照的畫面，展示了人生的某種意涵，也讓你頓覺有趣至極。再回頭看到自己孤影一個，突感這有趣裡頭又顯現了某種無法意味的荒涼，彷彿處處人世場景，都有各自不同的故事。

當鱔魚意麵上桌時，熱騰騰的意麵，翻雜著洋蔥、辣椒、爆香蒜頭和勾芡的醬汁料理，酸甜甘辣中鱔魚的爽脆，不也就像人生際遇的可以細細咀嚼？你突然記起了東門有一家掛著青色店招，寫著大大五個字「炒鱔魚專家」的鱔魚麵店來，那老闆因長期駝著身子煮炒，也把背給炒駝了。身背雖駝了，但他炒鱔魚時卻特講究大火爆炒，因此常見火焰從鍋中騰起，蓬蓬燃亮了漆黑眼眸，如在表演一場鍋火的祭祀，煞是好看。你曾去吃過一兩次，有時站在旁邊看他煮炒，卻也感覺自己就像那鍋火中的鱔魚麵，經過火煉的煎熬後，逐漸有了一分世事滄桑的鑊氣焦香。

是啊，火候十足的鍋氣焦香，是鱔魚意麵的絕頂味道，那種滋味要恰到好處，增減一分都不行，這就是煮炒這道美食的絕招。所以當你舉箸夾起鱔魚肉段，沾著微酸微甜勾芡羹汁，送進口中時，突而感覺，那二十多年前的你，忍不住啊的一聲，從記憶裡完全甦醒了過來，正期待鱔魚意麵的香味，喚起那些更遙遠的故事來……

店外的夜色在圓環處五光十色得燦爛，店內料理處的鋼鍋卻依舊蒸氣騰騰，然後消散於燈光之下，二十多年就這樣過去了。你與記憶中的你，吃完了碟中意麵後，滿足地終於相視而笑了起來，卻只留著椅下的影子，靜靜的，久久，還不肯離座而去。（上）